El PP de Madrid abre un expediente al concejal de Torrelodones que coaccionó a la alcaldesa pero niega el "chantaje".

El PP de Madrid ha decidido abrir un expediente informativo al concejal del partido en Torrelodones por chantajear, según los audios publicados por la Cadena SER, a la alcaldesa del municipio –Vecinos por Torrelodones–, pero niega que ese "chantaje" se haya producido porque la regidora ya dijo "que se iba". "Yo creo que no son palabras que podamos compartir. Pero no sé yo donde está el chantaje cuando estamos hablando de una alcaldesa que se iba", ha justificado el portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano.

La dirección autonómica asegura que el comportamiento del edil Ángel Viñas, protagonista del audio, es una actuación "a titulo individual" que no conocía "ni la sede local ni la dirección del partido en Madrid". Serrano ha remarcado que el partido "reprueba la actitud y las palabras del concejal", pero también defiende que "cualquier ciudadano tiene obligación de, si se ha cometido un delito, ponerlo en conocimiento".

En los audios, Viñas asegura que el PP de Madrid está "entusiasmado" con la posible denuncia. Serrano ha respondido que la dirección autonómica sabía que el partido en Torrelodones estaba "ultimando la denuncia para presentarla donde correspondiera" con su aval y ha anunciado el trámite sigue adelante. "Les avanzo que se va a presentar en las próximas fechas. La denuncia sigue adelante, se va a presentar en base a un informe pericial", ha dicho el portavoz adjunto ante la prensa en la Asamblea de Madrid, que justifica que "lo importante no es lo que pueda decir un señor, sino si hay un desvío de dinero en una obra pública".

El también diputado, Alfonso Serrano, se ha referido a su compañero de partido Ángel Viñas con términos como "este señor" o "este caballero" y ha evitado pronunciarse sobre si debería dimitir. "Las actas de los concejales son de cada uno. Espero que esta persona reflexione y actúe en consecuencia. Que se depuren todas las responsabilidades", ha zanjado.

De momento, el PP abre solamente un expediente informativo al edil conservador y esperará a "escucharle". "Es lo que procede. A partir de ahí el instructor puede convertirlo en disciplinario y tomar las medidas oportunas", ha explicado Serrano, que admite, como también lo hace Viñas, que es muy posible que detrás del "desvío" que denunciarán no haya corrupción. "Desconozco el informe, pero evidentemente se pueden cometer delitos e infracciones por mala gestión y eso no es corrupción. Mala praxis en la gestión de la público y corrupción es distinto, lo cual no quita que tengan que responder", ha concluido.