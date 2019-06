Vox anuncia un acuerdo con el PP para entrar en el Gobierno de la Comunidad de Madrid

La candidata de Vox, Rocío Monasterio, asegura que ha sellado con el PP un pacto por escrito para repartirse "posiciones de Gobierno, consejerías y entes en proporción al escaños" obtenidos el 26M "Yo no daría los votos de Vox con un acuerdo de cero. Antes de darlos he cerrado las partes que interesan a los votantes", ha señalado Monasterio El PP no desmiente el pacto pero tampoco lo confirma. Isabel Díaz Ayuso ha deslizado que se ha avanzado en un "acuerdo global"