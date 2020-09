Aguado responde al PSOE que una moción de censura ahora "no es la principal preocupación de los madrileños"

El vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha querido zanjar este miércoles los rumores de una hipotética moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso liderada por el PSOE que le convertiría en presidente autonómico, después de que el secretario general del PSOE en Madrid, José Manuel Franco, asegurase que los socialistas podrían contemplar esa posibilidad por "higiene democrática". Aguado ha asegurado que en estos momentos una moción de censura "no es la principal preocupación de los madrileños".

Aguado ha defendido que el problema de España no es una mala gestión de una y otra administración, "o al menos no solo", sino que el principal problema del país se halla en la "desunión de españoles y administraciones", algo que nos diferencia de los países de nuestro entorno. Por eso ha pedido a Franco, que si el PSOE quiere "ayudar", lo haga apoyando los presupuestos del Gobierno regional porque ahora una moción de censura no entra entre las preocupaciones de los madrileños.

"Somos el peor país en cuanto a número de casos, el peor país en cuanto caída del PIB y en cuanto a pérdidas de puestos de trabajo", ha lamentado Aguado que ha defendido que "buscar culpables en la bancada de enfrente o en la administración de al lado es un gran error, nos hace más débiles". "El principal problema no es la capacidad de gestión de unos y otros, o al menos no solo, sino la desunión entre españoles y entre administraciones que nos está haciendo pagar unas consecuencias muy caras", ha comenzado este miércoles Aguado su intervención en la rueda de prensa posterior a Consejo de Gobierno.

Aguado se ha dirigido directamente a Franco, al que le ha preguntado si de verdad cree que "la principal preocupación de los madrileños hoy, en la calle, es la moción de censura". "Yo lo garantizo que no, que no es la principal preocupación de los madrileños", ha respondido Aguado a las declaraciones de Franco que, en una entrevista en la 'Cadena Ser', deslizó que los socialistas estarían dispuestos a estudiar dar la Presidencia a un no socialista en una posible moción de censura.

"Al PSOE en la Comunidad de Madrid le propongo que si realmente quiere ayudar, no a este Gobierno sino a los madrileños, que se siente, que negocie, que apruebe los próximos Presupuestos de la Comunidad de Madrid de cara a 2021. Será su mayor aportación en esta legislatura y demostrará una altura de miras que todos los madrileños ansían y demanda", ha declarado.

Los periodistas han preguntado entonces a Aguado si podía negar que pudiera darse el escenario de un gobierno presidido por él pero apoyado por el PSOE , a lo que Aguado se ha remitido a sus palabras iniciales y ha incidido en que no quería dedicar "ni un segundo más a este tema": "la moción de censura no está entre los planes de los madrileños", ha insistido.