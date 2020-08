El alcalde de Alcalá de Henares, sobre la corrida de toros: "Es indignante que desde el mismo Gobierno se emitan directrices contrarias con algo tan delicado como la salud pública"

A escasas horas de que comience la feria taurina en Alcalá de Henares que fue autorizada con todos los permisos por la Comunidad de Madrid este miércoles, se desconoce si finalmente podrá producirse. Su alcalde, Javier Rodríguez Palacios –del PSOE–, había pedido desde hace más de diez días una valoración por parte de la Consejería de Sanidad sobre la situación epidemiológica de la localidad además de una evaluación sobre la pertinencia de su celebración para la salud pública. Finalmente, este miércoles a última hora llegaba a la Alcaldía una comunicación de la Dirección de Salud Pública desaconsejándola, solo unas horas después de que la Consejería de Interior que dirige Enrique López diera los últimos permisos al promotor de la corrida de toros.

En estos momentos, Rodríguez Palacios sigue reclamando su suspensión y ahora le respalda un documento de Salud Pública que le da la razón sobre los riesgos para la región que podrían darse si se celebrase. Para el regidor, la contradicción en el seno del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso "es una mezcla de ideología y descordinación que nos describe un gobierno de pandereta en el que dos consejeros no se ponen de acuerdo".

¿Qué va a pasar con los toros en Alcalá de Henares? Hay una autorización por parte de la Consejería de Interior y un informe de Sanidad que lo desaconseja. ¿Cuál es la situación?

En el Ayuntamiento no teníamos constancia oficial anoche de nada porque una vez más las consejerías gobernadas por consejeros del PP muestran una tremenda deslealtad institucional. Comunican a los medios de comunicación las cosas antes que a la administración a la que lo deben hacer. Hoy hemos podido evaluar la carta donde se dice claramente que se desaconseja.

Después de evaluar esta mañana la comunicación de la directora de Salud Pública, ¿qué van a hacer?

Estamos analizando todavía las cuestiones, pero es evidente que la carta de la directora general de Salud Pública dice que desaconseja el evento por la cantidad de afluencia de personas que pueda haber, primero argumento, y segundo, por las características del espacio donde se desarrolla la actividad, es decir, una plaza de toros.

Hoy lo que hemos hecho es mandar otra carta a la Directora General de Salud Pública diciendo que ella es la responsable de la salud pública en la Comunidad de Madrid y si considera que no recomendable ella es la responsable de ordenar que no se produzca esta corrida de toros a la autoridad competente que es la Dirección General de Seguridad. Nuestra posición es que no se produzca.

¿Han podido hablar de nuevo con alguien de la Consejería de Sanidad?

Hemos llamado y no contestan.

¿Qué van a hacer ahora?

Estamos esperando a que ahora la Comunidad de Madrid decida si sigue las recomendaciones y prima la salud pública o mantienen el evento.

¿Ustedes no tienen ninguna competencia para suspenderla?

Con la aurtorización enviada al empresario por parte de la Consejería de Justicia se demuestra que es la Comunidad Madrid la que tiene que autorizar una corrida de toros. De hecho, las corridas de toros están autorizadas a pesar de la Covid-19 en la normativa regional del 19 de junio de 2020 en la que se permiten corridas de toros y se establece en qué horas y un aforo 75%.

¿Creen que Sanidad con esta comunicación a ustedes un día antes de que se produzca el evento y después de que se autorice, está presionando para que se suspenda?

No lo sé. Esto es una mezcla de ideología, improvisación y un gobierno de pandereta en el que ni siquiera dos consejeros del Partido Popular son capaces de coordinarse entre ellos. Pido que dejen de escurrir el bulto, como cuando atacan al Gobierno de España. El Gobierno de la Comunidad de Madrid debe gobernar y es ridículo, de chirigota, que dos consejeros además del mismo partido se contradigan de esa manera. Esto ya no es ni siquiera la pelea Ciudadano y PP. Desde el mismo Gobierno y partido han emitido directrices completamente contrarias con un tema tan delicado como las salud pública. Es indignante.

También creo que hay una profunda deslealtad hacia el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y hacia los vecinos y vecinas de Alcalá. No puede ser que todo esto lo estemos conociendo por informaciones de la prensa, que ningún responsable político de la Comunidad de Madrid se ha dirigido a mí como alcalde, porque no soy el alcalde de un partido político, soy el alcalde de todos los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares.

¿En la comunicación que envió a Sanidad hace días pidió que se prohibiera la corrida de toros?

Nosotros exigimos a la Comunidad de Madrid una evaluación del riesgo, porque la única manera de impedir ahora mismo una corrida de toros es por razones de salud pública y la autoridad competente en salud pública, la única que puede autorizar o desautorizar, es la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

El ejemplo es muy sencillo: los bares en Alcalá de Henares pueden abrir hasta las dos de la mañana según la normativa municipal, para obligarles a que cierren. Por ejemplo, a las 12 de la noche se necesita una orden de la Comunidad de Madrid como la que se emitió en su momento. En todas las comunidades autónomas, está demostrado, es la comunidad la que regula el horario de los bares y los espectáculos que se pueden hacer o no hacer. Es la comunidad autónoma la que tiene que permitir o no actividades legales, pero que debido a la Covid-19 no se pueden llevar a cabo. De hecho, la Comunidad Autónoma de Andalucía comenzó con aforos en los actos taurinos del 75% y ahora los aforos los ha rebajado al 50%. Nosotros pedíamos la evaluación del riesgo y que la Comunidad de Madrid, la consejería competente que es la de Sanidad, actuase.

¿Recibieron respuesta de ese requerimiento?

No hasta hoy con la comunicación de la Dirección de Salud Pública. Por desgracia estamos acostumbrados a que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, no responda. No respondió cuando hicimos un llamamiento a que medicalizara la residencia de Alcalá de Henares, y fallecieron 900 personas en Alcalá de Henares y no responde a las cartas que le enviamos en otras materia. El silencio es la respuesta de la inmensa mayoría de los consejeros del Partido Popular.

¿Por qué les preocupa? ¿Cómo es la situación en estos momentos en Allcalá de Henares?

Alcalá de Henares en la primera oleada de la Covid-19 fue de las primeras ciudades que la sufrió y también con más intensidad. Hemos tenido 900 fallecidos aproximadamente, en especial en sus residencias dependientes de la Comunidad de Madrid. En estos momentos no estamos en una mala situación de salud, pero no queremos que se repita lo que vivimos en el mes de marzo y abril. Por eso no hemos abierto las instalaciones municipales deportivas al aire libre, no hemos abierto los juegos infantiles... Las actividades culturales que son fundamentales por el carácter histórico, cultural y turístico que tiene Alcalá de Henares, las controlamos con aforos máximos de 800 personas en un recinto de 20.000 metros cuadrados, con sillas individuales, con distancias aseguradas, con personal que vela por ello. Y de repente nos hemos encontrado con un evento taurino de grandes dimensiones.

Se ha comunicado que será un aforo de 4.000 personas.

Se va a permitir un aforo que puede alcanzar más de 4.000 personas y que con la normativa de la Comunidad Madrid podría incluso alcanzar las 5.500, el 75% del aforo del recinto. El propio empresario por la situación consideró que iba a sacar a la venta de unas 4000 o 5000 entradas y no la totalidad de las permitidas. Pero como digo, eso no depende de nosotros. Hay una empresa concesionaria de la plaza que a su vez da otra empresa la explotación de los toros. Nosotros no sabemos cuántas entradas hay vendidas ni nada.

¿Desde la Comunidad de Madrid quieren poner el foco en que se habla del evento por su naturaleza y no por el riesgo?

Esto no es un debate de toros sí o de toros no. Nosotros una corrida de toros no tendríamos ningún problema en que se celebrara si no fuera por la situación de la Covid-19. Cualquier evento que te pida una empresa privada, si cumple la legalidad, se debe autorizar: por ejemplo, un concierto o los bares están abiertos porque tienen su autorización. Pero quien modula por la situación de la Covid-19 cuántos aforos deben haber o qué horarios es la Comunidad de Madrid como hemos visto con los bares o como vemos con eventos que directamente no se pueden llevar a cabo como los deportivos. Entonces la diferenciación que ha hecho la Comunidad de Madrid con los eventos taurinos permitiéndolo y con aforos sueldos del 75%, es lo que complica enormemente cualquier cuestión relacionada con la suspensión de esta corrida.

Me parece de chirigota que jueguen con la salud de los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares. Es increíble que Enrique López, consejero de Justicia dé la autorización y se lo comunique al empresario, y por otro lado, Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad, diga que no es recomendable. Que Isabel Díaz Ayuso ponga orden en su gobierno, que dejen de hacer juegos y que se tomen muy en serio que hay que frenar la expansión de la Covid en la Comunidad de Madrid.

¿Cree que estas diferencias en el seno del Gobierno tienen que ver con la defensa de la tauromaquia que siempre ha hecho la presidenta madrileña?

Evidentemente. Por una cuestión ideológica, Isabel Díaz Ayuso se ha hecho prisionera de unos compromisos que ahora mismo, con el nivel de contagios que hay en la Comunidad de Madrid, son absolutamente inasumible. Cuando se legisla por parte de Isabel Díaz Ayuso que se permitan las corridas de toros al 75% del aforo, había 23 veces menos contagios que los que hay ahora en la Comunidad de Madrid. Debían haber revisado esa norma con anterioridad, como ha hecho la Comunidad Autónoma de Andalucía, gobernada por el Partido Popular, por cierto.

También se han quejado de la situación de la Atención Primaria en Alcalá por el cierre de ambulatorios. ¿Puede ser un problema añadido?

La situación de la Atención Primaria en Alcalá de Henares es preocupante. La mayoría de centros de salud están con la mitad de su plantilla porque lógicamente tienen derecho a vacaciones. Pero el Gobierno regional debería haber cubierto esas vacantes. Uno de los ocho centros de salud directamente ya no abre por la tarde y el centro que atendía 24 horas de urgencias, directamente está cerrado desde el mes de marzo. Esas son las antenas que permiten agilizar los PCR y detectar los brotes con rapidez. Y por desgracia, vemos que en Alcalá de Henares están desmanteladas.