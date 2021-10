Almeida, sobre Vox: "No vamos a perder un minuto en confrontar, les tendemos la mano para negociar los Presupuestos"

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha lamentado este lunes que el líder de Vox, Santiago Abascal, dedicara "la mitad de su discurso" de este domingo, en un acto de partido, a atacar a Pedro Sánchez y a su Gobierno, y la otra mitad a Pablo Casado y al PP. "Cuando tenemos a Sánchez de presidente no se entiende que se dedique a los dos el mismo tiempo (...) Nosotros no vamos a perder ni un minuto en confrontar con ellos". "No miramos a Vox porque no es nuestro adversario", ha afirmado Almeida en una entrevista en Onda Madrid en la que ha destacado que, por el contrario, en el discurso de clausura de Convención Nacional del PP, en Valencia, Casado no se refirió a la formación de extrema derecha, ni para bien ni para mal. "Nuestro adversario es Sánchez y nuestros destinatarios los españoles", ha zanjado.

El alcalde madrileño también ha ironizado sobre "cierta obsesión" que percibe en Vox con él últimamente. "Ya sé que me llaman Carmeida", ha desvelado, para añadir luego que "en términos de tuits hay que reconocer que son buenos, otra cosa es cuando hay que hacer política".

Almeida ha recordado el pacto de investidura que su partido cerró con Vox al comienzo de la legislatura en el Ayuntamiento de Madrid para poder gobernar en coalición con Ciudadanos, partido con el que ahora atraviesa una crisis, a la que no se ha referido durante la entrevista dado que tampoco ha sido preguntado por sus últimas discrepancias con la vicealcaldesa, Begoña Villacís. Y ha apelado a ese acuerdo para invitar al grupo que lidera Javier Ortega Smith a que dejen de criticarlos y se sienten a negociar los Presupuestos. "Yo digo que si están de acuerdo en bajar impuestos y en los proyectos que estamos impulsando para Madrid, nos sentemos y hablemos para presentarles nuestras propuestas". "Yo tengo la mano la mano tendida, me llamen como me llamen o me apoden como me apoden", ha dicho. No obstante, ha advertido de que si al final la formación de extrema derecha no apoya las cuentas municipales "serán ellos los que tendrán que explicar a los madrileños por qué no lo hacen".

Por otro lado, también ha adelantado que, pese a la buena disposición que han mostrado, "va a ser difícil conseguir puntos de encuentro" con los cuatro ediles escindidos de Más Madrid que están ahora en el Grupo Mixto, pese a que gracias a ellos pudo aprobar su reciente ordenanza de movilidad.

El alcalde se ha dedicado también a criticar al presidente del Gobierno por sus previsiones económicas y ha aprovechado para dar la razón al líder de su partido, que en una entrevista con el diario El Mundo ha sentenciado que "estamos abocados al rescate por culpa de este Gobierno" y España se encamina "a la quiebra".

A su juicio, los pronósticos de Casado son ciertos porque Sánchez está siguiendo los mismos pasado de su antecesor, José Luis rodríguez Zapatero, que no vio venir la crisis de 2008 y se dedicó a "dar cheques bebé" de 2.500 euros y poner en marcha el Plan E que en su opinión fue un fracaso. "Vamos de nuevo a un escenario complicadísimo desde el punto de vista presupuestario", ha sentenciado". "Cuando uno tiene que sacarse de la manga un cheque cultural de 400 euros y otro bono de 250 euros para vivienda es porque políticamente ve una situación francamente mala y al mismo tiempo sabe que la única manera de salir adelante es dando esos golpes de efecto". "Pedro Sánchez está cometiendo los mismo errores que cometió Zapatero cuando tuvo que enfrentarse a la crisis de 2008: euforia y falta de apego a la realidad de los números", "con medidas demagógicas generadoras de gasto público que no generan confianza en los inversores". Almeida ha puesto luego de ejemplo su gestión económica en Madrid porque cree que es "un buen modelo" y ha concluido asegurando que Casado "sabrá reconducir la situación económica " como ya hizo el Gobierno de Rajoy en 2011.