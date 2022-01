El Ayuntamiento de Madrid confunde a las escuelas infantiles con el protocolo de cuarentenas

La confusión sobre qué protocolo había que seguir frente al Covid reinaba este martes entre las familias y los responsables de las escuelas infantiles dependientes del Ayuntamiento de Madrid, justo cuando los más pequeños acaban de comenzar el nuevo curso escolar. El consistorio dio instrucción de obligar a hacer cuarentena a los alumnos que hubiesen tenido contacto con un positivo, en contra de lo dispuesto por la Comunidad de Madrid, que establece que los alumnos menores de 12 años solo se aislarán cuando haya varios casos confirmados y no solo uno.

El Ayuntamiento informó en un primer el email, enviado a mediodía de ayer, que "ante la aparición de un caso positivo de niñas o niños en un aula se debe hacer cuarentena de todos los que han sido contactos estrechos". Sin embargo, el protocolo dictado por la Comunidad de Madrid establece que "todos los contactos estrechos de educación infantil y todos los contactos estrechos de educación primaria (...) estarán exentos de cuarentena, independientemente de su estado vacunal".

En ese primer correo, firmado por la Jefa del Servicio de Educación Infantil y Otros Programas, dependiente Dirección General de Familias, Infancia, Educación y Juventud del Ayuntamiento, se especificaba también que según las modificaciones del protocolo de la Comunidad de Madrid, "la duración de las cuarentenas pasan a ser de 7 días" cuando antes era de 10. La reducción de las cuarentenas era, según el Ayuntamiento, la única modificación que afecta a las escuelas infantiles dado que los niñas y niños de 0 a 6 años que acuden a estos centros no están vacunados. Varias escuelas infantiles confirman la recepción del correo con esas instrucciones, pero el Ayuntamiento se ha negado a facilitarlo a elDiario.es

Ante el desconcierto y las dudas generadas por este primer correo, el Ayuntamiento se vio obligado a rectificar y este miércoles a primera hora de la mañana trasladaba a los responsables de estos centros infantiles nuevas instrucciones a través de un nuevo email. "Os hacemos dos puntualizaciones sobre el correo enviado ayer, después de aclarar otro de los cambios establecidos por la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid al respecto de las medidas a aplicar en los centros educativos", comenzaba la nota, en la que a continuación se añadía: "La cuarentena del grupo se indicará cuando existan 3 casos positivos en un mismo grupo de convivencia estable y que se produzcan en un margen igual o inferior a 7 días. Es decir, que a partir de ahora, es necesario que haya estos tres casos en las condiciones mencionadas para el cierre del grupo y la indicación de cuarentena, no siendo indicado cuando exista un solo positivo como anteriormente. Y todo ello, según las indicaciones que se den desde la Dirección general de Salud Pública".

Además, en dicho correo se recuerda que "aquellos centros en los que se detecten tres casos de positivos de Covid y el consiguiente cierre de aulas, deben comunicarlo al Ayuntamiento con el fin de llevar un control de la situación en las escuelas", pero sin necesidad de enviar datos personales de los infectados para preservar su privacidad.

En este segundo envío el Ayuntamiento lamenta la confusión que puede haber creado y "las dudas que ayer surgieron tras el correo anterior". A continuación recuerda a los responsables de estos centros de educación infantil que el consistorio se limita "a realizar una labor de coordinación y asesoramiento, actualizando y comunicando aquellos aspectos que van cambiando en las medidas a adoptar en las escuelas", pero dejando claro que "la competencia para las decisiones en el ámbito sanitario es exclusiva de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid".

Además, añade ese email que "las medidas organizativas a implementar en la red de escuelas del Ayuntamiento de Madrid están contenidas en el protocolo de nuestra red, pero las que pertenecen al ámbito estrictamente sanitario (cuarentenas, cierres de aulas, identificación de contactos, etc.) deben ser aplicadas de acuerdo a la normativa vigente en cada momento publicada por la Comunidad de Madrid". Este protocolo fue publicado el pasado 5 de enero y en él se establecen las normas de actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid.

Malestar por la confusión generada

Según ha podido saber este diario, pese a la rectificación llevada a cabo este miércoles por el Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez Almeida, alguna escuela infantil de la red municipal de Madrid decidió ayer seguir las primeras indicaciones y confinó un aula al conocer que en ella había un caso de positivo de Covid, aunque posteriormente levantó la medida al recibir las nuevas indicaciones.

El malestar entre las trabajadores de estos centros educativos era patente. "No entendemos por qué en el protocolo de las demás etapas educativas se establece que los niños y las niñas no vacunados se tienen que confinar y que a nuestras aulas de infantil las traten como una de primaria confinando todo el aula si hay tres positivos. Nuestro alumnado en su totalidad no está vacunado y conviven sin mascarilla", explica Ana, una educadora de unade estas escuelas municipales.

Otro de los problemas que detectan las trabajadoras de estos centros infantiles ante el avance de los contagios es el hecho de tener que recurrir a los test de farmacia porque con ello "se fomenta como siempre el desequilibrio social y económico". "Los niños y las niñas con familias con bajos recursos económicos no se harán test en casa aunque haya dado positivo su compañero de clase, con razón. No tienen por qué asumir ese gasto y los centros de salud por lo general no les atienden". Con todo, esta educadora cree que el primer protocolo que les envió el Ayuntamiento al arrancar el curso "tiene más sentido" que las normas de ahora porque “el contacto de niños tan pequeños en una clase es muy estrecho y los contagios son muy probables”.

Desde el área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento se insiste en que "las actuaciones en materia de seguridad sanitaria contra el COVID en las escuelas infantiles siguen estrictamente las indicaciones de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid".

"Al retomar la actividad en las escuelas tras las vacaciones de Navidad, la Comunidad ha actualizado sus indicaciones, y desde el departamento de Educación se ha trasladado por e-mail a las escuelas las novedades introducidas, después de cursar una consulta a la Comunidad para aclarar los aspectos pertinentes", aseguran desde el Ayuntamiento, donde no admiten el error del primer email.

El pasado siete de enero la Comisión de Salud Pública, que reúne a los directores generales de las comunidades autónomas y al Ministerio de Sanidad, acordó suprimir las cuarentenas de contactos en los colegios para evitar cerrar aulas de Infantil y Primaria si había un contagio.

Hasta ahora, todo el grupo burbuja de niños y niñas menores de 12 años era enviado a casa diez días cuando se confirmaba un positivo. Con la modificación, ya no será así: continuarán asistiendo a clase presencial, da igual si están o no vacunados, y solo se planteará la clausura del aula si se da un brote de cinco o más positivos "o una afectación del 20% o más de los alumnos en un periodo igual o inferior a siete días". Los infectados tendrán que aislarse durante al menos siete días, siguiendo la estrategia general.