El Ayuntamiento de Madrid sigue esperando respuesta de la Comunidad sobre los más de 130 espacios que ofreció para habilitar aulas

El Ayuntamiento de Madrid, liderado por PP y Ciudadanos, envió el pasado 26 de agosto un listado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso con 130 espacios municipales disponibles para habilitar aulas en el nuevo curso escolar, que ha obligado a desdoblar clases como medida de seguridad para prevenir contagios. Con el curso empezado desde hace tres días, el Ejecutivo que dirige José Luis Martínez-Almeida no tiene noticias de qué inmuebles necesita la Consejería de Educación para descongestionar las aulas, según confirman fuentes municipales a elDiario.es.

La corporación asegura que los "sitios están listos para ser cedidos de inmediato", pero puntualiza que todavía no saben "si sirven o no". El equipo municipal aclara que se trata de bibliotecas, centros culturales, instalaciones deportivas básicas, centros de mayores... aunque no ha hecho público el listado del centenar de espacios puestos a disposición. En todo caso, es la Comunidad quien tiene que estudiar la "viabilidad" de esos lugares, precisan desde el Consistorio.

"Hemos mantenido reuniones con los ayuntamientos y estudiamos las posibles alternativas. Estamos en permanente contacto con los directores de los centros y con Ayuntamientos", responde un portavoz de la Consejería de Educación que no entra a valorar la situación.

Según la FAPA Giner de los Ríos, que agrupa a las asociaciones de padres y madres de centros públicos en Madrid, el mismo esquema se repite en otros municipios. "Los gobiernos municipales no saben en estas fechas qué espacios se van a necesitar para albergar aulas", asegura la presidenta, Mari Carmen Morillas. La organización tiene constancia de varios municipios del sur de la región con esta coyuntura.

Otros consistorios como el de Fuenlabrada (PSOE), lamentan "la falta de interlocución directa" del Gobierno de Ayuso con los ayuntamientos para organizar la cesión de espacios y confirman que los trámites se ha producido "con el curso encima". En este municipio, la Comunidad de Madrid sí está utilizando un centro cultural en Loranca para dar clases de Secundaria, confirman fuentes del Consistorio dirigido por Francisco Javier Ayala Ortega.

En la ciudad de Madrid hay 525 colegios de Educación Infantil y Primaria (entre públicos y privados concertados) y 348 institutos que imparten Educación Secundaria. En principio, los equipos directivos de los centros, que están organizando la distribución de los niños y niñas con las nuevas ratios, pueden solicitar a Educación espacios extra. Madrid tiene algunos colegios tan saturados que ya antes de la epidemia estaban utilizando como aulas zonas comunes como bibliotecas o aulas polivalentes.

Los que seguían destinando estos espacios a su fin original, han tirado de ellos para instalar allí clases nuevas. Este curso los salones de actos o los gimnasios hacen las veces de clases. Algunos centros –los que pueden– han preferido esta última opción porque los espacios municipales están lejos del colegio físicamente, como confirma el equipo directivo de un colegio de Latina a este medio.

Con el curso iniciado –Infantil, una parte de Primaria y otra de Secundaria han empezado esta semana–, el Ayuntamiento de Madrid continúa sin saber si finalmente la Comunidad echará mano a las opciones dadas en medio de una vuelta a las clases que sindicatos y profesores consideran que se ha planificado in extremis. Los llamamientos de los docentes extra incorporados comenzaron el lunes, 24 horas antes de que los primeros niños y niñas pisaran las clases por primera vez desde marzo, y Comisiones Obreras ha denunciado que centenares de profesores han renunciado a la plaza por "incertidumbre" en la duración de los contratos, que no se garantizan para todo el curso escolar.