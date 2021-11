Ayuso, sobre la adjudicación a un amigo de 1,5 millones en mascarillas: "No he intervenido jamás en un contrato"

"No he intervenido jamás en un contrato". Así ha respondido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la información que este jueves publica elDiario.es sobre un contrato a un empresario de su pueblo amigo de su familia. Toda la oposición ha hecho alusión este jueves de esta adjudicación a dedo que se produjo por parte de la Consejería de Sanidad en abril de 2020 por 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas. Ayuso ha vuelto a cargar contra la oposición por esta información y por hacer alusión a los negocios de su hermano Tomás Díaz Ayuso.

La Comunidad de Madrid adjudicó a dedo un contrato a una empresa propiedad de un amigo de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso en abril de 2020. La compañía beneficiaria fue Priviet Sportive S.L., dedicaba al negocio textil y ganadero. Su principal accionista y administrador único es Daniel Alcázar Barranco, con quien Ayuso y su familia mantienen amistad desde hace décadas, como han ratificado varios testigos a elDiario.es.

El de este jueves ha sido un nuevo Pleno bronco en la Asamblea de Madrid que ha comenzado con un nuevo rifirrafe entre la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, y la presidenta de la Cámara, Eugenia Carballedo, cuando esta última ha interrumpido a Alonso por hacer alusión al hermano de la presidenta madrileña y lo ocurrido la semana pasada durante el Pleno monográfico por los contratos de emergencia. Carolina Alonso ha citado la información de este diario y Ayuso ha respondido: "No he intervenido en mi vida en un solo contrato. No tengo ninguna relación con mi familia".

El siguiente turno era el del portavoz socialista, Juan Lobato, que ha anunciado que su formación registrará en el día de hoy una comisión de investigación sobre la contratación de emergencia en la pandemia y ha aludido al contrato millonario al amigo de la presidenta. Ayuso ha respondido que lo único que pretende la comisión es "humillar

"Confunden ser valiente con tener valor, y hay que tener mucho valor para hacer negocios con amigos o familiares en plena pandemia", le decía después la portavoz de Más Madrid, Mónica García.