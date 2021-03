Ayuso anuncia que todos sus consejeros irán en los puestos de salida de la lista electoral del PP

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que todos los consejeros que la acompañan actualmente en el Consejo de Gobierno la acompañarán en la lista electoral y que ocuparán los puestos de saluda. "Quiero que me acompañen los siete consejeros, desde los puestos 2 al 8, quiero que estén conmigo y también de forma muy directa la secretaria general del PP de Madrid y mi director de campaña", ha dicho. Por tanto, también incluirá a Ana Camins y Alfonso Serrano en los puestos de salida de la lista electoral.

Cuatro de los siete consejeros no formaron parte de la lista en 2019. Ahora, el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty; el de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero; el de Justicia e Interior, Enrique López, y la de Medio Ambiente, Paloma Marín, estarán en esa lista y ocupando los puestos de salida. Se desconoce por el momento el orden final. El consejero de Vivienda, David Pérez, ocupó el número dos de la candidatura hace dos años, pero fuentes del PP descartan a elDiario.es que vaya a repetir en esa posición.

"Soy amiga de pocos cambios cuando las cosas funcionan y, por eso, el equipo con el que hemos estado trabajando es el que tiene que seguir. Habrá pocos cambios. La lista crecerá un poco y estamos en un escenario diferente", ha asegurado la presidenta. En el PP no descartan que se hagan fichajes en Ciudadanos con personas que ya han abandonado la formación que lidera Inés Arrimadas aunque de momento no desvelan qué nombres podrían ser. Lo que parece es que no estarán en los primeros puestos.

"Estoy muy orgullosa del Gobierno que presido, con el trabajo que han realizado los consejeros en los años más difíciles que uno pueda imaginar. Son personas preparadas y que han demostrado un gran conocimiento de la administración pública y de gestión", ha defendido Ayuso.