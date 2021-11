Ayuso apremia de nuevo a Casado para acelerar el Congreso de Madrid y se reivindica: "No soy el producto de una marca sin más"

Después de un fin de semana de acusaciones de un lado y de otro en el Congreso del PP en Andalucía, Isabel Díaz Ayuso ha tratado de rebajar la tensión este lunes en una entrevista en TVE aunque ha vuelto a apremiar al presidenta del partido, Pablo Casado, para que convoque cuando antes el Congreso de Madrid. "Llevamos dos meses con la última polémica y se ha hecho eterno, prolongarlo otros ocho creo que desgasta y erosiona y crea más guerra interna", ha defendido. Y acto seguido se ha reivindicado: "No soy un producto de una marca sin más".

Ayuso ha vuelto a proclamar eso de que "ser crítico no significa ser desleal, tener criterio propio no es ser desleal" que lleva defendiendo desde que anunciase su intención de presidir el PP de Madrid y se iniciase la batalla interna. La presidenta madrileña sin embargo ha asegurado que no se sintió aludida cuando este domingo Casado lanzó que "el personalismo no cabe en el PP, esto no es un 'talent show' de megalomanías".

La dirigente del PP ha señalado que se han metido "en una espiral, en un bucle" en el que "cada vez se interpreta todo peor". "En muchas ocasiones cogemos solamente titulares, nos dicen a quién va dirigido el titular, y lo único que hacemos es enfangarnos aún más cuando en realidad las cosas son mucho más sencillas", ha asegurado para luego asegurar que es lo que le pasó a ella misma el viernes cuando animó al presidente de Andalucía, Juanma Moreno, a convocar elecciones y volar "libre".

"Se interpretó como que estaba echando un pulso", ha dicho, pero ha defendido que ella se refería a la presión que ejercen otros partidos. El equipo de Ayuso intentó matizar durante el fin de semana sus palabras y señalar que no se referían a Casado, sino a Vox. Antes, desde Génova habían apuntado a una operación para “alterar las cosas”, en referencia al poder en el PP, que recordaba a lo que intentó Esperanza Aguirre en 2008.

La presidenta ha vuelto a repetir durante la entrevista en TVE que está centrada en "gobernar" la Comunidad de Madrid, "a izquierda y a derecha intentando unir a la sociedad madrileña en torno a un discurso de libertad". "Yo no tengo carrera política, la Comunidad de Madrid es mi principio y mi final. Yo estoy solo al servicio de España a través de la Comunidad de Madrid y, por supuesto, estoy al servicio del PP y de su presidente cuando se presente, cuando él tenga su congreso. Seré la primera que esté ahí", ha declarado. En este punto, ha recalcado que anima a todo el mundo a que vea sus declaraciones porque va siempre "en la misma dirección"