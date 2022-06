Ayuso crea una vicepresidencia para que Ossorio prepare el programa del PP desde la Comunidad de Madrid

Cambios en el Gobierno de la Comunidad. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este miércoles el ascenso de su consejero de Educación, Enrique Ossorio, como vicepresidente del Ejecutivo. Un cargo con el que la madrileña quiere que Ossorio coordine la acción del Gobierno pero, también, que trabaje en el programa electoral del PP para las próximas elecciones autonómicas. Unas labores que corresponden al partido, pero para las que Ayuso ha puesto a la maquinaria de Sol a su disposición.

“Ha redactado dos veces el programa electoral con el que me he presentado a las elecciones y es uno de los motivos principales que me han llevado a nombrarle vicepresidente”, ha reconocido Ayuso en una rueda de prensa desde la sede del Gobierno regional en la Real Casa de Correos. Entre sus méritos, ha destacado también que Ossorio es “el consejero que más años ha dedicado a la función pública”.

El nuevo vicepresidente mantendrá también las funciones de portavoz del Ejecutivo y de consejero de Educación. Un cargo desde el que ha hecho oposición al Gobierno central a cuenta de la Lomloe, uno de los principales campos de batalla del ejecutivo madrileño contra Pedro Sánchez. Además, sumará a sus responsabilidades la coordinación del Gobierno, que hasta ahora ostentaba el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, que pierde peso dentro del Ejecutivo autonómico. La presidenta, no obstante, ha asegurado que confía “en todos y plenamente”.

Pese a las nuevas tareas de coordinación de Gobierno a las que hará frente Ossorio desde este miércoles, no ha sido este el primer encargo que ha recibido de la presidenta. A menos de un año vista de las elecciones autonómicas, de las que el ejecutivo madrileño lleva hablando desde mayo, Ayuso ha asegurado que “es fundamental no improvisar medidas ni un programa cortoplacista”. “De hecho, ya llevamos meses preparando ideas para este programa electoral y esta es la primera misión que le he encomendado al vicepresidente”, ha reconocido.

“Lo que quiero es que, a partir de ahora, además de coordinar el Gobierno, lo prepare para la nueva legislatura, porque nuestro objetivo es decidir qué Madrid queremos para los próximos 10 o 15 años, una decisión que no se ha de tomar de un día para el siguiente, para meterlo en un programa electoral”, ha dicho la presidenta.