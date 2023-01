Ayuso: “No nos ponemos en la piel de personas que no llegan a nacer, que son directamente abortadas”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a pronunciarse sobre la polémica del protocolo antiaborto de Castilla y León y la ley del aborto que el PP recurrió ante el Tribunal Constitucional asegurando que “nadie puede disponer de la vida de nadie” por lo que se está abortando “con mucha frialdad”. “No nos ponemos en la piel de personas que no llegan a nacer, que son directamente abortadas”, ha manifestado en una entrevista en Antena 3.

“Estamos haciendo las cosas siempre con mucha frialdad, sin tener en cuenta que en nuestro país ya se están produciendo más de 100.000 abortos al año. Luego, no sé dónde está el avance. Ahí esta la libertad para hacerlo pero no nos ponemos en la piel de personas que no llegan a nacer, que son, bueno, directamente abortadas. No nos ponemos en la piel de mujeres que no tienen recursos, de personas que son obligadas a hacerlo. No nos ponemos en la piel de médicos que ahora les quieren hacer listas negras para obligarles a ellos”, ha defendido.

“Es algo que tiene que producirse pero a mí no me contenta de ninguna manera, ni por supuestos ni por plazos”, ha manifestado sobre la ley de plazos aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que el PP recurrió ante el Constitucional. “Estamos hablando de vidas y yo creo que, sobre todo, lo que tenemos que hablar es de cómo evitar llegar a esto porque hay casos de personas que reinciden muchas veces”, ha señalado.