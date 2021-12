Ayuso pedirá a Sanidad que los vacunados con pauta completa que sean contacto de positivos no tengan que hacer cuarentena

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado este martes que va a pedir al Ministerio de Sanidad un cambio de criterio en las cuarentenas y que los contactos vacunados con pauta completa no tengan que aislarse. Según la última actualización del Gobierno, solo los contactos estrechos de positivos con ómicron, los mayoritarios en Madrid, tienen que hacer cuarentena.

"Ahora la Consejería de Sanidad esta semana, también como novedad, va a proponer al Ministerio que las personas que hayan estado en contacto con un positivo, solamente en contacto, pero que esté vacunada con la pauta completa no tenga por qué estar haciendo estas cuarentenas", ha asegurado Ayuso en una entrevista en esRadio.

La presidenta madrileña se ha mostrado contraria a que se cancelen cenas de navidad o se imponga el teletrabajo por estas cuarentenas. "Ahora se están mandando cuarentenas de manera masiva y entonces estamos viendo unas cuarentenas explosivas que están tirando abajo cenas de Navidad, están cerrando aulas completas, están mandando por teletrabajo a todo el mundo y creemos que esto se puede revisar perfectamente porque es innecesario".

Ayuso ha reiterado que "el cierre por el cierre" no es la solución para frenar al coronavirus y ha incidido en que "los ciudadanos no pueden más".

"Hemos sido los que hemos estado en todo momento liderando la situación sanitaria. Ahora intenta la izquierda y el Gobierno de Sánchez apropiarse de la misma. Hemos sido los que desde Madrid hemos ido directamente contra el virus y no contra la libertad de los ciudadanos y esa estrategia es la que hemos mantenido siempre. Creemos que es la mejor. A estas alturas no tiene sentido cambiarla, y mucho menos con ómicron", ha defendido.

La presidenta madrileña ha hecho estas declaraciones solo un día antes de la Conferencia de Presidentes convocada por Moncloa para evaluar la situación sanitaria en plena sexta ola de contagios y ante la preocupación por la variante ómicron para consensuar nuevas restricciones.

En la última actualización de su estrategia contra la COVID, el Ministerio de Sanidad estableció que las personas que hayan sido contactos estrechos de contagiados por ómicron, o sospechosas de serlo, realicen una cuarentena de diez días, incluso si están vacunados con la pauta completa.

Esta recomendación del Ministerio, una suerte de hoja de ruta para las comunidades, también se extiende a los contactos de otras variantes de preocupación, como beta o gamma, o a las personas inmunodeprimidas.

Ómicron, potencialmente más contagiosa, según la OMS, es ya la variante predominante de acuerdo con el último informe que evalúa la situación de las diferentes variantes en España. La nueva variante se ha detectado en el 47,2% de las muestras secuenciadas en los laboratorios españoles del 6 al 12 de diciembre, según los datos preliminares incluidos en el documento, con fecha de 20 de diciembre. La semana anterior, el porcentaje era del 3,4%.

Ante esta situación, los directores de colegios de la Comunidad de Madrid han solicitado hoy al Gobierno regional que estudie cerrar los centros educativos por "gran preocupación" por parte de docentes, familias y estudiantes, y han sugerido la posibilidad de que se haga un seguimiento "online" de la actividad docente.

Ayuso sin embargo ha insistido en una vuelta al colegio "con normalidad" tras las vacaciones de Navidad, y ha apostado por coordinar con el Ministerio de Sanidad que "en las aulas los niños que den positivos estén en sus casas, pero que la vida siga para que no tengamos que estar todos encerrados".

"No pienso, desde luego, olvidar lo que ha pasado aquí y es que nos han cerrado de manera masiva sin alternativa, que han ido contra la economía e, insisto, los ciudadanos no aguantan más y nosotros en todo momento hemos sabido conjugarlo todo. Los cierres masivos no protegen del virus", ha reiterado.