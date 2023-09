Ayuso quiere convertir ahora el Zendal en un centro diurno para pacientes de ELA hasta construir el definitivo

Isabel Díaz Ayuso ha encontrado un nuevo uso para el hospital de emergencia Enfermera Isabel Zendal: quiere convertirlo en un centro de atención diurna para pacientes de ELA (esclerosis lateral amiotrófica) hasta que el definitivo para la asistencia integral a estos enfermos esté finalizado en el hospital Puerta de Hierro, en Majadahonda. El centro en el Zendal, no obstante, no estará operativo de manera inmediata puesto que aún deben acometerse obras de remodelación, por lo que todavía tardará unos meses en estar en funcionamiento.

La unidad para pacientes de ELA estará ubicado en el pabellón 1 y albergará a unos 60 pacientes. Desde la Consejería de Sanidad explican que una vez adjudicado el proyecto, un paso que puede durar semanas, las obras de adecuación podrían estar terminadas en otros “dos meses”.

En la Consejería de Sanidad, no obstante, no cierran la puerta a que este centro en el Zendal pudiera después mantenerse una vez la residencia de asistencia integral en el Puerta de Hierro esté terminada y en uso. “Se puede mantener en el futuro, no decimos que no, todo dependerá de la demanda”, explican fuentes de Sanidad.

“El centro en el Hospital Enfermera Isabel Zendal ofrecerá a estos pacientes una atención especializada y ajustada a sus necesidades, con independencia de su nivel socio-económico, y proporcionar apoyo, información y formación adecuada al enfermo y su familia”, explican desde el departamento que dirige desde junio la consejera Fátima Matute.

El centro en el Zendal que todavía se desconoce si será temporal y se mantendrá, incluirá cuidados de enfermería, rehabilitación con fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional, así como atención psicológica. Por lo que respecta a la primera residencia para pacientes con ELA que el Gobierno regional está construyendo en el Puerta de Hierro, dispondrá de 190 camas que les ofrecerán una atención integral, con 120 de ellas para recuperación funcional de media estancia, 20 de paliativos y 50 camas para el centro residencial. Tendrá una inversión de 73 millones de euros para la ejecución de la obra.

Más de 200 millones de euros en tres años

La factura del hospital Enfermera Isabel Zendal asciende ya a más de 200 millones de euros. Construirlo costó más de 170 millones, el triple de lo inicialmente presupuestado. Y la Comunidad de Madrid gasta más de 15 millones al año en mantenerlo. Pero dos años y medio después de su inauguración, cuando la pandemia ya es historia, Ayuso no encuentra un uso para la infraestructura que convirtió en el símbolo de su gestión de la crisis sanitaria y que se empeñó en levantar en contra del criterio de los profesionales.

Desde mediados de 2021, se suceden las propuestas por parte del Gobierno regional para justificar su existencia, sin que ninguna de ellas haya fructificado. Ahora la presidenta madrileña busca la enésima salida para el edificio que consume cada año varios millones de euros del erario público.