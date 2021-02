Ayuso sale en defensa de Enrique López y destaca como positivo que era juez cuando medió entre un amigo de Bárcenas y el abogado del PP

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha hablado. Y ha sido para salir en defensa de su consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, tras las informaciones que desvelan que medió entre el abogado del PP y un amigo empresario de Luis Bárcenas en 2017 cuando era juez de la Audiencia Nacional. Precisamente, en contra de lo que podría parecer, esa condición de magistrado en el tribunal por el que pasan los grandes casos de corrupción, ha sido destacado por Ayuso como un aspecto positivo en su respuesta a la portavoz de Unidas Podemos-IU, Isa Serra, que había afeado que el consejero "siga ahí sentado" cuando tendría que "haber dimitido por utilizar la Justicia contra la democracia".

"Hemos pasado de ser condenado a imputado, de ser imputado a preimputado, de preimputado a salpicado, de salpicado a podría haberse salpicado y, de ahí, a que un magistrado presente a dos abogados", comenzaba Ayuso. "Hay una diferencia entre Enrique López y usted, él era magistrado de la Audiencia Nacional y usted no era nadie", ha espetado la presidenta madrileña a Serra, en una afirmación que recuerda a la que pronunció en otro Pleno regional cuando dijo que el rey Juan Carlos no es igual que los demás ante la ley. "Ahora está condenada y es portavoz de un partido que pone en tela de juicio la democracia española y, por eso, deberían irse de las instituciones si tienen vergüenza", ha dicho.

La corrupción centraba así la primera parte del Pleno regional de este jueves en la Asamblea de Madrid, por esas informaciones que vinculan a Enrique López con las negociaciones entre el PP y el extesorero del partido Luis Bárcenas. La portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, preguntaba qué acciones iba a llevar a cabo el Gobierno regional para combatir la corrupción, a lo que Ayuso respondía que principalmente "no sentar a corruptos en el Consejo de Gobierno". La diputada de extrema derecha no se quedaba conforme e insistía aludiendo directamente a López: "No ayuda tener a miembros de la justicia haciendo conexiones entre corruptos", decía Monasterio.

"Los españoles llevamos meses, llevamos años, levantándonos con portadas vergonzosas en que la corrupción parece que campa a sus anchas en los partidos, en las instituciones, empresas públicas, etc. Vuelven a estar presentes en nuestro día a día, este goteo constante de noticias nos escandaliza y provoca preocupación en los españoles", decía la portavoz de Vox.

Y en el nuevo turno de palabra, la presidenta regional recogía el guante y enmarcaba estas acusaciones a la campaña catalana y las tildaba de "demagogia barata". "Me parece increíble que me den lecciones de sospechas partidos políticos que se están ciñendo a supuestos casos de hace por lo menos dos legislaturas, cuando en este tiempo han ido cogiendo a miembros del PP para engrosar sus filas", insistía Ayuso.