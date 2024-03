La Comunidad de Madrid retira la oferta de bajar las horas lectivas del profesorado y los sindicatos anuncian movilizaciones

Cambio de escenario en la Comunidad de Madrid. La Consejería de Educación ha retirado de la negociación con los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT, Anpe y CSIF) su oferta de reducir las horas lectivas de Secundaria a 18 semanales desde las actuales 20, según cuentan representantes de estas organizaciones presentes en la mesa, que califican este movimiento como “romper la negociación”.

Un portavoz de la consejería ha explicado a este periódico que ellos no han roto nada y que se sentarán en la mesa en la próxima negociación, pero no ha confirmado ni desmentido que hayan retirado oferta alguna porque no comentan, ha subrayado, negociaciones en curso.

El movimiento de la Comunidad puede traducirse en una unión sindical que en este momento no existía. Las cuatro organizaciones mayoritarias anuncian ahora un cambio de estrategia para la semana que viene, cuando pasarán a movilizarse. Estos cuatro sindicatos rechazaron participar la semana pasada en la convocatoria de huelga de tres días que realizaron por esta misma razón sindicatos minoritarios (CNT, CGT y STEM) y la asamblea de profesores Menos Lectivas porque, aducían entonces, estaban negociando y lo consideraban extemporáneo. Ahora cambia el paisaje.

La Comunidad de Madrid es la única que cuando empiece el curso que viene no habrá revertido los recortes aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, al menos en lo que a las horas lectivas se refiere. Con la crisis de las hipotecas golpeando la economía española a principios de la pasada década, el Ministerio de Educación de José Ignacio Wert aumentó las horas lectivas (de clase) que imparte el profesorado cada semana, que pasaron de 18 a 20 o 21 horas en Secundaria y de 23 a 25 en Primaria.

Todas las comunidades autónomas han ido volviendo al cómputo original a lo largo de los años hasta este curso, cuando Galicia y Madrid se han quedado como las únicas que mantienen el aumento. Pero en Galicia ya se ha acordado un plan para rebajar la carga, que empezará a aplicarse el próximo curso, en septiembre. Madrid se quedaba sola y la mesa sectorial estaba negociando la equiparación con el resto de comunidades. La Consejería de Educación había ofrecido 18 horas en Secundaria, pero no en Primaria, según adujeron los sindicatos mayoritarios para no sumarse a la huelga. Ahora, bajo el argumento de que no hay fondos (reducir las horas del profesorado implica contratar más docentes), retira la oferta y, según los sindicatos, rompe la baraja.

“La Consejería de Educación rompe unilateralmente las negociaciones con la Mesa Sectorial porque no solo retira su propuesta, sino que además no recoge las propuestas de las organizaciones sindicales en cuanto al cuerpo de maestros y otras cuestiones como licencias y permisos, atención a la diversidad, burocracia o retribuciones”, lamentan los sindicatos. “Las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial consideramos que esta actuación supone un desprecio al personal docente de la enseñanza pública de Madrid”.