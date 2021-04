Un concejal del PP imputado por corrupción oculta su identidad para vender ropa con la imagen de Ayuso a "personas muy chic"

A la venta camisetas, polos, sudaderas y bolsas de algodón con la cara de Isabel Díaz Ayuso o mensajes como "a Madrid se viene a que te dejen en paz" o el ya archiconocido eslogan de la presidenta: "comunismo o libertad". "Cuando nos lo preguntan, respondemos que hemos creado ropa para personas concienciadas, movilizadas y muy chic", explican los promotores de la tienda, de nombre "Ayushop", quienes se identifican escuetamente como "Pablo y Fernando, dos amigos madrileños, amantes de la libertad, admiradores de Isabel Díaz Ayuso, concienciados de lo que significa el 4 de mayo, movilizados como cualquier votante".

Pablo es Pablo González, estudiante de Farmacia. Fernando es Fernando Lázaro, concejal del PP en Getafe con un juicio oral pendiente por un caso de prevaricación administrativa en este municipio del sur de Madrid. La Fiscalía pide 8 años de inhabilitación para él y para otra ex edil popular al entender que son responsables de haber promovido proyectos de rehabilitación de un teatro de la localidad "con el ánimo de huir de la legalidad vigente" y el de "evitar los controles a los que obligaba un procedimiento de concurso público", afirma el escrito del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4 de Getafe, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Lázaro ha recurrido la decisión del juez de sentarle en el banquillo. También se ha negado a dimitir de su puesto como concejal a pesar de lo avanzado del proceso y de que el Pleno municipal aprobó hacer un par de semanas una petición para que se marche. Los hechos que se investigan se produjeron durante la legislatura 2011-2015, con Juan Soler como alcalde de Getafe, también del PP. El exregidor declaró como investigado en el proceso pero la Fiscalía no ha presentado cargos contra él.

El edil del PP investigado oculta su verdadera identidad y su relación con el partido en la web de la tienda Ayushop. Se define como "Fernando, ingeniero pero creativo" que "ha puesto su idea, su visión y su capacidad de organización al servicio de este divertimento empresarial". No obstante, el registro del dominio de la página web le delata. Lázaro registró "Ayushop.es" el 1 de abril, aunque no ha sido hasta esta semana cuando la tienda se ha puesto en marcha formalmente. Vende polos por 25 euros, sudaderas por 25 y camisetas por 20. Quiere convertir las que llevan impresa la cara de Ayuso en su producto estrella: "Su mirada es toda una declaración de intenciones. Llevarla puesta, también. No lo dudes. Favorece".

elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con Lázaro a través del grupo popular de Getafe, pero el concejal no ha contestado a los requerimientos. El equipo de la presidenta tampoco ha respondido a las cuestiones planteadas: si Isabel Díaz Ayuso ha permitido el uso de su imagen para vender productos de la tienda o si el PP era consciente de que uno de sus concejales intenta hacer caja vendiendo camisetas con la cara de su candidata en las elecciones del 4 de mayo.

La empresa que ejerce como responsable oficial de la tienda es Triple Orden SL, cuyo objeto social es la organización de eventos. Una de las personas que aparece como apoderado solidario es Eduardo Chaperón, quien a su vez es tesorero de la organización 'Son Nuestros Hijos', que hace lobby a favor de la gestación subrogada.

La acción recuerda a la que protagonizó Luis Pérez, alias Alvise, influencer de extrema derecha conocido por ser uno de los principales difusores de bulos del panorama político español. Durante la primera etapa de la pandemia Alvise promocionó una tienda de camisetas y carteles anticonfinamiento críticos con el Gobierno, un merchandising que llamaba a utilizar en las concentraciones para pedir el fin de las medidas de distanciamiento social que se dieron en varias ciudades españolas. Además de incumplir varias leyes que regulan el comercio online, la tienda del Alvise dejó a la vista la identidad y datos bancarios de algunos de sus clientes, tal y como denunció Facua ante la Agencia de Protección de Datos. Tampoco pidió permiso al autor original de la foto para usarla en sus productos.

Ahora Ayushop aprovecha la campaña electoral de la Comunidad de Madrid para hacer negocio con la cara de la presidenta. "Puede ser que si vendemos ropa y la hacemos con inspiración política, nos veáis como una especie de Amancios del agit-prop. Pero nada más lejos de la realidad", aseguran, a la vez que promocionan sus productos "para ti, que comprendes lo que está en juego el 4 de mayo, que te notas activado porque hablas de Ayuso con todo el mundo, y de nuevo para ti, porque eres muy chic... ¡Y lo serás aún más con nuestra ropa puesta!".