La factura menguante de Almeida por los gastos de Filomena

Las facturas por los gastos que tuvo que afrontar en enero del año pasado el Ayuntamiento de Madrid por culpa de la borrasca Filomena ha desencadenado una guerra sin cuartel entre al alcalde, José Luis Martínez Almeida, y la delegada del Gobierno, Mercedes González, en la que el regidor ha incluido al mismísimo Pedro Sánchez, al que acusa de estar "riéndose de todos los madrileños" por la escasa cuantía que han anunciado que le corresponde a Madrid. El enfado del alcalde viene motivado por la decisión del Gobierno de conceder al consistorio capitalino tan solo 1,5 millones de euros para paliar los gastos de las actuaciones de emergencia que tuvo que afrontar.

Para Almeida la cifra es "una broma" e incluso un "insulto" porque, ha calculado, si esta cantidad se divide entre todos los habitantes de la capital salen a "0,50 céntimos de euro por cabeza", por lo que ha anunciado la presentación de un recurso. Lo cierto es que la estimación del alcalde sobre el gasto para afrontar las actuaciones de emergencia de Filomena han ido menguando en los últimos meses: los 1.398 millones iniciales fueron poco después cifrados en 398, pasando luego a estimarse en 278, hasta situarse finalmente en unos 60,9 millones de euros, como queda reflejado en el Presupuesto General del Ayuntamiento para 2022.

Tanto Más Madrid como PSOE ya consideraron entonces esas primeras cifras como "desmedidas" e "infladas" y acusaron al alcalde de intentar sacar un rédito político ante el Gobierno central para "tapar su mala gestión" del temporal. Un año después, el principal grupo de la oposición, Más Madrid, sostiene que el documento con las solicitudes de ayudas del Estado para las actuaciones extraordinarias derivadas de la borrasca Filomena "va camino de convertirse en un expediente X" e incluso creen que "todas las reclamaciones de Almeida que están apareciendo estos días son falsas y solo tienen como objetivo ocultar su propia incapacidad".

Según explican, el expediente original enviado en febrero del 2021 a la Delegación del Gobierno por 278,9 millones constaba de dos partes: "Una primera, de 'gastos inaplazables', en el que la Intervención General del Ayuntamiento certificó solamente 38 millones en diversos estados administrativos, de los cuales solamente 169.856,08 euros estaban conformes con facturas y reconocimientos de crédito debidamente contabilizados". No obstante, en Más Madrid reconocen que otros 272.647,96 millones tenían factura, "pero estaba pendiente de contabilizar". "El Estado, bien debería saberlo Almeida, solamente puede pagar lo que esté debidamente facturado y contabilizado", afirman.

Además, el grupo de Rita Maestre señala a elDiario.es que en la segunda parte del expediente sobre 'obras a realizar', "aparecía un listado de posibles actuaciones valorado en 230 millones". "Pero esa lista, en el momento de confección del expediente no estaba ni siquiera proyectada y mucho menos licitado, por lo que no deja de ser un ‘listado de deseos’, que obviamente el Estado no puede pagar"."El estado actual de cómo los 278,9 millones se han transformado en los 60,9 millones que presupuesta el Gobierno municipal en sus ingresos de 2022 no lo conocemos, ya que, a pesar de haber solicitado dicha información, Almeida no nos ha informado de nada", añade.

Maestre acusa a Almeida de "tener mucha desfachatez". "Tras su desastrosa gestión del temporal de nieve sigue utilizando los 10 días de infierno que sufrimos las madrileñas y madrileños para su propio interés y confrontación con el Gobierno de Sánchez. Y todo desde la más pésima gestión a la que nos tiene acostumbrados Almeida: un baile de cifras de reclamaciones y un caos que solo tratan de ocultar su propia incapacidad".

Por todo ello desde Más Madrid piden al regidor que "aclare a los madrileños qué actuaciones en relación a los destrozos de Filomena tiene previstas hacer con esos cerca de 61 millones que tiene ahora presupuestados. Qué facturas ha pagado el Estado, cuáles están pendientes y cuáles son un simple deseo sin respaldo contable ninguno por parte de la Hacienda municipal". La portavoz del grupo añade su "exigencia al alcalde para que deje de utilizar Madrid como tablero de juego para la guerra de las derechas y se centre más en gestionar la ciudad".

"Todos los gastos han sido certificados"

Fuentes del Ayuntamiento explican a elDiario.es que esos 60,9 millones "han sido certificados por la intervención general y remitidos a Delegación del Gobierno", especificando que "el último envío de documentación se hizo el día 21". Respecto a la variación de los gastos por daños, la justifican señalando que "la previsión ha ido cambiando porque lo que se hizo en un primer momento fue una estimación" y que hasta ahora no se ha conocido "el detalle del decreto del Gobierno por lo que no se pudo delimitar qué podría entrar y qué no".

Las mismas fuentes añaden que una vez conocido el decreto, se ha hecho una estimación para las dos líneas: "La primera de gastos inaplazables, que hemos presentado por valor de 60 millones y nos han dado 1,5 millones, y de la segunda línea de ayudas para daños en infraestructuras por 93,1 millones, cuya cofinanciación se especifica que será del 50%".

Gastos "sin facturas"

El pasado 27 de diciembre, la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, adelantó en una rueda de prensa que durante la reunión que acababa de celebrar con los alcaldes y alcaldesas que conforman la Junta de Gobierno de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) les informó de que todos los ayuntamientos de la región comenzarían a recibir esa misma semana las ayudas de Protección Civil por los gastos de emergencia “inaplazables en situación de emergencia” llevados a cabo con motivo de la borrasca Filomena.

La delegada les explicó que en este primer paquete de ayudas “sólo es subvencionable aquello que se considere emergencia y esté dentro del ámbito competencial del Ministerio del Interior”. “Entre estas actuaciones se incluyen la evacuación, alojamiento y alimentación de las personas afectadas y la limpieza de vías y entornos públicos indispensables para los fines descritos”. Pero que quedan excluidos, dijo, “los trabajos propios de la Corporación local y, en ningún caso, serán subvencionables los gastos de personal generados por bomberos, policía local, protección civil y otros de carácter análogo”, según el marco legal vigente.

Según desveló González en aquella comparecencia, 108 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid presentaron solicitudes por un importe total de 98.202.773 euros, añadiendo que la cantidad subvencionable para los 96 consistorios que han cumplido los requisitos ascendía a casi 7 millones de euros (6.965.093)". La delegada se comprometió a entregar antes de finalizar 2021 "una partida inicial de 4.191.177 euros para los primeros 62 municipios que solicitaron las ayudas" y a abonar "la cantidad restante a lo largo del mes de enero de 2022 a los otros 34 municipios con derecho a estas subvenciones".

Esta semana la delegada del Gobierno aseguraba que con el único ayuntamiento que se había reunido personalmente después de hacerlo con la Junta de Gobierno de la FMM ha sido con el que preside Almeida en Madrid, señalando que de las ayudas que se van a conceder de todo el territorio nacional el 60% ha recaído en la Comunidad de Madrid y más de un 20% en el municipio de Madrid.

Pero lo que ha hecho saltar al alcalde han sido sus declaraciones del pasado viernes a Europa Press en las que reprochaba a Almeida que incluyera gastos "sin facturas" y otros "fuera de sus competencias" en la solicitud de la primera línea de ayudas para compensar los gastos de emergencia de Filomena. Y añadió que frente a los 60 millones que señalaron que solicitarían para esa primera líneas de ayudas, la interventora del Ayuntamiento de Madrid solo avaló con su sello 38 millones, que es lo que el departamento estatal ha analizado. "Presentaron cosas sin facturas; nosotros no podíamos dar por bueno eso. Les hemos dado el dinero que les corresponde, firmado por tres funcionarios de la Delegación. Y si ellos consideran que no están de acuerdo, pues que lo recurran", animó a Almeida.

"Hay ayuntamientos que no varía nada en lo que han pedido y lo que se les ha dado, pero hay ayuntamientos que consideran que emergencia eran absolutamente todo", añadió González situando a Madrid en ese paquete, mientras recordaba que Almeida ha ido "cambiando a la baja" la cantidad que iba a solicitar al Estado.

Almeida carga contra la delegada

Begoña Villacís fue la primera en replicarle asegurando que en su opinión "el Gobierno de España se ha dado cuenta de que se han quedado muy cortos y van a tener que sentarse para ser mucho más considerados y realistas con la ciudad". La vicealcaldesa ha indicado que "están a tiempo de rectificar" emplazado al Gobierno a "sentarse en una mesa para que la liquidación sea más justa".

La reacción del alcalde llegaba este jueves en el que reaparecía en público después de varios días convaleciente. Según ha insistido en una comparecencia tras la Junta de Gobierno, "la intervención general del Ayuntamiento ha dado escrupulosamente cuenta de los gastos por 60 millones". "Solo en el contrato de arbolado que nos mandó la empresa Tragsa hay una partida de gasto de un millón de euros, es decir, el 66% del dinero total que nos da el Gobierno, 1,5 millones. Es una broma de mal gusto y una propina navideña", lamentó de nuevo.

Dicho esto, Almeida cargaba con dureza contra la delegada del Gobierno a la que ha acusado de haber entrado “en un grave juego de descalificaciones personales” contra él solo para ganar “notoriedad”. En su opinión su actitud obedece a que “es poco conocida” entre los madrileños de cara a su posible candidatura municipal y por eso ha optado por “la confrontación”, algo “que no es acorde con el cargo que ostenta”. “Pero no va a contar conmigo en ese juego”, ha advertido el alcalde.

Otra de las cosas que denuncia la oposición es que tampoco saben nada de la Comisión Especial no permanente aprobada el pasado 26 de enero de 2021 por el Pleno municipal por unanimidad de todos los grupos para analizar la gestión del Ayuntamiento en la borrasca Filomena. Su composición quedó diseñada el pasado 5 de marzo del año pasado a través de una resolución de la Presidencia del Pleno pero no se ha convocado ni reunido nunca.

Más Madrid cree que no lo ha hecho porque "eso supondría tener que explicar que Almeida nunca se creyó sus propios listados de solicitudes, a los que ahora claramente renuncia; y explicar que ni presentaron el adecuadamente el expediente; ni quizás estén bien presupuestadas dichas solicitudes, lo que ahondaría en nuestra denuncia de que el Presupuesto 2022, efectivamente, no cuadra". "Por estas razones, Almeida solo puede salvar la cara, que no los intereses de la ciudad, que le importan bien poco, confrontando en medios con el Estado".

La versión del Ayuntamiento es que "el PSOE, que fue el primer grupo en solicitarla, nunca ha pedido ponerla en marcha", algo que desmiente el grupo que lidera Mar Espinar. La portavoz socialista ha lamentado, en declaraciones a esta redacción, que "dentro de pocos días hará un año que el PSOE solicitó esa Comisión de estudio ante la nefasta gestión de Filomena en nuestra ciudad. Se aprobó en el pleno del ayuntamiento y Almeida, como ya nos tiene acostumbrados, durante estos meses se ha dedicado a todo menos a lo que se comprometió: a ser alcalde y a poner en marcha esta Comisión Especial, entre otras muchas cosas".

"Seguimos pensando que esa Comisión municipal es necesaria. Sigue habiendo muchos rastros de Filomena en nuestra ciudad y hay que analizar todo lo que se hizo en esos días, cómo se hizo y buscar una mejora para futuras situaciones similares. Se aprobó por unanimidad y no se ha ejecutado", zanja Espinar.