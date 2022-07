El Gobierno de Ayuso mezcla ingresos personales y familiares para justificar sus becas a quienes ganen más de 100.000 euros

Renta por persona o por hogar. El vicepresidente y portavoz del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, Enrique Ossorio, ha asegurado este miércoles que el conflicto por las ayudas a hogares con ingresos altos responde a una campaña de “marketing” de la izquierda. “Esas becas las pueden recibir las familias con una renta media de 35.913 euros, que es la renta media de la Comunidad de Madrid”, ha asegurado ante la prensa tras el Consejo de Gobierno.

“Ellos han puesto la cifra de 100.000 euros por marketing, me imagino, para pensar que son ricos los destinatarios de esas becas”, ha afirmado Ossorio, que ha insistido en que eso es “falso totalmente”. Pero esos 100.000 euros salen de un cálculo sencillo y van redondeados, incluso, a la baja. Una familia de dos progenitores y un hijo que opte a una beca para educación infantil, bachillerato o Formación Profesional puede ingresar hasta 35.913 euros por persona. O lo que es lo mismo: hasta 107.739 euros en total, sin diferenciar si lo hace en forma de uno, dos o más sueldos.

Esos más de 100.000 euros son casi el triple de lo que ingresa, de media, una familia madrileña. La renta media por hogar es de 37.687 euros, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Es más, según datos de Hacienda, el 70% de las personas que trabajan en la Comunidad de Madrid declararon haber ganado en 2019 menos de 30.000 euros anuales.

“El Gobierno intenta decir que son los ricos”, ha insistido Ossorio, que ha señalado que “son familias que tendrán dos sueldos y en función del número de hijos se fija la cuantía, pero esa cuantía, no hay que olvidarlo, es la renta media que tenemos en la Comunidad de Madrid”. Una renta media para cuyo cálculo el Ejecutivo ha sumado incluso a los hijos a cargo, aunque no tengan edad de trabajar o no lo hagan y que, de nuevo, multiplica los ingresos en función de los hijos. Si una pareja con un hijo puede superar los 100.000 euros, otra con dos hijos tiene de tope 143.652 y una con tres, 179.565 euros.

Esa familia a la que se refiere Ossorio, con un sueldo medio de 35.913 euros, ya optaba a las ayudas para los centros privados de educación infantil y FP el curso pasado y habría optado para el que viene sin ampliar los tramos de renta. Entonces, ya era de 25.000 y 20.000 euros por miembro, respectivamente, y de 10.000 en el caso de bachillerato, etapa en la que sí se quedaría fuera.

Ossorio ha justificado, no obstante, que ampliar esos tramos era la única forma de cumplir con su programa electoral. “Llevábamos el incremento de las becas en las etapas no obligatorias, fundamentalmente en las etapas de 0 a 3 y Bachillerato, que son etapas muy demandadas. La única manera que tenemos de que haya más familias es elevando los niveles de renta”, ha dicho.

La presidenta madrileña ha insistido en los últimos días en la idea de que esas familias 'cienmileuristas' son “clase media”. “Cada vez menos clase media”, aseguró este martes antes de afirmar que “está más empobrecida y están también pasando sus necesidades”. “Han hecho trampas con los números, han redondeado a lo grande, a los 100.000, cuando es un sueldo de un socialista, no el de una clase media”, afirmó, en una declaración en la que reconoce lo abultado de la cifra.

Este fin de semana, Ayuso ya había acusado a la izquierda de hacer “trampas”. “Dice que son 100.000 euros porque, claro, suman dos nóminas. No todo el mundo en casa tiene dos nóminas ni tiene dos nóminas medias”, aseguró la presidenta. En cualquier caso, una casa con esas dos nóminas medias a las que se refiere el Ejecutivo madrileño también accede a estas ayudas que no suponen el 100% del coste de la educación en un centro privado lo que, en la práctica, margina a las familias que con menos recursos que no pueden afrontar su parte del copago.