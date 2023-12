El Gobierno de Ayuso pide la devolución de la ayuda de la pandemia a los autónomos que les falte por pagar alguna cuota

La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid ha enviado una carta a los autónomos que solicitaron la ayuda de la pandemia pidiendo la devolución de la subvención en caso de que el beneficiario “no mantenga las condiciones que dieron lugar a la concesión, como el caso de que no haya abonado las cuotas correspondientes al periodo subvencionable”.

“Se les ha indicado en dichas cartas que procederá el reintegro en el caso de que el beneficiario no haya abonado las cuotas correspondientes al período subvencionable, así como en el caso de concurrencia de cualquier otra circunstancia que haga perder el derecho a recibir la subvención”, han señalado fuentes del Gobierno autonómico a Europa Press.

Asimismo, fuentes de la Consejería que lidera Rocío Albert han asegurado que “se les ha recordado a los autónomos que disponen de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación de este Acuerdo, para alegar cuanto estime conveniente y presentar la documentación que considere oportuna”.

Desde la Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos (AMTA-UPTA) han reclamado “una mejor explicación porque muchos no comprenden la notificación”. “Pedimos más detalles porque nos han llegado casos de asociaciones con dudas, pero habrá más autónomos que no lo entiendan y que no saben cómo alegar”, han solicitado.

Se trata del Programa Impulsa, que concedía subvenciones dirigidas a autónomos de la Comunidad de Madrid que habían atravesado situaciones desfavorables a su negocio, con el objetivo de mantener su actividad en la región.

“La convocatoria decía que esta ayuda era compatible con otras del Ejecutivo autonómico y del Gobierno de España, siempre y cuando no tuviera la misma función. Muchos lo han solicitado, al igual que la prestación por cese de actividad (ayuda estatal). Hay cuotas que no se han pagado y las tienen que devolver”, han detallado.