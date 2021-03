Más Madrid: moción de censura in extremis con Mónica García en la rampa de salida hacia los comicios

Sean cuando sean las elecciones, el debate sobre quién será la cara del futuro cartel electoral de Más Madrid para la presidencia de la Comunidad quedó zanjado este miércoles. No será Pablo Gómez Perpinyà, coportavoz del partido. Tampoco Íñigo Errejón, que mantendrá su acta en el Congreso de los Diputados. Será Mónica García, la médico que se ha ganado a pulso un hueco en la política madrileña y cuyo liderazgo de facto fue refrendado de forma oficial en la moción de censura que, a toda prisa, presentó su partido para frenar el adelanto electoral anunciado por Isabel Díaz Ayuso. El partido de Errejón reaccionó primero y ahora esperará a la foto finish para saber si su moción de censura puede debatirse en la Asamblea de Madrid. Y en caso de que se haga y no salga, apoyar la del PSOE.

En Más Madrid hace tiempo que saben que Mónica García es un valor ante la escasez de liderazgos en la izquierda madrileña. Las intervenciones de la diputada dentro y fuera de la Asamblea regional durante la pandemia la han erigido en la oposición a la controvertida gestión sanitaria de Díaz Ayuso. Su doble condición de política y médico anestesista en el hospital 12 de Octubre han supuesto el contrapunto a la presidenta regional, con la que ha mantenido intensos rifirrafes en los Plenos del parlamento regional.

La carrera por esa candidatura viene cocinándose desde hace un tiempo. La médica ya encabezó las listas en las primarias que celebró la formación el pasado julio para conformar la dirección regional de Más Madrid en la Comunidad y se ha convertido durante la crisis de la Covid-19 en la cara más visible de lo que nació como el partido de Errejón y Manuela Carmena. Con el ritmo frenético al que avanza la política nacional, García constituye la segunda generación de líderes en un partido recién nacido. Hasta ahora nunca había querido confirmar su intención de ser el cartel electoral en unos comicios previstos en principio para 2023.

Desde el partido ya trabajaban en explotar su doble papel como diputada y médico de la sanidad pública en un momento en que nada importa más a los ciudadanos. Ahora, con un índice de conocimiento mayor, sí está dispuesta a dar el paso.

Si finalmente no hay adelanto electoral –los tribunales o los servicios jurídicos de la Cámara madrileña deben dirimir entre ese escenario y una moción de censura–, Mónica García también tiene que desempeñar un papel importante los próximos días. Más Madrid la ha presentado como candidata a la Presidencia, pero desde la formación reconocen que su propuesta de moción tiene menos posibilidades de prosperar que la de los socialistas con Ángel Gabilondo. Llegado el momento, se negociaría con el PSOE, aseguran fuentes de la formación cuyos votos también son necesarios para una investidura alternativa a Ayuso.

"Pase lo que pase esta va a ser la última irresponsabilidad de Ayuso", aseguraba García en un vídeo difundido en sus redes sociales. García defendía no obstante, al igual que ha defendido su partido, que "lo único que está en marcha en Madrid es una moción de censura, porque Madrid es mucho más que Ayuso". "Ayuso creía que hoy iba a salir a hombros de Vox y lo que va a hacer es acabar saliendo por la puerta de atrás de la Puerta del Sol, porque vamos a conseguir que Madrid, por fin, tenga un gobierno alternativo", aseguraba la diputada de Más Madrid.

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpinyà, confirmaba que la candidatura de García no será un impedimento. Perpinyà aseguraba este miércoles que no tiene "ninguna duda" de que su partido llegará a un acuerdo con el PSOE para desbancar a Ayuso de la Puerta del Sol. "Vamos a hablar con todo el mundo y hay opciones para que esta moción salga adelante y podamos cumplir con ese objetivo de que Madrid tenga cuanto antes un Gobierno que esté a la altura de las circunstancias", decía el coportavoz. "No tengo duda que vamos a llegar a acuerdos teniendo el objetivo claro de echar a Ayuso de la Puerta del Sol. Por parte de Más Madrid no va a haber ningún problema", insistió.