Más Madrid pide la comparecencia del viceconsejero de Sanidad que discriminó a una trabajadora por ser madre cuando era gerente de un hospital

Más Madrid ha pedido la comparecencia del viceconsejero de Sanidad, Juan José Fernández Ramos, en la Asamblea de Madrid después de que elDiario.es desvelara que discriminó a una trabajadora tras ser madre cuando era el gerente del hospital Moncloa, propiedad de la aseguradora Asisa.

La portavoz de Sanidad por Más Madrid en el parlamento regional, Marta Carmona Osorio, registró a última hora del martes la comparecencia de Fernández Ramos en la Comisión de Sanidad para que explique “sus planes de conciliación laboral” y de “protección de la maternidad para las trabajadoras del Sermas”. El viceconsejero fue nombrado también el pasado 5 de julio director general del Servicio Sanitario de Salud de Madrid por lo que actualmente tiene bajo su mando a los 90.000 trabajadores públicos de la sanidad madrileña.

Según ha desvelado en exclusiva esta redacción, el hospital Moncloa fue condenado en 2013 por acoso laboral por “discriminación por razón de sexo” contra la entonces directora del centro sanitario después de que Fernández Ramos la apartase de su puesto al incorporarse de su permiso de maternidad.

Según los hechos probados en la sentencia, en poder de este periódico, la directora de enfermería mantuvo una reunión con Fernández Ramos, quien le manifestó “que debía quedarse en su casa para atender a su hija y solicitar excedencia o riesgo de lactancia”. El actual viceconsejero de Madrid defendió entonces que la trabajadora “no iba a rendir adecuadamente en su puesto de trabajo por razón de su maternidad”, recoge el escrito judicial. El ahora viceconsejero y director general del Sermas le pidió que “dimitiera de la dirección de enfermería” para ocupar otro cargo en el hospital “que le permitiera atender a su hija”. En el juicio, el alto cargo recién designado por el Gobierno de Ayuso, reconoció también los hechos descritos en la sentencia sobre aquella reunión.

El nombramiento de Fernández Ramos como nuevo viceconsejero de Sanidad el pasado 5 de julio –hasta entonces era el director general de Procesos integrados– sorprendió a todo el departamento. Para el nuevo mandato tras las elecciones del 28 de mayo, Isabel Díaz Ayuso ha decidido concentrar todo el poder de la Consejería en sus manos. Y para ello ha eliminado dos viceconsejerías, la de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y la de Gestión Económica.

