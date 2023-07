El nuevo viceconsejero de Sanidad de Ayuso discriminó a una trabajadora por ser madre cuando era gerente de un hospital

El recién nombrado viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Fernández Ramos, discriminó a una trabajadora por haber sido madre cuando era el gerente del hospital Moncloa en Madrid, un centro sanitario privado propiedad de la aseguradora Asisa. Así lo corrobora una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2013, que condenó al hospital por un caso de acoso laboral por “discriminación por razón de sexo” que protagonizó Fernández Ramos contra la entonces directora de enfermería del centro sanitario. La sentencia del TSJM confirmaba un fallo previo del juzgado de lo social número 33 de Madrid. Asisa decidió no recurrir ante el Tribunal Supremo, por lo que la sentencia del TSJ de Madrid es firme. Pese a esta condena, Juan José Fernández Ramos fue nombrado hace unas semanas por Isabel Díaz Ayuso viceconsejero de Sanidad y director general del Sermas, de quien dependen 90.000 trabajadores del sistema público de salud.

El final de la tormentosa relación entre Ayuso y Ruiz Escudero, la cara visible de la crisis sanitaria madrileña

Más

Juan José Fernández Ramos fue gerente del hospital Moncloa de 2008 a 2016, tras dos años previos como gerente en el hospital público de Móstoles. En su etapa al frente del centro privado, según los hechos que se dan como probados en el fallo judicial, al que ha tenido acceso elDiario.es, Fernández Ramos apartó de su cargo a la directora de enfermería cuando esta se reincorporó a su puesto después de un permiso de maternidad tras el nacimiento de su tercera hija.

En la sentencia se relata cómo el 17 de enero de 2012, en vísperas de su incorporación, la directora de enfermería mantuvo una reunión con Fernández Ramos, quien le manifestó “que debía quedarse en su casa para atender a su hija y solicitar excedencia o riesgo de lactancia”. El actual viceconsejero de Madrid defendió entonces que la trabajadora “no iba a rendir adecuadamente en su puesto de trabajo por razón de su maternidad”, recoge el escrito judicial. Fernández Ramos le pidió que “dimitiera de la dirección de enfermería” para ocupar otro cargo en el hospital “que le permitiera atender a su hija”. En el juicio, el alto cargo recién designado por el Gobierno de Ayuso, reconoció también los hechos descritos en la sentencia sobre aquella reunión.

Tras aquel encuentro, la mujer, que no atendió a esas exigencias de Fernández Ramos, fue ingresada en urgencias por estrés el 4 de febrero. Cuatro días después, el 8 de febrero de 2012 fue convocada a una reunión en la que se le comunicó que pasaba a tener un puesto de nueva creación. La hasta entonces directora de enfermería pasó de tener 400 trabajadores bajo su cargo a no tener personal a su mando. Poco tiempo después se dirigió a gerencia –en manos de Fernández Ramos–, para conocer las nuevas labores de su nuevo puesto pero nadie le respondió a los correos. Todos estos hechos le provocaron, según recoge la sentencia, una crisis de ansiedad que derivó en una baja por depresión.

Ante esta situación, esta empleada decidió acudir a la inspección de trabajo, que le dio la razón, y después a los tribunales, en una demanda defendida por Ana Plaza de las Heras del despacho Plaza Abogados. La Justicia finalmente condenó al hospital a indemnizar a la mujer al haber sido “discriminada por razón de sexo” y dictaminó que debía ser readmitida en su cargo de directora de enfermería. “El trato de esta persona [Juan José Fernández Ramos] contra esta trabajadora era muy malo, y una vez perdió el caso en los tribunales tampoco cesó”, relata a elDiario.es una fuente conocedora de estos hechos. “En el juicio testificaron muchas personas que corroboraron la historia”, añade otra persona presente en el juicio.

La condena al hospital Moncloa por el trato discriminatorio no tuvo ninguna consecuencia laboral dentro de la empresa para Fernández Ramos. El ahora viceconsejero siguió al frente del hospital hasta 2016, donde también ejerció de consejero delegado. Ese año, fue nombrado director de proyectos internacionales de Asisa hasta febrero de 2018. elDiario.es se ha puesto en contacto con la aseguradora, propietaria del hospital Moncloa, que ha declinado hacer declaraciones sobre esta condena.

Esta redacción ha intentado hablar sin éxito con Juan José Fernández Ramos. Desde la Consejería de Sanidad, un portavoz defiende que la condena se trata de un asunto “de carácter laboral privado” del viceconsejero “que no afecta a la Comunidad de Madrid”.

Ayuso concentra todo el poder de Sanidad en el viceconsejero

El nombramiento de Fernández Ramos como nuevo viceconsejero de Sanidad el pasado 5 de julio –hasta entonces era el director general de Procesos integrados– sorprendió a todo el departamento. Para el nuevo mandato tras las elecciones del 28 de mayo, Isabel Díaz Ayuso ha decidido concentrar todo el poder de la Consejería en sus manos. Y para ello ha eliminado dos viceconsejerías, la de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y la de Gestión Económica. Ayuso también lo ha designado director general del Sermas, de quien dependen 90.000 trabajadores del sistema público de salud. Junto con Fernández Ramos han aterrizado en la Sanidad diez directores generales de su máxima confianza. La mayoría trabajaron con él durante su etapa en el hospital de Móstoles, donde también fue gerente.

La concentración de poder en Juan José Fernández Ramos supuso, para sorpresa de muchos, la salida del hasta entonces viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Fernando Prados Roa, un fichaje personal de Ayuso la pasada legislatura, quien estuvo detrás del hospital de campaña de Ifema y del polémico Hospital Isabel Zendal. A la larga lista de cesados se unieron Pedro Irigoyen, hasta ahora viceconsejero de Gestión Económica; Raquel Sampedro, ya ex directora de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). La caída del equipo en Sanidad vino precedida por la destitución de Enrique Ruiz Escudero como consejero.

“Juan José Fernández Ramos llega a la Consejería de Sanidad en 2021 por decisión de la presidenta”, asegura una fuente del departamento que ahora dirige Fátima Matute a elDiario.es. “Es Ayuso quien lo nombra y nadie sabe muy bien cómo llega porque meses antes se postuló para la gerencia del Puerta de Hierro y fue rechazado, pero de repente aterriza en la Consejería”, asegura otra fuente del departamento.

Diferentes personas que han trabajado directamente con Fernández Ramos tanto dentro como fuera de la Consejería relatan a elDiario.es que el nuevo viceconsejero “no trata demasiado bien al personal”. “Su estilo directivo no es el más adecuado”, añade una persona que lleva toda la vida en la Consejería.

Si tienes información sobre este caso u otros similares, escríbenos a pistas@eldiario.es

––––––––––––

Nuestra voz es más necesaria que nunca

Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas y por eso elDiario.es se ha convertido en un medio muy incómodo, que algunos querrían callar. Somos uno de los pocos periódicos de referencia que sigue siendo libre, que no blanquea a los ultras ni está capturado por la derecha. Tú, que nos lees habitualmente, lo sabes bien. ¿Te imaginas cómo sería el periodismo en España si elDiario.es no existiera? ¿Cómo sería el debate público sin nuestra voz? ¿Te imaginas qué España nos quedaría?

Si te preocupa lo que pueda pasar en este país, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es