"El fondo de la cuestión es que yo jamás he tenido una sicav ni fondo de inversión alguno", dice Manuela Carmena a elDiario.es a raíz de la resolución del Tribunal de Justicia de Madrid (TSJM) que obliga al Ayuntamiento de la capital a revelar los detalles de los 430.000 euros que la exalcaldesa de Madrid publicó como inversiones en su declaración de bienes cuando llegó al Gobierno municipal en 2015. Carmena informó de que poseía ese dinero en participaciones de diferentes compañías cotizadas, pero no dio detalles de cuáles eran. Ahora la Justicia ordena al Consistorio que esa información sea pública.

Lo que nunca ha dicho la Justicia, como han asegurado diversos medios de comunicación los últimos días a colación de la resolución judicial, es que la exalcaldesa tenga una sicav. Carmena defiende que ha sido de nuevo víctima de un "bulo". "No tengo una sicav y tampoco es un dinero opaco u oculto: está en mi declaración ante Hacienda y también en el portal de transparencia", explica la exalcaldesa.

La Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJM, en una resolución fechada el 30 de junio, ha desestimado el recurso de apelación que interpuso la corporación municipal cuando estaba gobernada por Ahora Madrid. El Gobierno de Carmena había recurrido una sentencia previa del 14 de noviembre de 2018 que iba en la misma dirección que la actual: que debe ser pública esta información por "causas de posible incompatibilidad" de los cargos públicos. La resolución condena a costas por un importe de 2.000 euros al Ayuntamiento de Madrid. Contra el fallo cabe recurso de casación, pero el Gobierno de José Luis Martínez Almeida ya ha informado de que no lo presentará y acatará la decisión.

La ex primera edil de Madrid califica como "mentiras" y "falsedades" las informaciones que han dado por hecho que posee 430.000 euros en una sicav o en algún fondo de inversión y explica que ese importe estaba depositado en acciones de diversas compañías cotizadas. "Yo tenía en su momento ese dinero en acciones diversas pero ni en fondos de inversiones ni en sicavs ni nada, y eso es lo que aparece en el portal de transparencia, así ha sido siempre y así será", subraya.

"Lo que es absolutamente cierto es que todo mi patrimonio lo declaré en ese momento y si no declaré una sicav es porque no tengo una sicav, jamás he tenido una sicav ni fondo de inversión alguno", explica. "Ese dinero está en acciones de diversas compañías como hace tantísima gente. Está en mi declaración de la renta, allí figura que son acciones de sociedades que cotizan en bolsa desde que fui alcaldesa". Carmena explica además que la caída del precio de las acciones ha provocado que las acciones que posee en compañías cotizadas como Telefónica cuestan hoy la mitad, en torno a los 200.000 euros.

La resolución llega después de una sentencia previa del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 28 de Madrid que estimó un recurso presentado por Guillermo Rocafort– abogado secretario de la Plataforma en Defensa de Millán Astray–. Rocafort reclamó en 2016 al Consistorio acceder a la información en relación "a la declaración de bienes de la alcaldesa de Madrid en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid en la que solicita que se le informe del nombre del SICAV o Sicavs (o en su defecto fondos de inversión) donde tiene invertidos los 430.000 euros que declara". El Consistorio decidió entonces no dar trámite a esa petición de información en el portal de transparencia y el letrado decidió recurrir a la justicia como contempla la Ley de Transparencia.

Carmena señala que no fue ella quien tomó la decisión: "Fue el secretario del Ayuntamiento [Federico López de la Riva Carrasco] quien consideró que no tenía que admitirlo". "Este señor [Rocafort] se empeñó en que yo tenía el dinero en una sicav y claro, nadie le podía decir en qué sicav he tenido el dinero porque no tenía ninguna", añade la exalcaldesa, que recuerda que el secretario del Consistorio no es un cargo que se designa políticamente –o al menos ella no lo hizo– y que fue el exalcalde del PP Alberto Ruiz-Gallardón quien lo nombró en 2006 "como parte de la estructura funcionarial".

"Lo único que se ve en la resolución es que el tribunal no lo debió inadmitir. Es una cosa en la que yo no he sido parte ni nada, fue una decisión del secretario del Ayuntamiento que con lógica dijo que cómo iban a informar de una sicav que yo no tenía. Si hubiera habido una sicav estaría ahí", explica. "Fue una decisión suya como la persona que controla el portal de transparencia, supongo que él pensó: "¿Pero cómo le vamos a dar algo a este señor que no existe?", reflexiona.

Cuando Carmena fue investida alcaldesa de Madrid en 2015, publicó su declaración de bienes y patrimonio en el portal de transparencia. Allí detalló que las inversiones se encontraban en una “cartera de valores depositada en Bankinter”. La exalcaldesa de Madrid sigue defendiendo que ese era el destino de los 430.000 euros que entonces tenía invertidos en acciones en diferentes empresas.

El Ayuntamiento de Madrid en su recurso argumentó que los datos aportados por la exalcaldesa cumplían ya con el modelo de declaración de registro de intereses municipal. El juez rechazó esta explicación y consideró que debía ser público, una sentencia que fue recurrida por la corporación local y que ha sido inadmitida por el TSJM.

Los magistrados señalan que los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, "formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos".

El Ayuntamiento de Madrid, gobernado ahora por PP y Ciudadanos, ya ha informado de que no recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y tramitará la solicitud para publicar en el portal de transparencia la identidad de la entidad o entidades en las que la exalcaldesa tenía acciones por valor de 430.000 euros.