El número dos de Ayuso en el PP cobra el bono social para “vulnerables severos” con un salario de 83.000 euros

La polémica sobre los bonos sociales térmicos destinados a “paliar la pobreza energética en los consumidores más vulnerables” continúa en la Asamblea de Madrid. El diputado regional y secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, cobró también esta ayuda como su compañero de partido y vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, pero, en su caso, el importe que recibió fue superior. Serrano cobró 313,30 euros para calefacción y agua caliente. Lo llamativo en su caso es que esa cantidad era la asignada a las familias numerosas que no superan los 16.800 euros de ingresos al año, según ha avanzado este jueves Infolibre. En su caso, su salario asciende a 83.400 euros anuales.

Serrano ha comparecido en la Asamblea de Madrid este jueves y ha atribuido esta cuestión a un posible “error administrativo” que ha achacado al Ministerio de Hacienda y las comercializadoras. El diputado regional ha explicado que su familia solicitó el bono social eléctrico para familias numerosas, que consiste en un descuento en la factura de la luz, y esto ha hecho que reciba el bono social térmico, un pago puntual al año, en su caso, de 313,30 frente a los 195 euros que cobraron Ossorio y la portavoz de Más Madrid, Mónica García, por ser familia numerosa.

La cuestión ha protagonizado la sesión de control de este jueves. “Tiene derecho a cobrar ese bono. Aquí lo hipócrita es que usted vive, como hemos conocido, a todo trapo. Y yo no tengo nada encontrar de la riqueza lo que quiero es que todo el mundo viva como vive usted. Lo que quiero es que sea coherente”, le ha espetado la presidenta de la Comunidad de Madrid a Mónica García durante el pleno de la Asamblea de Madrid. “No hay derecho a tener tanta demagogia ni a creerse superior a todos los demás”.

Mónica García había aprovechado previamente su intervención para reconocer de nuevo el “error” y había afeado al PP que no tengan nunca “un problema ético” al ser “incapaces de reconocer un error y pedir perdón”. “Me niego a ser como ustedes. Siento vergüenza cuando me equivoco, empatía cuando alguien lo pasa mal y siento rabia cuando acosan a mi familia”, ha dicho.

En este acuse de reproches, también se ha pronunciado Juan Lobato. El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid ha defendido que el bono térmico no se da a las familias numerosas de forma automática, sino que hay que pedirlo. Lobato ha llamado al PP “vampiro” por pedir estas ayudas y luego criticarlas.

“Este bono social hay que pedirlo. No es automático. Hay que pedirlo y lo sabe todo el mundo. La prueba es que quien lo pide, lo cobra y quienes no lo pedimos, no lo cobramos, esa es la diferencia”, ha lanzado Lobato que también es familia numerosa a Ossorio.

El líder de los socialistas en Madrid ha llevado su factura de la luz y ha explicado que lo que paga en su casa es lo mismo que el resto de españoles. “El bono social no lo paga ningún gobierno, sino todos los españoles con la factura”, ha defendido. De él, ha resaltado, se benefician “muchas familias que lo necesitan pero también otras personas que sin necesitarlo se dedican a criticar por el día esas ayuditas para ganar votos y se dedican por la noche como vampiros a pedirlas todas y no dejarse ninguna”, ha reprochado.