La familia de Mónica García percibe el mismo bono social que el vicepresidente de Ayuso

La familia de Mónica García percibe el mismo bono social térmico para calefacción y agua caliente que recibió el vicepresidente, consejero y portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Enrique Ossorio. Así lo acaban de confirmar fuentes del partido que precisan que han tenido que cotejar con el marido de la líder de la oposición en Madrid que percibió la ayuda ya que fue él quien la solicitó y la cobró en su cuenta corriente. La ayuda que recibió el cónyuge de García fueron de 195,82 euros por su condición de familia numerosa.

Mónica García pedía este miércoles la dimisión o el cese de Ossorio ante la información adelantada por Infolibre. Sobre esta cuestión, fuentes del entorno de Mónica García defienden que “la situación no es comparable” entre ambos dirigentes. “El vicepresidente de la Comunidad de Madrid y Ayuso están tratando de hacer creer que todos son iguales, pero nada más lejos de la realidad. Por eso, hay que hacer algunas aclaraciones, pues hay una diferencia clave, que es la ética pública, que se declina en un problema de hipocresía y otro de indecencia”, añaden.

En este sentido, recuerdan que tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como su vicepresidente “han hablado de paguitas” cuando se han referido a estas ayudas en el pasado y de “subvencionados y mantenidos cuando se trata de otros”. “Sacan pecho de las ayudas cuando se las otorgan a sí mismos”, lamentan.

Durante una rueda de prensa esta mañana en la que han comparecido Ayuso y Ossorio, el número dos del Gobierno regional ha defendido que “es perfectamente ético beneficiarme de esa ayuda como hago de todas las ayudas que hay para las familias numerosas”. También ha sido preguntado por la ayuda que recibió el marido de García sobre lo que ha contestado que esperaba que fuera “falso” porque la portavoz de Más Madrid había pedido su dimisión.

“No cabe mayor hipocresía que decir eso de una persona cuando tú misma te estás beneficiando. Yo, insisto, espero que eso sea falso, que eso no sea una realidad, porque si eso es cierto hoy mismo tendría que dimitir. No tendría que dimitir por haberlo cobrado, porque es familia numerosa, como yo, tendría dimitir porque no tiene límites para engañar a los ciudadanos”, ha dicho Ossorio.

El vicepresidente y consejero de la Comunidad de Madrid cobra más de 100.000 euros al año, un sueldo superior incluso al de la presidenta del Ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso. Además, según su declaración de bienes, Ossorio posee una casa cuyo valor supera los 400.000 euros (417.130,17, en total), y que es propiedad suya al 75%. Además, declara una cartera de inversiones que ronda los 1,4 millones de euros. La mayor parte, más de 900.000 euros, están depositados en el Banco Santander, en una cartera que gestiona el propio banco. El resto está repartido en diversos fondos de inversión, alguno de EEUU.

En marzo de 2022, cuando Cáritas publicó un informe en el que advertía que el número de pobres había crecido en la región hasta el 22%, el vicepresidente del Gobierno de Ayuso afirmó: “Pues yo no lo veo”. “Dicen que en Madrid hay tres millones de pobres, pues dónde estarán”, llegó a decir mientras hacía el gesto de buscarlos tras él. “Creo que en el gesto me equivoqué”, reconoció después.