El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, primer round de la larga campaña preelectoral

Faltan aún siete meses para las elecciones municipales del 28 de mayo pero el clima en Cibeles es ya claramente de precampaña electoral, como se ha demostrado durante el Pleno municipal celebrado este martes en el que el alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha vuelto a enzarzarse con todos los portavoces de los grupos de la oposición, incluído Vox, por cuestiones de diferente índole: por el estado de la sanidad en Madrid; por la ejecución presupuestaria en obras e infraestructuras; por los presupuestos y la bajada de impuestos que incluyen las cuentas; por la subida del precio del billete del Naviluz; por las multas cobradas ilegalmente en la Plaza Elíptica; por la ausencia de consenso frente a la violencia machista; o por la negativa del Ayuntamiento a modificar el callejero franquista de Madrid, entre muchos otros temas.

El PP, además, ha conseguido colar en la larga sesión de este martes, de la mano de la delegada de Cultura, Andrea Levy, la reforma del delito de sedición, un debate que deja entrever que Almeida y el PP quieren disparar a la vez contra el que consideran el principal objetivo electoral a batir: Pedro Sánchez y su gobierno de coalición.

La sesión ha comenzado calentita con un duro cruce de reproches entre Almeida y la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, a cuenta de una pregunta del concejal de Recupera Madrid, Luis Cueto, quién, previamente le había preguntado al alcalde qué soluciones iba a poner “para resolver los problemas y las deficiencias en materia de obras, equipamientos y servicios de atención a la ciudadanía”, acusándole de haber perdido toda la legislatura sin invertir en estas áreas para favorecer a “intereses privados”. Y ahí ha comenzado ya el enfrentamiento entre el regidor y la portavoz del principal grupo de la oposición, que le reprochado su “furia ideológica de paralización” sobre todo el legado de Manuela Carmena, y de demostrar “rencor” a la izquierda. A su vez el alcalde le ha afeado que tanto ella como el resto de los portavoces insistan en presentar una visión“ apocalíptica de Madrid”, y ha acusado a Maestre de no parar de insultarles. En este sentido, le ha pedido que “deje de decir que Madrid es una ciudad racista, homófoba y machista”. “En la pandemia esta era una ciudad de borrachos para usted, cuando se simuló una agresión homófoba en Malasaña, fuimos una ciudad de homófobos para usted. Cuando se votó como se votó a Díaz Ayuso el 4M fuimos una ciudad de fascistas para usted”, le ha recordado el regidor, algo que después ella ha negado.

El debate podría haberse quedado ahí pero Almeida quiso aprovechar el momento para atacar al que va como número dos con Maestre en la lista a las primarias, el activista y referente de la lucha vecinal de izquierdas, Félix López-Rey, de 74 años, al que Almeida ha descalificado llamándole “joven promesa”. Es más, se ha jactado de que su Gobierno ha hecho más por Orcasitas, cuya Asociación Vecinal fundó el edil de Más Madrid con 22 años, que él durante todo sus años como concejal de Madrid. Y ahí ha saltado Maestre para decirles a Almeida y a los concejales del PP que ninguno de ellos “le llega ni a la altura de sus zapatos” a López Rey.

No obstante, el propio concejal se ha resarcido después y ha esperado a que llegara el debate de una proposición sobre Sanidad para defender su trayectoria en el barrio obrero, recordando al alcalde que él empezó a trabajar “a los 13 años”, para pedirle después un poco más de “respeto” y que no se comportara como “un hooligan”.

Almeida, ya en modo precampaña, ha repartido estopa a todos los portavoces de la oposición. A Luis Cueto, de Recupera Madrid, le ha augurado su desaparición con su plataforma de electores, y ha calificado su intervención de toda una “performance” buscando su “minuto de gloria”. A los ediles del PSOE, y a su portavoz, Mar Espinar, les ha dicho que no le extraña que no metan cabeza en Madrid desde el año 86. “Por algo será, reflexionen”, les ha pedido, vaticinando que tampoco ahora van a conseguir gran cosa con la candidata “a tiempo parcial” que van a presentar para el Ayuntamiento, en referencia a la titular de Industria, Reyes Maroto.

Uno de los enfrentamientos más intensos ha sido sobre el estado de la sanidad madrileña de cuyos problemas se ha zafado el alcalde alegando que no son competencia municipal. Por ello ha vuelto a atacar a Rita Maestre asegurando que su “relato de destrucción de la sanidad madrileña” solo tiene el objetivo de “contentar” a su homóloga en la Asamblea regional, Mónica García, y para “ver si puede sacar un poco más”.

El alcalde ha defendido las mejoras que ha habido en Sanidad para Madrid señalando que “el presupuesto del Samur cuenta con 30 millones de euros más, el máximo histórico del Samur”, así como “con 100 personas más”. También ha destacado que el presupuesto de Madrid Salud “ha crecido en 20 millones de euros”.

Sin embargo, Maestre ha coincidido con otros portavoces en ver a un Almeida “sometido y sumiso a Isabel Díaz Ayuso”, que, tras espiarla con recursos públicos, ha dicho, ahora “está callado para que no le muevan la silla”. “Usted es un mal alcalde que no tiene ni la fuerza ni la valentía para hacer su trabajo, que es defender a los madrileños”, ha zanjado.

En el pleno también tuvo cabida el debate sobre la reforma del delito de sedición, que ha llegado de la mano de la delegada de Cultura, Andrea Levy, a través de una proposición apoyada por el PP, Ciudadanos y Vox en la que ha pedido a Pedro Sánchez que retire “de manera inmediata” la iniciativa parlamentaria presentada en el Congreso y no lleve a cabo “ninguna modificación del Código Penal”, invitando al presidente del Gobierno a “cumplir, acatar y respetar la Constitución Española”. Y ahí la principal aludida ha sido Mar Espinar, portavoz del PSOE, que pidió a Levy que dejara de “calumniar y atacar” al Gobierno de Pedro Sánchez mientras reprochaba al gobierno municipal que digan que no tienen competencias en Sanidad y en cambio traigan a debate un tema nacional. Espinar ha retado a Levy a decir si cree que “Catalunya estaba mejor cuando ella fue diputada en el Parlament. El asunto ha llevado a que el concejal de Más Madrid, Francisco de Asis, ironizara: ”No se habla en los bares de Madrid de otras cosa que del delito de sedición“.

Durante la larga jornada, la oposición ha visto rechazada con los votos del PP, Ciudadanos y Vox, la propuesta del Grupo Mixto de eliminar tres de las calles franquistas que quedan aún en el callejero de Madrid por considerar que mantenerlas incumple la ley de Memoria Democrática. Más Madrid, PSOE y los tres ediles del Mixto han votado a favor de la proposición, que ha sido defendida por el concejal de Recupera Madrid, Juan Cueto, que ha forzado que la votación se llevara a cabo a mano alzada.

En su intervención, Borja Fanjul, del PP, presidente del Pleno de Cibeles, ha sacado a relucir a Bildu, ha apelado a la “otra memoria”, la de las víctimas de ETA, o a la “memoria de las víctimas de violación que ven como sus verdugos salen a la calle”. Y la portavoz de Ciudadanos, Silvia Saavedra, ha acusado a la izquierda de “vivir en el oscurantismo”, de querer “generar confrontación y revanchismo” y de “resucitar las pasiones más viles, la venganza, el rencor y el enfrentamiento entre los madrileños”.

Este no será el último Pleno municipal antes de que acabe el año ya que debe haber otro en el que se sometan a debate y votación los presupuestos que presentó hace poco el Gobierno de coalición de Almeida y Villacís y otro ordinario. Las nuevas y últimas cuentas del regidor tienen complicada su aprobación. El propio alcalde no descarta tener que prorrogar los actuales presupuestos, dado que de momento no ha logrado atraer ni un solo apoyo de las filas de la oposición. Ni siquiera a Vox, que antaño han sido sus aliados.