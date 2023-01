Almeida amenaza con demandas tras la publicación de los contratos con la firma en la que trabaja el hermano de su edil

“A todos aquellos que acusen sin pruebas, nos vemos en los tribunales. No vamos a pasar ni una, ni una”. Con estas palabras se ha referido este martes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, al escándalo que ha salpicado a su Gobierno por los contratos adjudicados a una empresa en la que trabaja el hermano de su delegado de Movilidad, Borja Carabante, revelados en exclusiva por Somos. Según ha dicho en una comparecencia ante la prensa, coincidiendo con el Pleno del Ayuntamiento, “acusaciones tan graves se deben acompañar de un mínimo probatorio” y, a su juicio, no ve “ni un solo indicio probatorio de irregularidad”. “A lo mejor me equivoco, sáquenme del error”, les ha dicho a los periodistas.

Exclusiva – Almeida adjudicó un contrato de tres millones a la empresa donde trabaja el hermano de su concejal de Movilidad

Más

En su opinión, “no hay irregularidad en la tramitación” ya que “aquellos que se vieron afectados por la tramitación, no la recurrieron” y “si hubiera incurrido en cualquier tipo de irregularidad, lo habrían denunciado”. “Lo que se hace por parte de la izquierda es embarrar, ensuciar y manchar el nombre de las personas”, ha asegurado. Durante el Pleno, la portavoz del grupo municipal y candidata a la Alcaldía de Más Madrid, Rita Maestre, ha exigido al alcalde que “dé explicaciones a los madrileños” sobre la adjudicación de esos “dos contratos millonarios” mientras pedía que se convoque la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones del Ayuntamiento para aclarar los pormenores de todo este asunto.

Maestre ha cargado contra Almeida y ha sentenciado que tanto él como Borja Carabante “nos han mentido”. “Dice el delegado de Movilidad que no sabía que la empresa ganadora de un contrato de tres millones para redactar el proyecto de reforma de la A-5 era la de su hermano, y, que en cuanto se enteró, se retiró”. “Pero–ha añadido– tres meses después Carabante le adjudica otro contrato más”. “Una vez es muy sospechoso, pero dos veces es engaño puro y duro”, cree Maestre. A su juicio, “está claro que Carabante y Almeida no querían que se supiera que le estaban dando dos contratos millonarios a la empresa de su hermano”

La portavoz de Más Madrid ha denunciado que su grupo pidió ese expediente y “nunca nos lo dejaron ver”. A su juicio, “resulta sangrante que el único papel que ha movido Almeida en torno al soterramiento de la A-5, su gran promesa electoral incumplida, haya sido para darle un contrato a un familiar. Lo único que se ha soterrado en la A-5 han sido más de tres millones de euros de todos los madrileños”, ha sentenciado Maestre.

El Ayuntamiento no dio el expediente a Más Madrid

Maestre cree que “todo el procedimiento de la A-5 es escandaloso”, ya que Carabante se retiró del procedimiento por escrito pero ya “una vez firmado”. “De haberse conocido ese documento, se hubiera destapado la trama, por lo que Almeida escondió el contrato”, ha denunciado la portavoz de Más Madrid, Sin embargo, no lo publicó en la plataforma de contratación. Más Madrid recuerda que solicitó al Ayuntamiento hasta dos veces el expediente del contrato sin recibir respuesta.

También denuncian que Carabante “usó la misma estratagema para adjudicar unas semanas después un nuevo contrato a la empresa de su hermano”, esta vez de 187.000 euros, para supervisar proyectos integrales de Calle 30, tal y como ha desvelado en una segunda entrega elDiario.es. A juicio de Más Madrid “el delegado de Movilidad dio este contrato con el mismo modus operandi”, es decir, “se aseguró de adjudicar el contrato a su hermano, luego se retiró y ocultó las razones para que nadie se diera cuenta”.

Otra de las cosas que llama la atención al grupo de Rita Maestre es que la empresa donde trabaja el hermano de Carabante, “no había hecho ningún contrato con el Ayuntamiento antes y, de repente, con el equipo de Gobierno del Partido Popular, hayan recibido dos contratos millonarios y firmen el mayor contrato de ingeniería del Ayuntamiento”.

Durante una de sus intervenciones en pleno de Cibeles Maestre ha pedido tanto a Almeida como al PP que “no se pongan estupendos y den explicaciones”. “No critiquen a la oposición, salgan y den explicaciones”. “El dinero público sirve para invertir en la ciudad no para repartirlo entre los amiguetes del Partido Popular”, ha sentenciado.

En su réplica, el alcalde no ha entrado al fondo del asunto y se ha limitado a defender la actuación de su Gobierno reiterando que fue un concurso público al que se presentaron las empresas “con todas las garantías”. Luego ha reiterado que el de Manuela Carmena fue “el peor gobierno que tuvo Madrid en 40 años de democracia” mientras devolvía los reproches a Maestre a la que a su vez ha pedido que explique, entre otras cosas, por qué nada más llegar al Ayuntamiento estando en el Gobierno “ascendió a su padre”, que es funcionario municipal. Luis Maestre forma parte del Ayuntamiento de Madrid desde 2004, cuando gobernaba Alberto Ruiz Gallardón y fue nombrado subdirector general de Atención al Contribuyente y su designación para ese cargo se produjo a raíz del cambio de dirección de la Agencia Tributaria madrileña.

La denuncia de Higueras

El alcalde también ha afeado tanto a la portavoz de Más Madrid como a la del PSOE, Mar Espinar, que lo único que hacen en el ejercicio de la oposición es “bajar al fango y al barro”. Y dado que Espinar también ha considerado durante una de sus intervenciones como “un escándalo” la adjudicación de esos dos contratos, le ha vuelto a recordar el caso de la abstención de la ministra de Industria y ahora candidata socialista a la alcaldía, Reyes Maroto, en una deliberación del Consejo de Ministros sobre la OPA a Naturgy, la empresa en la que trabaja su marido.

Por su parte, la concejala del Grupo Mixto, Marta Higueras, ha presentado una denuncia en la Fiscalía contra la Corrupción de Madrid, contra el alcalde y su concejal de Movilidad, de prevaricación, tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho. También ha extendido la denuncia a la empresa Subterra Ingeniería y a la directora general de Infraestructuras, Lola Ortiz, quien presidió la mesa de contratación en la que se adjudicó la licitación.

El escrito de la denuncia, basado en las informaciones publicadas por Somos, habla de “abstención en diferido” para intentar conseguir una “apariencia lícita” en la adjudicación de los contratos. Ante esta denuncia, Almeida ha asegurado lo siguiente: “Advierto a Higueras de que la Fiscalía no le cierre automáticamente la denuncia, porque sería la segunda denuncia falsa que presente contra este equipo de Gobierno. Me ha incluido en una denuncia sin haber tenido participación en este contrato. No voy a permitir que se arrastre el nombre de nadie”.

-------------------------------

Antes de que dejes de leer...

elDiario.es se financia con las cuotas de 60.000 socios y socias que nos apoyan. Gracias a ellos, podemos escribir artículos como éste y que todos los lectores –también quienes no pueden pagar– accedan a nuestra información. Pero te pedimos que pienses por un momento en nuestra situación. A diferencia de otros medios, nosotros no cerramos nuestro periodismo. Y eso hace que nos cueste mucho más que a otros medios convencer a los lectores de la necesidad de pagar.

Si te informas por elDiario.es y crees que nuestro periodismo es importante, y que merece la pena que exista y llegue al mayor número posible de personas, apóyanos. Porque nuestro trabajo es necesario, y porque elDiario.es lo necesita. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.