El Pleno de la Asamblea de Madrid ha vivido este jueves una monumental bronca entre la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, recién llegada de su “viaje institucional” de cinco días en Nueva York, y la portavoz de Más Madrid, Mónica García, que ha aprovechado su pregunta sobre el caso de los fallecimientos por la COVID en las residencia de ancianos –que está en juicio ahora– para afearle que se haya dado “un regalo de cumpleaños con un viaja de lujo que ha sido el colmo de la frivolidad y el desgobierno”.

García ha criticado el hecho de que que mientras la presidenta regional se estaba haciendo fotos “en la Gran Manzana”, en Madrid hay “miles de madrileños esperando acceder a nuestra sanidad pública o ancianos que siguen comiendo comida basura”. “Mientras usted iba a de gala en gala, al resto del mundo se nos helaba la sangre por un genocidio anunciado en streaming para el que usted no ha tenido una palabra de rechazo o condena”. le ha espetado.

“Usted ha estado callada y de gira por América”, ha proseguido García, que después ha invitado a Ayuso a hablar al menos en ese Pleno de “su gestión en las residencia de mayores”. Sus comentarios y alusiones a la guerra en Gaza han destapado la caja de los truenos.

Ayuso ha tomado la palabra para recriminar a la portavoz del Más Madrid que “siga rezando” para que un juzgado pueda hacer lo que ella no puede hacer por sí misma, que es “eliminarla políticamente”, y ha criticado su “afán por retorcer el dolor de las familias”. “La gestión de este Gobierno sobre el COVID ha sido reconocida en el mundo entero”, ha sostenido Ayuso, que ha defendido con uñas y dientes su gestión en las residencias de mayores pese a los miles de muertes que hubo durante la pandemia .“No tienen vergüenza y no quieren aceptar la verdad”, ha proseguido Ayuso, que ha entrado después de lleno sobre la guerra entre Israel y Palestina.

“Empiezo a pensar que usted no está a favor de la causa palestina sino que es profundamente antisemita”, ha lanzado Ayuso, para a renglón seguido animar a la portavoz del Más Madrid a irse “a la franja de Gaza con su compañera Antonelli [Carla] un mes o quinces días”, “para ver cómo es la vida entre Hamás”. “Póngase al lado de las democracias liberales”, le ha invitado, lo que ha provocado fuerte y larga ovación en su bancada y la indignación en las filas de Más Madrid.

Más Madrid a Ayuso: “Ustedes están el el bando de la desvergüenza”

En ese momento el diputado de Más Madrid, Javier Padilla, ha pedido la palabra alegando que las acusación de Ayuso tildándoles de “antisemitas” vulneraba en su opinión “la honorabilidad de todo su grupo”, petición a la que ha accedido el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio. Y ahí se ha intensificado la bronca.

“No vamos a permitir que se vulnere el honor de nuestro grupo”, ha dicho Padilla. “Nosotros estamos en el único bando en el que podemos estar que es en el de los derechos humanos. Ustedes están en el bando de la desvergüenza y el genocidio. Si hay un partido de la guerra son ustedes”, le ha espetado a Ayuso. Ossorio ha intervenido para afearle esa expresión de “desvergüenza” y le ha pedido que la retirara, alegando que “no es lo mismo decir que un grupo es antisemita a que es una desvergüenza”. El diputado de Más Madrid se ha negado en medio de un cruce de gritos y gestos alterados de sendas bancadas, la de la oposición y la del Gobierno y el PP.

Minutos después ha tomado la palabra el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, para remachar que la “izquierda se ofende mucho” mientras “asumen cualquier postulado de Hamás sin ninguna crítica mientras atacan con fiereza a Israel a los que exigen todo tipo de pruebas sobre sus acciones” “Ustedes están traspasando la equidistan y escogiendo bando. Todo estamos con los derechos humanos. Dan ustedes absoluta vergüenza”, ha añadido. Luego se ha centrado en su pregunta sobre el viaje de la presidenta a Nueva York, asunto que ha quedado en segundo plano y eclipsado por la bronca.

Un viaje a Nueva York “breve pero intenso”

La presidenta regional ha defendido su gira neoyorquina y ha vuelto a tomar la palabra muy enfadada para asegurar que llamarles “antisemitas” no es un insulto ni es ofensivo, “es tener prejuicios, y no pasa nada”, y sostener que a ella la han llamado en la Asamblea “de todo”. “Me han llamado asesina y nazi y hoy sinvergüenza”, ha dicho, por lo que se ha dirigido a la bancada de la oposición para pedirles, bajar el tono. “Nosotros no estamos a favor de ningún asesinato, estamos a favor de los derechos humanos”, ha insistido Ayuso.

Sobre su polémico viaje ha dicho que “ha sido breve, pero con una agenda muy intensa”. “No se preocupen tanto por el gasto público [ha proseguido la presidenta] porque ya para arruinar a los españoles están ustedes y sus gobiernos”.

“Hemos promocionado el trabajo de la Comunidad de Madrid en materia de la Hispanidad. Nunca fuera de nuestras fronteras ha sonado nuestra región como ahora para atraer proyectos, negocios e inversiones y talento”, ha señalado, para acusar después al Gobierno de Sánchez y a sus socios de EH Bildu de espantar a los inversionistas para que acudan a Madrid. “Son sus políticas y sus gestos con Bildu y con extremistas lo que frenan que los inversores no quieran venir a la Comunidad de Madrid porque no saben si a la hora de invertir ustedes van a entrometerse en las decisiones de los Consejos de Administración o si de manera arbitraria van a poner nuevos impuestos que frenan la inversión”, ha zanjado.

También el portavoz del PSOE, Juan Lobato, ha criticado el viaje de Ayuso, y en su turno de pregunta, previa a la de Mónica García, le ha echado en cara que después de cinco días “nos trae solo una ‘posible’ colaboración” con una empresa. “Para eso no hace falta ir a Nueva York”, le ha dicho, para preguntarle después. “¿Qué ha hecho en las horas restantes?, explíquenoslo”, le ha pedido. A su juicio, la dirigente regional sigue “haciéndose las mismas fotos que hace dos años [cuando visitó también Nueva York] para volver sin una sola medida, sin un solo euro de inversión. Eso es puro zendalismo”, ha rematado Lobato. En su réplica, Ayuso ha lamentado que los dos grupos de izquierdas hagan “un resumen maniqueo” de su periplo norteamericano y les ha reprochado que lo único que de quieren es “crispar” con ese y otros temas.