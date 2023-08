Eduardo Fernández Rubiño: “Ayuso está mirando a la Moncloa y no descarto que le haga a Feijóo lo mismo que a Casado”

Eduardo Fernández Rubiño (Madrid, septiembre, 1991), portavoz adjunto de Más Madrid del Ayuntamineto capitalino, es uno de los activistas madrileños más comprometidos en la defensa de los derechos LGTBI, colectivo al que pertenece. Comenzó su andadura política muy joven, en 2015, cuando con apenas 24 años logró un acta de diputado en la Asamblea de Madrid en representación de Podemos, la formación que acababa de nacer fruto del descontento social con los partido tradicionales. Rubiño participó en los movimientos que sirvieron de embrión al proyecto de Pablo Iglesias, como Juventud Sin Futuro o el 15M. Durante esos inicios, fue nombrado responsable de redes sociales del partido asesorando a Iglesias en esa materia.

Su idilio con Podemos acabó cuando en las elecciones de mayo de 2019 optó por ir en la lista autonómica de Más Madrid de Iñigo Errejón junto con otros compañeros y compañeras de su antiguo partido, entre las que figuraba Mónica García. Rubiño logró de nuevo acta en el Parlamento regional y ese mismo año fue elegido senador autonómico por la Asamblea de Madrid.

En 2023 fue designado portavoz de la campaña municipal del 28M de Más Madrid, situándose como número 4 en la candidatura de Rita Maestre, a la que sustituyó cuando esta dio a luz. Tras salir elegido concejal, Rubiño fue nombrado portavoz adjunto del grupo municipal, encargándose este verano de nuevo de dar los mensajes de su partido después de que Maestre decidiera completar su baja por maternidad.

Rubiño, que está a punto de cumplir 32 años, comenta en esta entrevista lo que cree que le espera a la oposición en Cibeles con el PP gobernando con mayoría absoluta. También reflexiona sobre los resultados en Madrid de su partido y de las fuerzas de izquierda que no lograron frenar ese holgado triunfo de Almeida y Ayuso. Pero cree que esos resultados fueron 'corregidos' a tiempo por la ciudadanía en las elecciones del 23J en las que el PP y Vox no sumaron los apoyos suficientes para gobernar.

¿Se esperaban la mayoría absoluta de Almeida el 28M?

Nosotros trabajamos hasta el último momento para evitar un gobierno del PP en Madrid. Pero éramos conscientes del contexto general en el que se movieron esas elecciones, que no permitió hablar de los problemas de Madrid, sino que centró la discusión a escala nacional. El PP y Vox en toda España lograron un resultado muy preocupante para nuestro país, pero a eso ha seguido una respuesta ciudadana por parte de la izquierda que se ha movilizado y que es lo que ha impedido su llegada al Gobierno a partir del 23 de julio.

¿Esos resultados del PP tanto en la comunidad como en el ayuntamiento certifican que Madrid es de derechas?

En absoluto. Madrid es una región que ha demostrado, en muchos momentos, ser clave para el cambio político y que ha tenido periodos progresistas como el de Manuela Carmena. Vamos a seguir trabajando con la misma determinación, creyendo en que en absoluto Madrid está perdido. Madrid es un lugar que espera que haya políticas progresistas, verdes, que haya un proyecto diferente al laboratorio neoliberal en el que lo han intentado convertir desde el PP. Y nosotros, con el resultado que hemos tenido liderando la oposición tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid, vamos a trabajar con la misma convicción para mantener esos principios progresistas firmes.

¿Qué esperan de este nuevo mandato de Almeida?

Creemos que se está evidenciando una realidad que veníamos apuntando ya hace bastante tiempo. Y es que el problema no es Vox. El PP, incluso cuando ya no necesita a Vox, como es el caso de Ayuso y de Almeida, se comporta exactamente de la misma manera. Vox ahora mismo está entrando en descomposición. Solamente hay que ver lo que ha ocurrido con Iván Espinosa de los Monteros.

Ya que lo menciona, ¿le ha sorprendido su dimisión?

Como decía, creo que por una parte es el reflejo de la descomposición de Vox pero, por otra, también del triunfo de las posiciones más radicales y peligrosas que habitan en Vox. Es que el ala que está triunfando en Vox es la que está íntimamente relacionada con los sectores de El Yunque y esa secta es peligrosísima, ha sido denunciada a nivel internacional y está ligada a los elementos que están en este momento haciéndose con el control de Vox. Así que creo que los sectores más radicales son los que están fortaleciéndose en Vox, lo cual coloca en una situación aún más comprometida a un PP que ha encadenado su destino a gente tan peligrosa como la que está causando fantasmas tan terribles en todo el mundo. El PP ha sido colonizado por los principios ideológicos y por algunas de las actitudes de Vox. No los necesita para aplicar una determinada agenda.

Supongo una de las pocas cosas de las que se alegraron de los resultados del 28M es que Vox no haya entrado en el Gobierno. Se lo digo porque en otros ayuntamientos de Madrid en los que los dos partido han cerrado acuerdos ya se ha visto que están censurando eventos, eliminando símbolos LGTBI o tomando medidas contra los derechos y libertades de la ciudadanía.

Claro, pero es que la primera medida que están tomando los gobiernos de PP y Vox es subir el sueldo a los alcaldes y a los cargos públicos de los consistorios, con lo cual todo el discurso que enarbolaba Vox de venir a acabar con la grasa política y con el gasto político es una auténtica estafa. Y hay que dejar muy claro que esa es la primera medida que hacen allí donde tocan poder: aumentar el gasto político y aumentar los sueldos de los cargos públicos. Y, en segundo lugar, lo siguiente que hacen es una agenda ultraconservadora destinada a practicar unas posiciones ideológicas radicales que van en contra de cuestiones básicas de igualdad de género, de igualdad de derechos de las personas LGTBI, de negacionismo climático. Y eso lo estamos viendo con esa obsesión por borrar banderas LGTBI o retirar un simple banco pintado de arcoíris, hasta cosas mucho más graves como directamente eliminar las concejalías de Igualdad y aquellas políticas que van destinadas a luchar contra la violencia machista.

El alcalde prometió tras su investidura que, pese a gozar de esa mayoría absoluta, dialogaría con los grupos de la oposición para intentar alcanzar consensos en las medidas que tome el Ayuntamiento. La primera que se aprobó en un Pleno extraordinario a toda prisa fue la de las nuevas normas urbanísticas. ¿Cumplió su palabra y se reunió previamente con ustedes y con los demás portavoces para conocer sus posturas?

En absoluto. Lo que han demostrado las nuevas normas urbanísticas es cómo el PP siempre muestra su cara más sectaria en cuanto tiene una mayoría absoluta, aplicando un rodillo y actuando de forma completamente unilateral sin atender ni una sola de las alegaciones que se habían presentado.

¿Qué es lo que más les preocupa de lo aprobado por esa nueva normativa?

Las normas urbanísticas son una oportunidad perdida para la ciudad de Madrid. No han regulado las cocinas fantasma que amargan la vida a cientos de vecinos. No han hecho nada para acabar con las casas de apuestas que están acabando con la vida en los barrios. En mi barrio, Usera, por ejemplo, hay una cada 50 metros y son una auténtica lacra. Tampoco ha servido para abordar uno de los problemas más importantes que tiene la ciudad de Madrid como es la vivienda. Las normas urbanísticas podían haber servido para regular en esa dirección y ganar instrumentos para abordar ese problema. En definitiva, son una oportunidad perdida y una forma de profundizar en el modelo neoliberal del PP.

A la vuelta de vacaciones empezarán a tramitarse los nuevos presupuestos, ¿qué esperan de ellos?

Que se escuchen las demandas ciudadanas, que no sean unos presupuestos que profundicen en la desigualdad que asola a Madrid y que atiendan a las cuestiones que de verdad importan a los madrileños. Nosotros vamos a poner el centro en las políticas sociales de Madrid, pero sobre todo la vivienda, que nos preocupa muchísimo y que creemos que es el problema más grave que tiene la ciudad. Los nuevos presupuestos tienen que ser sociales, verdes y apostar por una ciudad sostenible que mira al futuro y que sea más respirable. Eso es lo que vamos a reclamar.

¿Cree que el alcalde, una vez ganadas las elecciones, olvidará su promesa de bajar impuestos con el fin de paliar el déficit con el que acabó la anterior legislatura?

Ya veremos. El PP siempre se llena la boca con las bajadas de impuestos. Conviene recordar que Mariano Rajoy fue quien más subió los impuestos. Normalmente esas promesas solamente benefician a los más ricos y a los más privilegiados, mientras que la pequeña cantidad que se detrae de los impuestos de las rentas medias y bajas luego se multiplica en gastos que tienen que abordar las familias. Por ejemplo, a la hora de llevar a sus hijos a una escuela infantil. Es indecente que en la ciudad de Madrid las familias se tengan que gastar cientos de euros todos los meses para llevar a sus hijos a una escuela infantil, que debería ser un derecho, gratuito y con suficientes plazas públicas a disposición de las familias. Y podríamos hablar de tantas otras cosas más, como los comedores escolares, porque luego se multiplican los gastos que las familias abordan por otros sitios al reducirse las prestaciones que ofrece el Ayuntamiento de Madrid.

Una de las medidas urgentes que ha reclamado Más Madrid este verano es acondicionar los colegios ante las olas de calor.

Sí. Hemos reclamado con muchos meses de antelación que había que acondicionar los colegios para las olas de calor que había y para una emergencia climática, que ya es evidente. Pero lo que tuvimos fue una contestación por parte del alcalde llamándonos alarmistas y diciéndonos que no había que hacer ninguna actuación. Bueno, pues ahora estamos en repetidas olas de calor y en alertas extremas por altas temperaturas y no se ha hecho ni las cuestiones mínimas como poner toldos y pérgolas en los colegios. Ese proceso de adaptación sería tan barato y muy sencillo y se podría acometer si hubiera una mínima voluntad política. Tampoco podría haber para evitar que en la ciudad haya auténticas sartenes, porque el modelo de construcción de la ciudad es el de un urbanismo totalmente duro y que no tiene elementos de sombra. En Madrid se han perdido 80.000 árboles en la última legislatura. Pero no se ha hecho nada porque para Almeida nunca ha sido una prioridad abordar esta cuestión de la emergencia climática y de las altas temperaturas.

Más Madrid sigue liderando la oposición en Cibeles pero el PSOE les ha pisado los talones en estas últimas elecciones. Los resultados de su grupo no fueron los esperados. ¿Alguien puso en cuestión el liderazgo de Rita Maestre?

Yo creo que nosotros hemos tenido un resultado muy importante. Seguimos liderando la oposición en la ciudad de Madrid y seguimos ofreciendo una alternativa allí donde algunos decían que Más Madrid era un proyecto que no venía para quedarse. Nos hemos consolidado como proyecto líder de la oposición y como alternativa en Madrid. Los resultados en ese sentido saltan a la vista en un contexto muy difícil para el resto de las fuerzas progresistas en toda España, donde hemos visto cómo otras fuerzas progresistas alternativas al PSOE directamente han desaparecido y, sin embargo, Más Madrid no solamente no lo ha hecho, sino que mantiene el liderazgo de la oposición y supera al Partido Socialista en la ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid.

Todo el mundo ha reconocido que la campaña de su candidata fue muy buena pero en cambio luego, a nivel práctico, reconozca que no dio los resultados esperados. La propia Maestre en el Pleno de investidura dijo que era “importante ser autocrítico, pero sin martirizarse”. ¿Qué análisis han hecho ?

Creo que fue determinante el factor nacional de la campaña y que hicimos una campaña de la que estamos a día de hoy orgullosos, porque planteamos muchísimas propuestas, muchísimos proyectos concretos para cambiar la ciudad de Madrid. Intentamos hablar de los problemas de cada barrio, hicimos más de 200 actos, nos recorrimos toda la ciudad planteando mejoras específicas para cada uno de ellos.....Sin embargo, evidentemente, esos resultados no han sido suficientes para cambiar el gobierno y para que haya un gobierno progresista. Y en ese sentido, por supuesto que hay mucho que analizar, pero creo que es un análisis que tenemos que hacer en el conjunto de las fuerzas progresistas, porque el mapa del 28 M es un mapa que se tiñó de azul, De todas formas, creo que ese análisis ya ha empezado a hacerse en la medida en que el 23J ya ha supuesto un cambio de paso y el declive de ese supuesto tsunami azul que iba a venir y que al final se ha quedado parado gracias a la reacción y a la movilización de mucha gente progresista que no quería que llegaran al Gobierno de la nación, que no hubiera un gobierno del PP de Feijóo y Vox.

Centrándonos en los resultados en Madrid, ¿se arrepienten de no haber logrado una lista de unidad con Podemos e Izquierda Unida? El candidato de la primera, Roberto Sotomayor, dijo que ustedes se negaron. Y Podemos no entró por poco en el Ayuntamiento.

Bueno, el debate sobre la unidad creo que siempre provoca ríos de tinta, pero me parece que no hay que hacer análisis simplistas. Hay que hacer un análisis más profundo y desde luego nosotros tenemos que estar abiertos a seguir trabajando para que las fuerzas progresistas logren el mejor resultado. Pero sí que es verdad que los resultados han ofrecido una lectura muy clara y las políticas que más éxito han tenido en la izquierda en la Comunidad de Madrid han sido el proyecto, el tipo de política y el discurso que ha ofrecido Más Madrid. Creo que todos los actores políticos tienen que hacer una reflexión crítica con sus propios resultados. Y desde luego, creo que hay que hacer una reflexión mayor cuando directamente no ha obtenido representación.

¿Y a qué achaca ese retroceso de su antiguo partido? ¿Cree que terminará desapareciendo?

No lo sé, y desde luego no me corresponde a mí analizarlo. Sí que creo que estamos en un momento en el que tiene que primar el respeto, el diálogo, y, sobre todo, hay que pedirle a los todos actores políticos que no se miren el ombligo. Eso es lo que hemos demostrado con Sumar. En Más Madrid estamos orgullosos de haberlo hecho con generosidad, aportando propuestas, insistiendo en políticas verdes y siempre intentando reforzar los objetivos que eran comunes para las fuerzas progresistas. Y eso creo que ha sido clave y lo que esperamos es que no haya la tentación de mirarse el ombligo y que no se entre en una dinámica por parte de algunos totalmente egocéntrica y que creemos que es destructiva. Cada partido tiene que ser responsable y en este momento más que nunca, porque es ahora cuando tenemos una oportunidad de cerrar el paso a la derecha. La gente no está para cuestiones autorreferenciales ni para una dinámica que parece que lo que busca permanentemente es diferenciarse a cualquier precio sin tener en cuenta los objetivos mayores que nos trascienden a cada una de las formaciones.

Hay enfado por el trato que le ha dado Yolanda Díaz a los dirigente de Podemos dentro de Sumar.

Insisto en que lo que toca en este momento es no mirarse el ombligo y es trabajar por lo común y dejar de pensar en las cuitas particulares. Hay que dejar de mirar a las cuestiones propias para pensar en un horizonte que es mucho más importante que los partidos políticos en cada uno de sus intereses, que pueden ser legítimos pero que no pueden eclipsar la realidad. Y la realidad es que la gente está pidiendo que en este momento seamos responsables y aprovechemos la oportunidad que han dado las urnas, que es importantísima, para parar a la derecha, para impedir que haya un gobierno del PP. Pero sobre todo, para una cosa más importante, que es para que continúen las políticas progresistas para poder seguir subiendo el salario mínimo interprofesional, para continuar ampliando derechos a nivel laboral, o para que continuemos haciendo políticas de vivienda que vayan en una dirección contraria a la del Partido Popular. Eso es lo que la gente está pidiendo y no se entendería en absoluto una actitud que fuera contraproducente en este sentido.

¿Usted opina que hizo bien Yolanda Díaz en dejar fuera de las listas a Irene Montero?

Me parece que en el acuerdo dificilísimo que hizo Yolanda Díaz puede haber insatisfacciones de todos los actores porque se alcanzó con 16 o más fuerzas políticas. Fue un acuerdo amplísimo que no se había hecho nunca. Y yo puedo hablar por la actitud que mantuvimos nosotros que en todo momento dispuestos, con generosidad, sabiendo que cualquier acuerdo iba a implicar renuncias, cesiones y que las cosas no son exactamente como tú quieras, pero es la única manera de trabajar en política. Y así es como nosotros entendemos la política. No fijarnos permanentemente en las diferencias y en los obstáculos, sino en intentar que rememos en la misma dirección para lograr cosas tan importantes como la que hemos logrado el 23 de julio, que es precisamente cerrar el paso al Gobierno del PP y Vox, con un resultado muy importante por parte de Sumar que ha conseguido 31 diputados.

La integración de Más Madrid en Sumar benefició a Iñigo Errejón [que fue como número cuatro de la candidatura por Madrid, por debajo de la activista saharaui Tesh Sidi, que fue de tres]. ¿Cree que va a tener mucho protagonismo?

Más Madrid es una fuerza autónoma que hemos formado parte, como digo, con generosidad, de esa coalición. Y lo que vamos a hacer es seguir trabajando desde todas las instituciones con nuestros diputados, que estamos muy orgullosos de haber conseguido que sean nuestros representantes en el Congreso. Creo que tanto Íñigo Errejón como Tesh Sidi van a hacer un trabajo fundamental para todos los españoles. La labor como diputado de Íñigo ha sido sobresaliente, llevando temas que importan a la ciudadanía, como la salud mental o como la reducción de la jornada laboral, y es un trabajo que va a continuar y que se va a fortalecer, ahora integrados con un montón de actores y con el proyecto que representa Sumar y Yolanda Díaz.

¿Qué le parece que el PP pida ahora que gobierne la lista más votada?

Bueno, en primer lugar, lo que significa es un escaso conocimiento de la Constitución española y un auténtico ejercicio de hipocresía. Que salga Almeida a decir ahora que tiene que gobernar la lista más votada cuando precisamente él llegó al poder mediante un 'acuerdo de perdedores', que es como como ellos lo llaman, pues es un ejercicio de hipocresía absoluta. Nos parece absolutamente legítimo que Almeida, por ejemplo, en su momento llegara al poder después de perder las elecciones frente a Manuela Carmena porque obtuvo más apoyos gracias a Vox y Ciudadanos. Así es como funcionan las instituciones españolas y nuestro ordenamiento jurídico. Quien decide quién lidera los gobiernos es quien ha obtenido más apoyos de los representantes de los ciudadanos. Por eso tenemos un sistema plural que reconoce la pluralidad de fuerzas que después pueden llegar a acuerdos y que tienen que explicar sus pactos a los ciudadanos.

Pese al encargo del rey a Feijóo, ¿cree que Sánchez logrará al final de nuevo gobernar?

Estoy convencido de que vamos a lograr que haya un gobierno progresista que profundice en las mejores políticas sociales que se han llevado a cabo en la pasada legislatura y que, ante las dificultades terribles que hemos vivido, ante una guerra con efectos económicos tremendos, yo creo que la gente ha pedido que sigan políticas que ofrecen salidas y respuestas colectivas. Respuestas que no van a dejar tirada a la gente en el peor momento, sino que van a seguir subiendo el salario mínimo, que han ofrecido una reforma laboral para ampliar derechos y reducir la precariedad, que han logrado cifras de empleo récord, incluso en los peores momentos, porque se han hecho las cosas bien gracias, entre otras cosas, al Ministerio de Trabajo que ha encabezado Yolanda Díaz. Yo creo es lo que la gente está pidiendo que se revalide y creo que es lo que se va a lograr gracias al resultado que hubo el 23 de julio, que además desmiente todo el destino que habían dibujado algunos con las encuestas.

Si se repiten las elecciones, ¿a quién cree que beneficiarán? ¿Cree que se mantendrá la marca Sumar?

Si hubiera una repetición electoral, que yo estoy convencido de que no la va a haber, el proyecto de Sumar estaría en mejores condiciones para abordarla de lo que lo ha estado hasta ahora. Porque, pese a las dificultades con las que se ha enfrentado Sumar, la coalición ha tenido un resultado muy importante y relevante y ha sido clave y decisiva para lograr que se pueda revalidar el gobierno progresista. Aunque es verdad que una de las dificultades evidentes es que a Sumar [las elecciones] le pillaron con el pie cambiado, sin haber hecho las negociaciones ni todo un proceso de ordenación y de configuración de la estructura de campaña. Claro que, evidentemente, en el caso de que hubiera una repetición electoral estaría mucho más preparada y las alianzas estarían mucho más engrasadas como para poder abordarlas en unas condiciones óptimas.

¿Ve ya a Ayuso entrenando por la banda para salir si Feijóo no logra gobernar, como pretende pese a carecer de apoyos suficientes?

Ayuso lleva mucho tiempo mirando a la Moncloa y yo no descarto en absoluto que en algún momento haga con Feijóo lo mismo que hizo con Casado. Desde luego, ha demostrado que no es una persona de fiar y que siempre tiene los cuchillos afilados frente a sus propios compañeros de partido. No respeta ni a los que fueron sus amigos personales en el pasado. Pero, en ese caso, sería una mala noticia porque desde luego Ayuso representa la postura más trumpista dentro del PP y un modelo que yo estoy convencido de que no encontraría un respaldo por parte de los españoles, sino todo lo contrario.

