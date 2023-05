Reyes Maroto: “Apelo a quienes votaron a Carmena a que vean en mí la continuidad de un proyecto de cambio”

Quedan diez días para que los madrileños acudan a votar para decidir quiénes van a gobernar en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid y el ritmo de los y las candidatas ya es frenético. Tienen poco tiempo para entrevistas, pero la aspirante del PSOE a la alcaldía de la capital, Reyes Maroto (Medina del Campo, 1973), lo encuentra y acude a la cita de elDiario.es el martes, un día en el que en su apretada agenda figuran sendas visitas a dos grandes distritos de Madrid: Usera y Moratalaz. Maroto presume de ser una política muy “cercana” a la gente, por lo que su prioridad en esta campaña ha sido hablar con los madrileños para conocer sus problemas de “primera mano”.

Dejó el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a finales de marzo para entregarse de lleno a su nuevo y complicado cometido: intentar dar la vuelta a los malos resultados que ha cosechado el PSOE a lo largo de las últimas tres décadas en el Ayuntamiento de Madrid. Ahora los socialistas son allí la cuarta fuerza política y cuentan tan solo con ocho concejales. Otros ministros ya intentaron lo mismo, sin éxito. Pero Maroto cree que con ella como candidata el reto es posible porque conoce muy bien Madrid, la ciudad en la que vive y por donde fue diputada regional entre 2015 y 2018, además de diputada nacional durante unos meses de 2019 y 2020.

Varias encuestas pronostican un empate técnico entre la derecha y la izquierda, entre ellas la del CIS, por lo que Maroto ve que se abre una oportunidad para poder gobernar, aunque su sueño sería convertirse en la próxima alcaldesa de la capital.

A escasos días del 28M, ¿qué es lo que más le preocupa?

Que la gente no vaya a votar. Para reforzar la democracia es muy importante participar en lo que yo considero que es una fiesta, que son las elecciones. Nos jugamos mucho porque estamos decidiendo quién va a gobernar los asuntos, en este caso del Ayuntamiento, durante los próximos cuatro años. Así que apelo a la movilización, a que cada uno, en función de sus convicciones del partido político que cree que tiene un mejor programa de gobierno, vaya a votar. Y claramente pido el voto para el PSOE. Conformamos el mejor equipo, la mejor propuesta, con personas que van a estar en la calle trabajando con la gente, porque me parece que un alcalde o una alcaldesa donde tiene que estar es con los madrileños como uno más.

Su candidatura arrancó con un escaso conocimiento de su perfil como aspirante al Ayuntamiento de Madrid. ¿Percibe que durante estas semanas ha cambiado esa tendencia?

Sí, noto ya muchísimo conocimiento. Ayer mismo [por el lunes, 15 de mayo, día grande de las fiestas de Madrid] estábamos en la pradera de San Isidro y muchísima gente se acercó a saludarme, a darme ánimos. Y también ha habido alguno, como siempre, que prefiere otras opciones políticas. Pero veo que ha habido una cercanía, porque estamos en la calle y eso hace que la gente me conozca mucho mejor.

¿Qué le dicen y le piden principalmente los madrileños?

Pues primero, que hay que cambiar Madrid, yo creo que por la necesidad que tenemos todos de dejar atrás un Gobierno que no ha hecho nada en estos cuatro años. Ha habido una falta de entender cuáles eran los problemas que tenía Madrid y, al contrario, de lo que se habla es del desastre de BiciMAD, de la Puerta del Sol como un ejemplo de plaza dura, de lo que no se tiene que hacer si queremos abordar con rigor el cambio climático. Hay también una falta de empatía del Ayuntamiento ante problemas como la tala de árboles o las cocinas fantasmas. Ayer mismo [por el lunes] había una manifestación de niños que lo que están pidiendo es una solución para las olas de calor para que puedan dar clase en sus coles con una climatización necesaria ante los episodios de subida de temperaturas que estamos viviendo, que no son algo espontáneo, sino que están ahí para quedarse. Los ciudadanos nos están trasladando muchas quejas, entre ellas también la falta de interlocución con el actual equipo de gobierno, y eso es justo lo que yo vengo a cambiar porque soy una persona muy cercana, que donde hay un problema se me ve siempre y se me ha visto siempre en las soluciones.

Supongo que notará mucho cambio de lo que hacía antes en el Ministerio a lo que hace ahora.

No hay tanto cambio porque yo he trabajado mucho con alcaldes y alcaldesas que tanto en pandemia como luego necesitaban el consejo del Ministerio de Turismo, Comercio e Industria para invertir los fondos europeos. Al final estamos hablando de actividades económicas que se desarrollan en este caso en la ciudad de Madrid. Por lo tanto, al contrario, creo que me ha hecho un traje a medida el hecho de poder concurrir al Ayuntamiento por la manera en la que a mí me gusta hacer política, que es una política cercana. Y el actual equipo de gobierno, si por algo se caracteriza, no solo es por eludir los problemas, sino por buscar culpables. Todo lo que pasa en la ciudad compete al Ayuntamiento, bien porque sea responsable de la solución o bien porque haya que buscarlas en otras administraciones. Y ahí me van a encontrar a mí como una aliada, porque yo no solo no voy a eludir la responsabilidad, sino que voy a buscar la complicidad de otras administraciones para que esos problemas se solucionen.

Estoy pensando, por ejemplo, en la falta de colegios o centros de salud. Hemos estado visitando hace poco Montecarmelo, donde hay una necesidad de equipamientos públicos, y lamentablemente la Comunidad de Madrid no está invirtiendo en esta ciudad lo que esta ciudad merece y demanda. No le he visto al señor Almeida pidiendo nada a la señora Ayuso. Al contrario, le he visto haciendo oposición al Gobierno de España. Es como si pareciera que es un alcalde que prefiere estar en el Congreso haciendo oposición al Gobierno que estar en el Ayuntamiento gestionando los problemas de los madrileños.

¿Por qué cree que los socialistas llevan tanto tiempo sin conectar con el electorado madrileño? ¿Han hecho ese análisis, esa autocrítica?

Sí, hemos hecho un análisis y yo creo que esta candidatura viene un poco a cambiar la inercia del PSOE. Probablemente no ha habido candidatos adecuados en las últimas elecciones o el partido se estaba conformando con estar en la oposición. Yo vengo del Gobierno y por lo tanto traigo esas ganas de ponerme a disposición de los madrileños para ser su alcaldesa y vengo además con un equipo que sabe gestionar, que tiene experiencia de gobierno y que tiene un programa realista. Eso es muy importante para abordar los problemas que tiene Madrid. Estoy escuchando a otros candidatos hablar de propuestas que en muchos casos son irrealizables. Por ejemplo, Más Madrid ha dicho que va a cerrar la incineradora de Valdemingómez en el año 2025. Yo les digo a los madrileños que eso es imposible. Tenemos primero que desplegar toda una estrategia de residuos cero para poder abordar el cierre de esa incineradora al que yo me he comprometido. Pero vamos a necesitar por lo menos cuatro años mientras desplegamos una política que necesita esta ciudad, una estrategia de residuos cero y de economía circular. El Partido Popular está hablando de otras cosas y no está hablando de la campaña, lo cual me preocupa porque eso significa que no tiene propuestas para los madrileños.

El candidato de Podemos-IU-Alianza Verde, Roberto Sotomayor, ha propuesto demoler el Arco del Triunfo. No sé cómo lo ve usted.

Como digo, son propuestas que no son realistas, que no responden a lo que necesita Madrid. Nosotros somos el único partido que ha presentado su programa con la participación de los vecinos y vecinas. Yo animo a los madrileños a que entren en nuestro programa de gobierno y participen, lo refuercen y lo mejoren porque esa es la manera en la que nosotros queremos gobernar con la gente, no imponiendo como ha hecho el actual equipo de gobierno, sino trabajando y reforzando la participación ciudadana y recuperando algo que para mí es fundamental, que es que las juntas de distrito sean también pequeños ayuntamientos. Queremos desconcentrar el poder que está ahora en Cibeles y que las 21 juntas de distrito, con sus concejales presidentes, sean también esos pequeños espacios donde los vecinos puedan ir a conformar un modelo de ciudad recuperando bien los barrios. Nosotros queremos un Madrid colectivo, donde las plazas se llenen de vida, donde podamos tener un comercio de proximidad moderno y donde tengamos equipamientos públicos y no tengamos que ir a otros distritos de nuestro entorno para disfrutar de la cultura o de un ocio saludable.

El CIS que se conoció la semana pasada abre posibilidades a la izquierda de gobernar aunque imagino que todo depende de la participación que haya y de la movilización que logren ustedes y Más Madrid, y también de que Podemos-IU-Alianza Verde logre representación en Cibeles. En 2019, la abstención en las municipales rozó el 32%. Usted ha llamado al voto útil para ver si se puede aumentar esa participación y que la abstención no sea tan elevada.

Sí, porque es necesario, efectivamente, que la gente vaya a votar. Y, por supuesto, para nosotros es fundamental recuperar la confianza de los madrileños en el PSOE. Es muy importante porque queremos hacerles parte del modelo de ciudad y que en estos cuatro años, esa política que yo considero antipolítica que están haciendo el PP y Ciudadanos se convierta en una política en la que la gente participe y esté en la solución de los problemas, que hay muchos. Por eso es importante, como digo, movilizar a la gente y yo apelo a que lo hagan porque creo que la democracia merece que se ensanche. Y yo aspiro a tener la confianza de muchos madrileños y madrileñas que han visto también en el Gobierno de España un ejemplo de política útil, que es para lo que venimos aquí nosotros.

Si se diera ese escenario en el que la izquierda sumara y pudiera gobernar, ¿se sentarán a negociar un gobierno tripartito de las tres fuerzas o habrá veto a Podemos-IU-Alianza Verde?

Bueno, primero tenemos que ganar. Creo que es muy importante para eso movilizar al conjunto de madrileños y madrileñas. Yo no sólo me dirijo a los progresistas, me dirijo a todos los madrileños y madrileñas que quieren mejorar esta ciudad y que si tienen problemas van a encontrar en mí una aliada para resolverlos. Dicho lo cual, cuando haya que conformar Gobierno yo quiero sobre todo que sea un Gobierno progresista en el cual los programas se pongan de acuerdo en lo que necesita Madrid. Y ahí habrá que, efectivamente, hablar con todos los grupos parlamentarios para ver quién es el que puede también sumar al programa de gobierno que nosotros llevamos. Yo no veto a nadie. Bueno, miento, veto a Vox. Para mí Vox es la antipolítica, es el fascismo, es una política contra las mujeres. Y yo, como mujer feminista, he luchado mucho para que lo que me decían de pequeña de que 'esto no lo puedes hacer porque eres mujer' hoy pueda ser la voz de muchas mujeres que les decimos a estos machistas que las mujeres somos libres, queremos derechos y vamos a seguir luchando por ser iguales que los hombres. Y esto, desde luego, para mí es una línea roja. Por eso con Vox me sentaré, porque yo me siento con todos los grupos políticos a hablar, pero creo que no vamos a tener mucho que pactar.

Podría ocurrir también que Ciudadanos consiga una mínima representación. Si es así y los votos de Begoña Villacís fueran decisivos, ¿qué esperan de ella en ese escenario?

A mí Ciudadanos me ha defraudado porque ellos venían a regenerar la política y lo que han hecho aquí en Madrid ha sido apalancar la mala política, la de la corrupción. Hemos visto cómo Pablo Casado cayó por denunciar la corrupción en el Ayuntamiento. Esto es lamentable y no estamos hablando de esto en esta campaña, pero hay mucho que hablar de esto. Por lo tanto voy a tener bastantes dificultades para poder pactar con Ciudadanos, porque creo que ahora no responden a lo que Madrid necesita y que esta persona, Villacís, está buscando más su salida personal que realmente pensando por los madrileños. Y yo vengo aquí para trabajar por y para los madrileños, no para trabajar en un proyecto individual como el que tiene Begoña [Villacís] en esta ciudad.

El PSOE tiene ahora ocho concejales y cerca de un 14% de apoyo y Más Madrid, el doble. Algunas encuestas han vaticinado que su candidatura mejorará los resultados y que incluso podría quedar muy igualada a la de Rita Maestre.

Yo aspiro a que haya una amplia mayoría de madrileños que vote al PSOE. No me conformo con ser tercera fuerza política [ahora son la cuarta]. El PSOE viene con un proyecto para Madrid que es de modernización, que está trabajado con personas que llevan mucho tiempo trabajando en el Ayuntamiento, como Pedro Barrero, que ha estado defendiendo, por ejemplo, a los afectados por el plan 18.000; o compañeros que llevan años en la oposición, sí, pero siendo la voz de muchos de los problemas que hay en Madrid. Y yo quiero también hacer valer el trabajo que ha hecho el PSOE en la oposición. Somos un partido que propiciamos los Pactos de la Villa. Alguno se quiere apropiar de esos acuerdos, pero somos un partido que ha propiciado siempre, desde la política útil que practicamos cuando estamos en la oposición, los grandes consensos. Y esos Acuerdos de la Villa están para cumplirse y lamentablemente el señor Almeida perdió una oportunidad de demostrar que era un buen alcalde para esta ciudad, aprovechando el apoyo político que tuvo para ejecutarlos, para hacerlos realidad, cosa que no ha sido factible.

Sin embargo, Rita Maestre ha dicho que estas elecciones municipales son entre su partido y el PP, entre Almeida y ella. ¿Qué le contesta?

Bueno, es la primera vez que Rita Maestre se presenta como candidata. Hace cuatro años la referente era Manuela Carmena. Por lo tanto, creo que hay partido y que el PSOE de la mano no solo de Reyes Maroto sino de un partido que ha hecho mucho por esta ciudad. Ha tenido un gran referente, como fue Tierno Galván, que entendió los problemas que tenía la ciudad y que muchos reconocen su legado. Yo apelo también a ese espíritu reformista de Tierno Galván, que para nosotros es un ejemplo de lo que necesita Madrid y del alcalde que necesita Madrid. Y yo quiero ser esa alcaldesa, la alcaldesa de todos los madrileños.

Habla de Manuela Carmena. ¿Confía en que de alguna manera vuelva a estar presente en la campaña y le dé su apoyo como se lo ha dado ya a Rita Maestre o a otra candidatura [la de Luis Cueto, candidato de Recupera Madrid]? Supongo que ese referente para ustedes es muy importante ahora para movilizar también al electorado.

Manuela nos está ayudando a todos los partidos progresistas, a mí, a Rita en particular, y también a su sobrino [Luis Cueto]. Y creo que es importante porque ella sí representó el cambio. Ganó las elecciones en 2019 y, por lo tanto, la presencia de Manuela en estas elecciones es fundamental, y ella lo sabe y nos está ayudando como ella quiere. Ahora no está en la política y por lo tanto hay que respetar también cómo quiere visibilizarse y apoyarnos. Pero lo está haciendo y yo se lo agradezco porque creo que es una persona que supo representar el cambio. Yo, con mis 50 años, mi trayectoria política pero también profesional, apelo también a las personas que votaron a Manuela, que vean en mí una continuidad de un proyecto que es de cambio. Para mí la gestión es fundamental y pudimos ver cómo los años en los que gobernó Manuela se prometieron muchas cosas que luego no se hicieron porque el grupo no funcionó. El equipo de gobierno no funcionó como hubiera debido a la altura de lo que Madrid necesita. Yo traigo un equipo de gobierno con un programa de gobierno y una alcaldesa que creo que está a la altura de lo que Madrid necesita.

Hablábamos antes de la posibilidad de que si Ciudadanos logra representación sea decisivo. Pero también puede ocurrir otro escenario, que Almeida necesite a Vox. Ortega Smith [portavoz y candidato de la extrema derecha] ya ha dicho que va a exigir entrar en el Gobierno si el alcalde no logra esa amplia mayoría a la que tanto apela en todos sus mítines. Y una de las condiciones que ha puesto es que se revierta Madrid Central. ¿Le preocupa esa posibilidad?

Bueno, es que la entrada de Vox en el Gobierno va a suponer para Madrid el volver al pasado. Lo estamos viendo en la Junta de Castilla y León, con ese protocolo que hace más difícil a las mujeres abortar siendo ya para nosotras una decisión tan complicada. O con el ataque que está haciendo a los sindicatos y a la patronal como si fueran chiringuitos. Nosotros defendemos la paz social y situamos el diálogo social como una parte de nuestra democracia. Todo eso es algo que a mí me preocupa que venga a esta ciudad. Por lo tanto, lo que apelo es a que los madrileños y madrileñas voten coherencia porque tenemos que abordar de forma urgente la emergencia climática, que, desde luego, no solo Vox, tampoco Almeida la está abordando siendo complaciente con los niveles de calidad del aire, o habiendo perdido 78.000 árboles maduros que suponen para la ciudad una necesidad de reducir el calor y esas islas de calor en las que Madrid se está convirtiendo por un urbanismo donde lo gris parece que se está trasladando al conjunto de la intervención urbanística. Para nosotros la emergencia climática es una prioridad de nuestro programa de gobierno porque queremos calidad de vida y también preservar y mejorar la salud de la gente.

Y hay que decir que la contaminación mata. Aquí en Madrid lo vimos el año pasado, lamentablemente, con la muerte de un jardinero, y eso es un ejemplo y nosotros lo tenemos que abordar con rigor. Y desde luego no es solo Vox, también el alcalde es un negacionista climático, habla de modas. No, mire usted, la emergencia climática es una realidad y la están sufriendo los niños en los colegios, para los cuales no tienen ninguna solución.

El alcalde y el PP insisten en que estas elecciones son la primera vuelta de las generales. De hecho, muchos de sus mensajes van dirigidos contra Pedro Sánchez y el Gobierno central.

Porque no tiene otro discurso. El señor Almeida ha sido portavoz del Partido Popular del señor Casado durante dos años y, por lo tanto, al estar tanto tiempo haciendo oposición al Gobierno, se ha olvidado de ser alcalde de Madrid y no tiene programa de futuro. A mí me parece respetable esta manera de enfocar su campaña en clave nacional. Pero desde luego aquí lo que nos estamos jugando es quién gobierna la ciudad durante los próximos cuatro años y creo que los madrileños se merecen un respeto y que hablemos de Madrid. Yo pondré en valor claramente lo que ha hecho el Gobierno de España, que ha sido bueno para los madrileños. Pero hay muchos problemas que en el día a día sufren los madrileños que tenemos que abordar desde lo público en la ciudad de Madrid y trabajando con lealtad con el resto de administraciones.

Pero reconocerá que buena parte de la campaña se está librando en clave nacional con el presidente del Gobierno anunciando medidas como si estuviéramos ya celebrando las generales.

Creo que las medidas que está anunciando el presidente del Gobierno responden a lo que necesita España. Si hablamos de la ley de vivienda o de las medidas de refuerzo para que haya más vivienda pública, o esta misma semana con una reivindicación que tenían las personas con discapacidad, que es reducir de 15 a 5 años los periodos de cotización para poder tener una jubilación anticipada, son medidas que responden también a las necesidades que tienen estas personas. Por lo tanto, todos estamos haciendo anuncios y es importante que se refuercen también desde el ámbito nacional, porque necesitamos gobiernos que trabajen por la ciudadanía y el Gobierno de España está trabajando por una mayoría social, haciendo frente a la falta de propuestas del Partido Popular, que en clave de oposición dice 'no' a todo, y no hace ninguna propuesta. O las hace como la que acaba de hacer Feijóo, pedir que se reserve la cuota del 7% en las oposiciones para los discapacitados, que es una medida que lleva 12 años ya instalada. Yo a este señor le veo, la verdad, un poco desconectado de la realidad social y mal asesorado.

¿El Gobierno maltrata a Madrid, como dicen Almeida y Ayuso?

Bueno, es el mantra que nos han intentado vender. El Gobierno ha trabajado por Madrid con propuestas que la ciudad necesitaba. Por ejemplo, en la pandemia hemos desplegado una red de seguridad que ha salvado muchos empleos y muchas empresas en esta ciudad, pero estamos invirtiendo también los fondos europeos. Estos fondos que el Partido Popular no solo votó en contra, sino que fue a hacer oposición a España a la Unión Europea, como lo hemos visto en otras leyes importantes, como la reforma de las pensiones. Esto de hablar mal de España en las instituciones europeas debería hacer no solo al Partido Popular reflexionar, sino que muchos votantes del PP deberían censurar el día 28 de mayo.

Una de las polémicas de estos días ha girado en torno a la presencia de exmiembros de ETA que fueron condenados por delitos de sangre en las listas de EH Bildu, aunque al final han renunciado. Pedro Sánchez ya lo ha explicado, pero algunos de los llamados barones de su partido se han puesto estos días más del lado del PP que de su propio partido y del presidente del Gobierno. ¿Cuál es su postura?

Creo que aquí todos hemos coincidido en que es un elemento que hemos visto con mucha preocupación, porque siendo legal es inmoral y además hace que las víctimas vuelvan a sufrir y a recordar momentos muy duros. Por lo tanto, el hecho de que hayan renunciado una parte de estos candidatos a estar en esas listas es un elemento positivo. En lo que no estamos de acuerdo es en cómo el PP está utilizando esto en esta campaña para conseguir un puñado de votos. A las víctimas hay que dejarlas tranquilas, hay que trabajar por dignificar a estas víctimas y a todas, también a las de la Guerra Civil. Aquí en Madrid sabemos de eso mucho porque nada más llegar el PP se cargaron el memorial que se estaba haciendo en el cementerio de la Almudena. Tenemos que aplicar la Ley de Memoria Democrática y dignificar a todas las víctimas. Pero también les tengo que decir a los madrileños que en las administraciones tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento no tiene participación Bildu y por lo tanto, lo que impacte Bildu en esta campaña tiene más que ver con el uso que hace el PP de las víctimas que con lo que realmente tenemos que hablar en esta campaña, que es de vivienda, movilidad, emergencia climática, servicios públicos y cosas que al Partido Popular no le interesan porque no tiene nada que ofrecer.

El próximo lunes afrontan el debate de las municipales. ¿Qué propuestas hará Reyes Maroto en ese debate y qué espera de él?

Todos los debates son importantes porque se nos puede ver en las propuestas y en la manera en la que también nos dirigimos a los madrileños. Yo espero que sea un debate en el que hablemos de los problemas de Madrid, de los programas de gobierno que cada partido ofrecemos para estos próximos cuatro años y que los madrileños puedan confrontar esos modelos y también la forma de hacer política. Es importante el debate para movilizar, pero es muy importante también lo que estamos haciendo en el PSOE, con una campaña en la que estamos en la calle. A mí se me acerca la gente, les damos un micrófono para que puedan hablar en los mítines de barrio y eso es muy importante porque la gente también tiene que participar de la campaña, porque Madrid no es sólo lo que decidimos los partidos políticos, es incorporar la participación ciudadana en el modelo de ciudad y para mí eso es fundamental. Por eso quiero recuperar también la participación en las juntas de distrito, porque creo que es ahí también donde se tiene que hablar de política y se tiene que hacer política.

¿Qué hará Reyes Maroto si pierden las elecciones y no logran gobernar? Sus antecesores duraron poco en la oposición. ¿Usted se quedará?

Yo vengo a trabajar por Madrid. Llevo 26 años viviendo en esta maravillosa ciudad y lamentablemente los cambios que ha habido en más de 25 años han sido pocos y, además, han primado solo a unos pocos frente a la mayoría. Por supuesto, me voy a quedar. Para mí este proyecto es un proyecto colectivo que abordo con muchísima ilusión. Se me nota en la campaña cómo afronto representar a los madrileños en la alcaldía, donde me pongan, como lo he hecho siempre, al servicio público, porque es importante recuperar la política útil. Lo digo mucho en esta campaña, no todos los políticos somos iguales. Quiero que confíen en una persona que ha venido a hacer política para mejorar la vida de la gente. Y creo que si trabajamos con esta ilusión y con esta cercanía, los madrileños nos van a apoyar el 28 de mayo.

¿Concurrirá a las generales a finales de año para ser diputada de nuevo? Los cargos de concejal y parlamentaria son compatibles. ¿La veremos en alguna lista de Pedro Sánchez?

No. Podrá ser compatible y eso lo hace muy bien el PP, que tiene alcaldes que son también diputados. No. Madrid requiere que Reyes Maroto trabaje 24 horas por Madrid. Así lo he hecho cuando he estado en el Ministerio. Y lo he hecho también cuando he estado en la universidad o en la empresa privada. El trabajo que Reyes tiene que hacer en la ciudad se merece que los madrileños me tengan durante todo el tiempo. Así afronto no solo la campaña, sino los cuatro años que espero estar de alcaldesa. Si estoy en la oposición les garantizo a los madrileños que van a tener a un equipo cercano que trabaje con ellos para hacer una oposición útil, pero también para decirle a quien gobierne que las cosas se tienen que mejorar porque Madrid es una ciudad hermosa, dinámica, con mucha vida, pero también tiene muchos problemas que no se han afrontado con rigor. El PSOE afronta esta campaña con esa ilusión que necesitaban también los madrileños para volver a reencontrarse con nosotros.

Entrevista completa a Reyes Maroto

Vídeo: Nando Ochando e Irene González