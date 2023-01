Los taxistas de Madrid cortan la Castellana contra el nuevo reglamento del Gobierno de Ayuso

Miles de taxistas han teñido de blanco el Paseo de la Castellana de Madrid, desde la Plaza de Castilla hasta la Consejería de Transportes situada a la altura de la calle Maudes. Con los pitidos de sus cláxones y distintas pancartas han vuelto a protestar contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Los taxistas han vuelto a parar la Castellana doce días después de su última protesta para mostrar su rechazo al nuevo reglamento del Taxi de Madrid anunciado por el Gobierno regional. “Es un documento que pretende precarizar, especular y acumular licencias en manos de las empresas”, ha explicado a los medios el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz.

Masiva protesta de los taxistas de Madrid contra la desregulación de Ayuso: “No vamos a permitir que salga adelante”

La nueva normativa contempla la liberalización de los horarios del sector del taxi, lo que les permitiría trabajar las 24 horas del día los siete días de la semana frente al límite de 16 horas diarias que existe actualmente. Además, también permitiría a los usuarios reservar una plaza única en un coche compartido y a los conductores tener un máximo de 50 licencias, frente a las tres permitidas actualmente. Mientras Ayuso asegura que este nuevo reglamento “dará más libertad y seguridad” y permitirá que “ingresen hasta un 60% más por licencia”, los taxistas aseguran que este texto “no es lo que el taxi necesita” ya que permite la “precarización, especulación y la acumulación de licencias en manos de las empresas no de los autónomos del taxi”, según ha explicado Julio Sanz.

Desde el sector del taxi prefieren llamarlo “uberización” porque el reglamento “lo que va a conseguir es destruir al sector del taxi y favorecer a los VTC”, explica a elDiario.es Daniel, uno de los conductores que se han manifestado durante la mañana de este martes 24 de enero. Él lleva 24 años con su licencia de taxi y explica que, con el nuevo régimen de libranzas, no ganaría más dinero porque “los taxis que actualmente libran diariamente, que son alrededor de 3.500, saldrían a la calle y habría los mismos clientes para más conductores”. “Tendríamos que trabajar mucho más para ganar mucho menos”, asegura.

La marcha estaba convocada para unos 6.000 taxis por la Federación Profesional del Taxi de Madrid y Élite Taxi que, junto a otras asociaciones –a excepción de la Asociación Gremial del Taxi de Madrid y los empresarios– han recorrido la Castellana durante al menos dos horas. Estas dos últimas, la Gremial del taxi y los empresarios, representan el 27% y el 9% del sector, respectivamente. Desde la Federación Profesional del Taxi aseguran, sin embargo, que este modelo solo quiere “seguir asemejándose a los VTC desregulando el sector del Taxi para no regular el de los VTC”.

El aumento de licencias de Taxi “no beneficia a los autónomos”

Otro de los grandes problemas a los que se enfrentan con la nueva normativa es el mayor número de licencias por persona física o jurídica. Actualmente el 95% de los taxis madrileños pertenecen a autónomos con una media de entre una y tres licencias por persona. Con la nueva normativa se les permitiría tener hasta 50 licencias, pero esta situación solo beneficiaría a las grandes empresas multinacionales que sí que podrían permitirse comprar 50 licencias de taxi. Este es el caso de Óscar, miembro de Élite Taxi y conductor del Taxi desde hace 23 años, que asegura que le inquieta “mucho más la entrada de las flotas de 50 coches que la libertad de horarios”.

“No creo que nadie del 95% de los autónomos del taxi pueda comprar 50 coches y no por meter más coches van a salir más clientes”, asegura Óscar a elDiario.es. Su situación es similar a la de otros conductores, que tienen que compaginar su vida laboral con la familiar, con la jornada actual de 16 horas se organizan “como buenamente puedes”. Si se aprueba la jornada de 24 horas solo beneficiará “a los floteros que no les importan las condiciones del conductor” porque ellos “tienen que conciliar su vida”, remata.

Por otro lado, también reivindican la falta de un régimen sancionador para los VTC frente al Taxi, “lo que se esconde detrás de todo esto es desregular al taxi para no tener que regular a las VTC”, ha declarado el presidente de Federación Profesional del Taxi de Madrid. El Gobierno regional llevó al último pleno de la Asamblea de Madrid, celebrado en diciembre, una propuesta para establecer un nuevo régimen sancionar a los VTC que no les permitiría captar clientes a pie de calle, pero esta no salió adelante al presentarse por lectura única, sin posibilidad de debate ni enmiendas, y no obtener el apoyo de Vox por “la manera de tramitarse”.

Los taxistas también han amenazado con seguir manifestándose si el reglamento sigue adelante. “Si alguien no da marcha atrás dentro de 12 días estaremos convocando otra concentración más grande. No vamos a parar hasta que se den cuenta que esto es un despropósito”, ha rematado Julio Sanz.