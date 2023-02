El movimiento por la educación pública se fortalece en Madrid frente a la dinámica privatizadora de Ayuso

Frente a las políticas de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, que este jueves anunció un incremento del 15% del presupuesto para los colegios concertados, el movimiento por la educación pública se ha fortalecido en los últimos meses en la región. Desde el pasado otoño han proliferado en la capital distintas marchas y concentraciones que exigen al Gobierno de Ayuso una mejora en la financiación, “más plazas públicas, acabar con la contratación dos por uno en los docentes y una bajada de ratio en las aulas”, según explican a este diario algunos de los convocantes.

Las protestas han sido impulsadas por la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid y otras plataformas como Primaria Existe e Infantil Existe, que desde el mes de octubre se concentran cada semana en la plaza de Callao para reivindicar la mejora de las condiciones del profesorado de Infantil y Primaria, la igualdad de oportunidades del alumnado y la atención a la diversidad o la reducción del número de horas lectivas. La movilización tiene previsto prolongarse durante los próximos meses hasta, al menos, las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

La cuestión de fondo detrás de las protestas es “el insuficiente presupuesto educativo que tiene la Comunidad de Madrid”, según aseguran desde la Federación de Enseñanza de Madrid. “La educación pública no se ha recuperado de los recortes que sufrió en la crisis financiera y que sin revertirse se han seguido manteniendo”, afirman. También reclaman que la brecha entre la pública y la privada, concertada o sin concierto, “no ha hecho más que crecer”, dando lugar a un mayor número de desigualdades con respecto a la educación pública.

En una de las últimas protestas en la plaza de Callao se pudieron escuchar cánticos como “Ayuso, escucha, la pública está en lucha” y se vieron pancartas con diferentes mensajes protestando contra las políticas del Gobierno regional. La mayoría de los docentes que se manifiestan se encuentran actualmente en paro, a pesar de haber aprobado las oposiciones en varias ocasiones. Este es el caso de profesoras como Mila, María o Laura, especializadas en Educación Primaria e Infantil, respectivamente. “Esto es la punta del iceberg de todos los recortes que ha sufrido la educación de la Comunidad de Madrid. Parece que se están riendo de nosotros”, explican a elDiario.es.

Entre sus principales preocupaciones se encuentra la contratación “dos por uno” de los docentes de Primaria e Infantil. Con esa expresión se refieren a la realidad que viven varios profesores que hacen el trabajo que deberían hacer dos docentes, pero con un único salario. Por ejemplo, un maestro de inglés no solo da clases de inglés a diferentes cursos, sino que también tiene una tutoría. “Están cogiendo maestros de otras especialidades como inglés y con eso cubren dos puestos con un solo profesor”, explica Laura, una de las maestras de Infantil que protesta en Callao.

Todos los asistentes a la concentración coinciden en que esta situación no solo perjudica al profesorado al haber menos plazas vacantes, sino también a los alumnos porque “no se les puede atender correctamente con el doble de trabajo”, explica Mila, profesora de primaria. Además, entre los objetivos de estas movilizaciones no solo está conseguir unas mejores condiciones para los docentes sino también hacer llegar a los padres la situación en la que está la enseñanza de sus hijos. “Queremos que los padres sepan que no se está invirtiendo suficiente en educación pública y que por eso el profesor no tiene tanto tiempo para su hijo”, explica María, profesora de Primaria.

La concertada y la privada ganan terreno a la pública

La cesión de suelo público para la construcción de centros concertados es otra de las quejas de los docentes de la escuela pública, que aseguran que “se están destinando más fondos públicos a la concertada y a la privada”. En noviembre, Ayuso convocó dos concursos para “la construcción y gestión de centros educativos privado-concertados” en suelo público. Esta decisión supone que los beneficiarios de dichas construcciones solo tendrían que pagar el coste de la construcción, pero no el suelo sobre el que se construye.

Estas dos adjudicaciones se dieron en parcelas situadas en Vallecas y Valdebebas. En este último caso se ha proyectado el primer instituto que ofrece Secundaria en todo el barrio, donde aún no existe ninguno público a pesar de las peticiones de los vecinos que la Comunidad de Madrid no ha atendido. La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, fue una de las asistentes a la concentración celebrada el pasado 23 de enero en la plaza de Callao y calificó esta situación como “un escándalo y una auténtica falta de respeto”, además de acusar a Ayuso de “querer cargarse la educación pública”.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación, en 2020 Madrid tenía el 14,8% del alumnado de España pero tan solo destinaba el 10% del presupuesto educativo de todo el país. Además, es la comunidad con más alumnos en la enseñanza privada concertada. En términos relativos, el 29,5% de los estudiantes de la región acuden a un centro privado sostenido con fondos públicos, mientras en Catalunya son un 25,8% y en Andalucía un 20,6%. Todas ellas se sitúan, sin embargo, lejos de Euskadi, donde prácticamente uno de cada dos alumnos vascos (48%) está matriculado en un centro concertado. En 2020 la Comunidad de Madrid era la segunda comunidad, por detrás de Catalunya, donde más dinero se destinaba a los centros educativos privados y concertados.

El debate por la mayor inversión en la enseñanza pública se produce en un momento en el que el sector educativo de Madrid reclama una bajada de ratios en las aulas, es decir, un menor número de alumnos sobre todo en Primaria e Infantil para “poder atender mejor a sus necesidades y dedicarles más tiempo”. “Esto se nos ha prometido y no se ha cumplido”, asegura Laura, profesora de Infantil que actualmente se encuentra en paro. Además de la bajada de ratio, los docentes reclaman que faltan más plazas para profesores en la pública y que son necesarias porque “la bolsa está prácticamente parada y salen muy pocos llamamientos”, explica Laura.

Esto ocurre en la Educación Infantil pero también en la Primaria. Mila y María son profesoras que ya han opositado en varias ocasiones, pero no consiguen trabajo en un colegio público. Ambas explican que en muchas ocasiones las vacantes de bajas o maternidades las sacan más tarde para “pagar menos”. “Han sacado plazas para cubrir bajas y hemos visto que estaban sin profesor desde el 13 de enero, hace más de diez días. Parece que se están riendo de nosotros”, explican a este medio.

En el foco de estos problemas está el “insuficiente presupuesto educativo” de la Comunidad de Madrid. En los presupuestos de 2022, que se repetirán este 2023 dado que Ayuso no llegó a un acuerdo en la Asamblea de Madrid con los demás grupos, la cantidad destinada a educación es de casi 6.000 millones de euros. Según los datos publicados por la Comunidad de Madrid, el gasto en educación ha aumentado un 9,28% con respecto a 2021. Pero aunque en los últimos años el gasto en educación ha ido en aumento, el porcentaje total de los presupuestos destinado a educación ha disminuido casi un 5% en los últimos 10 años.