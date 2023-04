Villacís cree que Ciudadanos ha terminado “asfixiado” y como “un subalterno” del PP en el Gobierno de Almeida

Begoña Villacís ha sostenido este martes que Ciudadanos ha sido parcialmente eclipsado dentro del Gobierno de coalición que formó en 2019 con el PP tras aceptar que José Luis Martínez Almeida fuera alcalde de Madrid y ella vicealcaldesa. Pese a asegurar que el tándem con el regidor ha funcionado y ha sido “el mejor gobierno de coalición de España”, cree que al final la labor de sus ediles en áreas claves –como Economía, Urbanismo o Innovación– ha sido eclipsada por el PP que ha sido quien ha “rentabilizado” toda la gestión del gobierno, y los madrileños desconocen ahora lo que ha hecho su partido.

“Los gobiernos en coalición te matan porque hay una híper representación” del partido hegemónico, ha dicho, en alusión del PP. “Eso te asfixia, te quita libertad y es difícil competir”, ha añadido. “Al final te conviertes en un subalterno”, ha sostenido, en un desayuno informativo en el que también ha analizado la visión de Ciudadanos para el futuro de Madrid. “Lo hicimos rematadamente mal y fuimos tontos en entregarles todo el poder”, ha terminado reconociendo Villacís en referencia a los pactos que cerraron en 2019 con el PP. También ha asumido como otro “error” de su partido no haber “insistido” mucho más a Pedro Sánchez para que gobernara con ellos antes de la repetición de las elecciones generales de aquel año: “Nos equivocamos. Rivera se equivocó pensando que no iba a ver segundas elecciones”. En todo caso, Villacís cree que en realidad “el PSOE nunca quiso pactar con Ciudadanos”.

A pesar de ser consciente de la adversa situación en la que se encuentra su partido -y ella misma-, la candidata de Ciudadanos a Cibeles no pierde el optimismo y ha afirmado que afronta esta campaña “con muchísimas ganas” aunque “consciente” de que el reto es “difícil” dadas las circunstancias actuales. Sin embargo, está segura de que aquellas encuestas que les dan entre un 6 y un 6,8% de apoyo el 28M acertarán y Ciudadanos será “decisivo” y “condicionará” la formación de un nuevo gobierno. De no ser así ha avisado de que entonces quien lo hará será “el sheriff Smith [Ortega]”, el candidato de Vox, “que no aporta ningún valor”, y Pedro Sánchez repetirá como presidente del Gobierno.

En el coloquio mantenido con el periodista Antonio Caño, que ha ejercido de presentador, la dirigente de Ciudadanos ha defendido las políticas “reformistas impulsadas por su partido desde el Ayuntamiento de Madrid y ha advertido de que Madrid irá hacia atrás si no hay ”un modelo liberal“ en el futuro gobierno municipal.

Renuncias a la alcaldía

Villacís se ha reivindicado a sí misma y ha destacado que en su “hoja de servicios” está su “palabra” y la lealtad que le ha demostrado a Almeida, al que no ha atacado durante el coloquio. En este punto ha recordado que ella renunció por dos veces a la alcaldía madrileña cuando los grupos de la oposición de izquierdas la animaron para que gobernara en solitario en Cibeles, presentando una moción de censura.

La primera vez, cuando el alcalde y el PP atravesaba'n las crisis derivadas del caso de las mascarillas, y la otra, cuando el espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso por los negocios de su hermano Tomás. “Nuestra palabra es nuestro mayor capital”, ha remachado, para dejar claro después que tampoco lo hubiera hecho “porque los concejales del PP más nobles hubieran salido manchados”.