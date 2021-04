El PSOE promete dos años gratis de abono joven y el primer mes de alquiler para menores de 30 años

Ángel Gabilondo se lanza a por el voto joven en la recta final de la campaña de las elecciones del próximo 4 de mayo. Dos años de abono de transportes gratuito y un mes de alquiler para los menores de 30 años son los ases que el PSOE se guardaba bajo la manga y que ha lanzado apenas cinco días antes de los comicios cuando Más Madrid se acerca a los socialistas y llega especialmente a ese nicho electoral. "Los jóvenes sois una verdadera prioridad", ha dicho Gabilondo en un acto en Parla en el que también ha planteado otras medidas de su programa como el impulso de la Formación Profesional con la pretensión de que haya centros con oferta en todos los municipios de más de 20.000 habitantes así como dar incentivos a la contratación de jóvenes y mujeres.

Gabilondo plantea un complemento de 150 euros al mes al Ingreso Mínimo Vital en la Comunidad de Madrid

Saber más

"Si soy presidente, el abono joven será dos años gratuito", ha anunciado Gabilondo en Parla tras recordar que se ampliará a los 31 años. El cálculo del PSOE es que la gratuidad durante dos años supondrá un coste de 256 millones de euros anuales y llegará a 1,7 millones de personas. "Lo he calculado", ha dicho Gabilondo, que ha recordado que es una partida más que asumible con los 22.000 millones de euros con los que cuenta la Comunidad de Madrid y ha defendido que es, además, una política medioambiental.

Gabilondo ha recordado que el paro juvenil es del 40% en la región y, frente a quienes dicen que en otros lugares es superior, ha asegurado que "no es consuelo". "Es difícil ser joven, casi siempre ha sido difícil, pero no basta este consuelo", ha expresado el candidato del PSOE que ha reconocido que muchos de los presentes en el acto vinieron a la Comunidad de Madrid de otros lugares y han tenido que "construir aquí sus objetivos de vida". "¿Por qué hacemos estas medidas? ¿Anuncios sin más? No, es que es imprescindible hacer un plan de choque juvenil y emancipación", ha dicho antes de seguir preguntándose: "¿Quién tiene una vivienda? ¿Cómo se puede lograr tener una vivienda? ¿Cómo se puede ser joven y tener una vivienda?".

El candidato socialista ha expuesto este jueves otra de las medidas estrella que incorporan al programa que hicieron público hace dos semanas: la Comunidad de Madrid abonará el primer mes de alquiler a los menores de 30 años como iniciativa para fomentar la emancipación. Según sus cuentas, supondrán 56 millones de euros anuales. En materia de vivienda, que es una de las grandes problemáticas de la región, Gabilondo ha repetido el compromiso de prohibir la venta de vivienda pública a fondos buitre y también se compromete a "iniciar la construcción de 15.000 viviendas" con fines sociales. El candidato del PSOE ha reconocido que hay quien le insta a decir que se construirán esas vivienda. "No podemos hacer demagogia con estas cosas", ha dicho antes de reconocer que no da tiempo en un plazo de dos años: "No tenemos necesidad de ningún populismo pero tenemos que comprometernos a iniciar ese proceso".

"Este tipo de medidas son las que se espera de un Gobierno progresista", ha expresado el candidato socialista, que quiere ser "el presidente de la recuperación". Gabilondo ha insistido en que quiere un Gobierno "centrado". "De centrista nada, de izquierdas, abierto, sin extremismos", ha defendido el aspirante del PSOE, que se reivindica como el líder del bloque progresista cuando le preguntan por un posible sorpasso de Más Madrid que en Moncloa y Ferraz descartan.

"El PSOE es la izquierda de gobierno", ha enfatizado Gabilondo, que ha asegurado que "va a aglutinar y dar la victoria" al bloque progresista que considera que está a 50.000 votos de superar a PP y Vox. "No excluimos a nadie y nos dirigimos a todos los ciudadanos de Madrid sin exclusión", ha aseverado.