Gabilondo asegura que solo 50.000 votos distancian al bloque progresista de PP y Vox

El candidato del PSOE a las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo, Ángel Gabilondo, se ha mostrado convencido de que el bloque progresista está mejor de lo que han dibujado las encuestas en los últimos días -ya no está permitido que se publiquen más, pero los partidos siguen recibiendo datos hasta el último momento- y ha descartado por completo un sorpasso de Más Madrid. En cualquier caso, los socialistas apelan a la movilización del bloque progresista en su conjunto porque es la fórmula para poder desbancar a Isabel Díaz Ayuso de la Puerta del Sol. "La mayoría de progreso y la conservadora están muy próximas, estamos a 50.000 votos como mucho los unos de los otros", ha afirmado Gabilondo en una entrevista en la Cadena SER.

Los socialistas se están fajando en el sur de la región en la recta final de la campaña. Es ahí donde tienen sus graneros de votos, pero son conscientes de que es un electorado mucho menos movilizado. Por eso las apelaciones a la participación son constantes. Una hipotética victoria que permita arrebatar el poder al PP depende de que la movilización se dispare. Gabilondo ha asegurado que aún hay miles de personas indecisas. "Tendrán que elegir si quieren seguir con este Gobierno próximo a Vox", ha señalado el aspirante del PSOE, que lamenta que las elecciones sean en un día laborable porque perjudica que los trabajadores puedan votar. "Os necesitamos", ha dicho posteriormente en una entrevista en RNE.

A pesar del giro que imprimió en su campaña -dirigida inicialmente al centro-, Gabilondo ha enfriado la entrada de Pablo Iglesias en un tripartito, aunque tampoco lo ha descartado. El candidato del PSOE ha dejado claro que lo que le pidió durante el debate electoral de Telemadrid fue el "apoyo" para que pudiera haber en la Comunidad de Madrid un Ejecutivo progresista. "Dije lo que me gustaba: un Gobierno progresista centrado, sin extremismos y que tenga las manos abiertas en una dirección y otra", ha insistido Gabilondo.

Preguntado directamente por la entrada del candidato de Unidas Podemos en el Gobierno regional, Gabilondo ha contestado con la misma frase que le dijo Iglesias cuando él propuso que Reyes Maroto fuera la vicepresidenta económica. "Me dijeron no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo. Como es una cita que va y viene yo le digo que no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo".

Lo que ha repetido es que no apoyará a Ayuso para evitar que dependa de Vox: "Estamos contra esas ideas de la ultraderecha, contra Vox, por tanto, desde el punto de vista político, y contra esas ideas ultraderechistas que permean también en gran parte el PP de Madrid". De hecho, ha diferenciado la deriva del PP de Ayuso del partido a nivel nacional y europeo.

Sobre las criticas que le han llegado de Más Madrid y Unidas Podemos por su negativa a subir los impuestos en lo que queda de legislatura, Gabilondo ha reiterado que se trata de un periodo muy corto de mandato y ha asegurado que se pueden mejorar los servicios públicos con la actual presión fiscal y que lo importante es que haya unos nuevos presupuestos que modifiquen las prioridades.

En la emisora pública ha aprovechado para afear al Gobierno de Ayuso que haya anunciado las primeras ayudas para los sectores afectados en plena campaña electoral y ha dicho que de los 900 millones anunciados, 700 proceden del Estado. "Se están dos años sin dar ayudas y ahora resulta que el día 1 de mayo empiezan a dar ayudas, ¿les parece decente?", se ha preguntado.

También ha defendido la oposición que ha hecho en la Asamblea de Madrid estos dos años ante las críticas que ha recibido -también de dentro del PSOE-. "Ha sido muy activa, otra cosa es si yo puedo ser más contundente", ha concedido Gabilondo, que ha lamentado que se haya "hablado mucho de Ayuso y poco de la política de Madrid".