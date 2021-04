La 'campaña B' del PSOE: despliegue de ministros y alcaldes en el sur para movilizar a la izquierda

El PSOE está desplegando una campaña alternativa a la que protagoniza estrictamente el candidato, Ángel Gabilondo, para intentar multiplicar la presencia de los socialistas en la Comunidad de Madrid ante las elecciones del próximo 4 de mayo. Ferraz ha activado a ministros y alcaldes para complementar los actos que hace el aspirante a la Puerta del Sol. El foco está puesto en los barrios y municipios del sur de la región, donde el PSOE ha tenido históricamente sus graneros de voto, para movilizar a la izquierda.

Gabilondo plantea un complemento de 150 euros al mes al Ingreso Mínimo Vital en la Comunidad de Madrid

Saber más

La campaña electoral madrileña evidenció de nuevo en su arranque la distancia entre la cúpula socialista y el equipo más estrecho de colaboradores de Pedro Sánchez en Moncloa, que son los que dirigen la estrategia de Gabilondo. Es Moncloa la que elabora el discurso del candidato así como la estrategia de campaña –el 'no' a Pablo Iglesias, el lanzamiento de los spots de campaña o la intención inicial de presentar al que sería el Consejo de Gobierno y que Gabilondo decidió paralizar–. Ferraz se encarga de la 'campaña B', lo que en las filas socialistas conocen como la "campaña de tierra" en la que "se baja al territorio". Mesas informativas, reparto de panfletos o pequeños actos al aire libre en los que participan alcaldes, secretarios generales, miembros de la candidatura en ocasiones acompañados de ministros o miembros de la dirección del PSOE. La vicesecretaria general, Adriana Lastra, es la que se ha encargado de coordinar las actuaciones focalizadas en los distritos del sur de la capital y de la región.

El principal objetivo del PSOE era desde el inicio llamar a la movilización, incluso la de sus propias filas ante la desmoralización por el efecto arrollador que pronostican las encuestas de Isabel Díaz Ayuso. Un récord de participación del bloque progresista es la única oportunidad que tienen de un gobierno de PP y Vox y por eso los socialistas priorizan sus tradicionales bastiones, como Fuenlabrada, cuyo regidor, Javier Ayala, es el segundo más votado de España por detrás de Abel Caballero en Vigo. Los alcaldes son un activo, según admiten fuentes del partido, al ser los políticos que tienen una mayor cercanía con los ciudadanos.

Reivindicar la labor del PSOE, de sus alcaldes y el Gobierno

En Ferraz también sostienen que en la campaña cuentan con la sociedad civil en municipios y barrios. Adriana Lastra estuvo en Getafe, por ejemplo, con representantes de 'Los 8 de Airbus' y 'Los dos de la Lealtad' el mismo día que el BOE publicaba la derogación del artículo 315.3 del Código Penal que castigaba con penas de cárcel los piquetes en las huelgas, que "no era democrático y que era preconstitucional", según recordó el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños. En el primer acto que hizo en la campaña, alabó la labor del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y en el segundo reivindicó su militancia despertando los aplausos de los socialistas: "A algunos medios y a algunas personas les ha extrañado que el secretario general de Presidencia haga actos. No me conocen, no nos conocen. Antes de serlo, durante y después lo que soy es socialista y cuando se trata de mejorar las condiciones de vida en Madrid soy el primero que salgo a hacer campaña, porque no es un orgullo estar aquí, que lo es, es una obligación para los socialistas".

"Hemos acabado con algo que era algo una aberración, que era la criminalización del sindicalismo, del derecho a huelga de la clase obrera, porque lo que querían era meternos miedo para no salir a la calle a reivindicar nuestros derechos –agregó Lastra–. ¿Qué libertad propugna la derecha que lo único que quiere es mater miedo a la clase trabajadora? Nunca perdáis la conciencia de clase, porque es lo único que tenemos".

Y es que el discurso en el recorrido alternativo también ha sido diferente estas semanas al que ha mantenido Gabilondo y se ha dirigido desde el principio a la izquierda frente a la estrategia adoptada por el candidato de intentar atraer al electorado de Ciudadanos ante su debacle. Por ejemplo, la reiteración que hace Gabilondo de que los socialistas no subirán los impuestos aparece en esos discursos. El candidato, no obstante, ha imprimido un cambio en su estrategia en la segunda fase de la campaña y mirará a la izquierda ante la constatación de que el electorado de Ciudadanos se va masivamente al PP. De ahí el gesto a Iglesias durante el debate electoral tras haber renegado de él. El incendio provocado por Vox al negarse a cuestionar las amenazas recibidas por Pablo Iglesias, Fernando Grande-Marlaska y María Gámez, que ha llegado a poner incluso en cuestión, ha supuesto un giro general en el discurso de la campaña de los socialistas.

La estrategia puesta en marcha por Ferraz se enfoca, además, a reivindicar la labor de los alcaldes socialistas y también del Gobierno central frente al abandono de los gobiernos del PP así como a plantear la campaña de mayor proximidad con reivindicaciones propias de los barrios. "Me vais a permitir que muestre el agradecimiento por la sensibilidad que ha mostrado con este municipio –comenzó el martes el regidor de Parla, Ramón Jurado, refiriéndose al ministro de Transportes, José Luis Ábalos–. Se ha hecho público, por fin: Parla tendrá la segunda estación de Cercanías que tanto tiempo llevamos esperando y que tantísima falta nos hace. Muchísimas gracias porque creo que era lo más justo que podía suceder y que desgraciadamente una vez mas el PP sacó esa estación con Íñigo de la Serna y han tenido que volver los socialistas para que se vuelva a incluir este proyecto en una ciudad socialista".

Ese mismo alcalde aprovechó para reivindicar la gestión de los socialistas frente a la de Ayuso. "Hemos repartido tarjetas de supermercados para que todo el mundo tuviera que echarse algo a la boca en los momentos difíciles", puso como ejemplo antes de recordar que la Comunidad de Madrid "ha aportado cero euros": "Todo lo que ha llegado ha sido del Gobierno socialista". Ábalos recogió el guante y reivindicó el extrarradio, en el que los socialistas confían. "Cuando se habla de Madrid parece que se habla de Chamberí o de Chamartín, pero el Madrid en el que vive la clase trabajadora parece que no existe", dijo Ábalos, que aseguró que en el PP de Madrid creen que "España es tal y como la pintan ellos" mientras que "no se parece en nada", agregó sobre el "nivel de tensión y crispación" del que hace responsable a la derecha.

Dentro del despliegue del Gobierno, la que tiene más presencia es la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, a quien Gabilondo ha planteado como vicepresidenta económica en caso de gobernar. Maroto estará prácticamente a diario en actos de campaña previstos en Leganés, Vicálvaro, Alcorcón –donde reside–, Móstoles o Parla. La que sería vicepresidenta 'política', Hana Jalloul, que es la número dos de la candidatura, participa en muchos de esos actos con los ministros.

No es la primera vez que Miquel Iceta se baja del coche oficial para hacer campaña, a pesar del poco tiempo que lleva en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública . Pero esta vez ha cambiado Catalunya por la Comunidad de Madrid. "Tenemos dos opciones: que gane una que lo que quiere es pelearse con el Gobierno de España o que gane otro que lo que quiere es gobernar para todos los madrileños y madrileñas", expresó en un acto en Vallecas el lunes. Una de las ideas de los socialistas es que Ayuso quiere "impulsar otro procés". "Quiere impulsar a los madrileños con el resto de España y a los madrileños con nosotros mismos", advirtió Irene Lozano, que ocupa el quinto lugar de la lista, en un acto el domingo. "Aquí también se está generando un problema de convivencia porque se dedican a dividir y enfrentar", dijo en esa misma línea Ábalos en Parla.

Además de Ábalos, que es el peso pesado del partido en el Gobierno, repite en campaña electoral la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. De nuevo en plena pandemia los socialistas vuelven a tirar como reclamo del titular de Sanidad, en este caso Carolina Darias, que reconoció que era la primera vez que hacía campaña fuera de Canarias. La vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, y los ministros de Educación, Isabel Celaá, o Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, también están convocados por el PSOE, que también está tirando de algunos sin carné, como el de Interior, Fernando Grande–Marlaska, que se ha convertido en un reclamo en la campaña principal del PSOE; el de Ciencia, Pedro Duque, o la de Exteriores, Arancha González Laya, que estará el próximo jueves en Getafe.