El PSOE clama contra la "equidistancia" del PP y plantea el 4M como una batalla entre "fascismo o democracia"

El PSOE plantea ya la campaña de las elecciones madrileñas del 4 de mayo como una batalla entre el "fascismo y la democracia" después de que el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, hayan recibido amenazas de muerte. Los socialistas, que han incorporado a los dos últimos como reclamo electoral, claman, además, contra el PP por la "equidistancia" que mantiene en la condena de la violencia y su compadreo con la extrema derecha. "PP y Vox son lo mismo", ha expresado Adriana Lastra. "Podemos vencer al odio. Estamos ante una emergencia democrática", ha advertido Ángel Gabilondo.

"La campaña ha tomado un nuevo rumbo", ha explicado Gabilondo, que se ha referido a varios acontecimientos ocurridos esta última semana. "Se han burlado de los más necesitados", ha dicho en primer lugar en referencia a la alusión a los "mantenidos" de las colas del hambre que hizo Isabel Díaz Ayuso. "Han atacado a los menores", ha proseguido el candidato del PSOE en referencia a los carteles xenófobos de Vox que usan datos manipulados sobre los menores extranjeros no acompañados. "No puedo permitir que se blanquee el fascismo", ha dicho en tercer lugar. La disyuntiva entre la democracia, por un lado, o el "odio" y el "fascismo", por el otro, ha marcado el acto de los socialistas en la plaza roja de Vallecas este sábado. Los socialistas tienen incluso nuevo lema de campaña: "No es solo Madrid. Es la democracia".

Gabilondo ha interpelado directamente a Ayuso y a José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de la capital: "Dos cositas -ha comenzado-, cuando amenazan contra tu vida no se condena la violencia en abstracto, se condena a unos criminales. No no cabe la equidistancia, es una cuestión de vida o muerte; es una cuestión de democracia". También ha afeado al líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, que cuestionara las amenazas como un “montaje”: “Señora Ayuso, paren de una vez a su socio, esa deriva antidemocrática. No es momento de ser frívolos ni antidemocráticos".

"La democracia va a vencer al miedo, a la mentira y al odio", ha expresado Gabilondo: "La democracia ganará y lo digo en este lugar. Venceremos. Contra la ultraderecha, el pueblo de Madrid. Contra el Gobierno de Colón, nuestra libertad. Esa es la clave".

Lastra: "Si ellos amenazan, nos defendemos en las urnas"

El plantón de la izquierda a Vox en el debate de la Cadena Ser el viernes ha supuesto un punto de inflexión en la contienda electoral. Movilizar al electorado progresista es ahora el gran objetivo del PSOE, que considera que la actitud de la extrema derecha y la connivencia del PP son un escenario perfecto en esa dirección. PSOE y Unidas Podemos han convertido, de hecho, sus mítines en alegatos contra el fascismo. “La plaza roja de Vallecas es hoy más roja que nunca. ¡Aquí está el PSOE con la cabeza alta para decirle a los fascistas que si ellos amenazan nosotros nos defenderemos en las urnas!”, ha exclamado la vicesecretaria general, Adriana Lastra, que ha advertido de que los discursos de odio llevan aparejados siempre delitos de odio, entre los que se ha referido a la “persecución” del adversario, como ocurre con Iglesias, Grande-Marlaska, y Gámez, según ha explicado.

“Lo atacan todo: al adversario político, a los niños inmigrantes, a las mujeres víctimas de violencia de género -ha proseguido Lastra-. La anti-España son ellos, ellos sí que no representan a este país”. “Es tan descarnado lo que dicen que desprecian a la clase trabajadora en Madrid. La dignidad de una persona no depende de su trabajo, lo que es indigno son los salarios de miseria, la explotación de los trabajadores y los abusos. Es indigno que se llame mantenidos a los trabajadores que no pueden llegar a fin de mes”, ha dicho Lastra con el discurso más izquierdista del PSOE.

“Lo único que pretenden es generar miedo, porque el miedo paraliza, y nos quieren parados; el miedo silencia y nos quieren callados. Un corazón lleno de miedo está vacío de esperanza y un hombre que no tiene esperanza nos convierte en reaccionarios y no nos van a convertir en reaccionarios”, ha expresado la número dos del PSOE en un acto en el que el partido ha contado con un invitado de honor: Jorge Javier Vázquez. El presentador nunca ha ocultado su simpatía por el PSOE y por Pedro Sánchez -de hecho, ya había defendido su voto a Gabilondo-, pero ha dado un paso más allá al sentarse en un mitin en un momento clave y en uno de los barrios más humildes de la capital. El periodista ha dejado después claro su apoyo en Twitter asumiendo el discurso del partido.

No existe equidistancia posible. O democracia o fascismo. Yo voto a @equipoGabilondo pic.twitter.com/MSCFSnihFk — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) 24 de abril de 2021

María Gámez: "Vamos a dar la cara"

Los otros dos invitados de última hora han sido Marlaska y Gámez, que han tomado la palabra durante el acto en el que el PSOE ha querido dejar claro que no se va a amedrentar. “Vamos a dar la cara, sí -ha arrancado la directora de la Guardia Civil cuando le han dicho que podía quitarse la mascarilla-, la vamos a dar bien el día de las urnas”.

Marlaska también se ha referido a la "equidistancia" de la derecha en la condena a la violencia. “Cuando hay señalamiento de personas, no valen las medias tintas”, ha advertido el ministro del Interior, que ha comparado esas amenazas con las de ETA: “Hay que hacer la condena de los hechos en concreto porque si no nos recuerda a otros fascismos, a otros momentos que este estado de derecho derrotó”.

“Que no nos roben la palabra libertad, la libertad no es hacer lo que a cada uno le convenga, el individualismo; la libertad es no tener miedo y por eso no podemos quedarnos callados impertérritos ante las amenazas”, ha expresado Gámez, que tiene militancia socialista. “Nunca más nadie en este país tiene que tener miedo ni estar amedrentado a las amenazas. Hoy más que nunca la libertad es importante. Hoy más que nunca tenemos que rechazar los discursos de odio. El que siembra vientos, recoge tempestades”, ha advertido. “Necesitamos palabras y no balas, necesitamos tu ejemplo, presidente”, le ha dicho a Gabilondo.

Gámez ha recordado que Gabilondo la acompañó a ella cuando era candidata a la alcaldía de Málaga en 2011 y que ya entonces reprochó que se escenificaran las diferencias y las controversias. “Ángel no es producto de la mercadotecnia electoral, no es producto de un laboratorio de un jefe de campaña”, ha expresado en referencia a las críticas por que sea Moncloa quien dirige su campaña.