Los sanitarios, indignados por el señalamiento de Ayuso: “Es un insulto para los que están en la primera línea”

"Es un despropósito más". "No ha pisado un centro de salud funcionando en su vida". "Estamos indignados". "Es la gota que colma el vaso". "Si no hay médicos es porque no se les contrata". Los sanitarios de la Atención Primaria, que estas últimas semanas se enfrentan a jornadas maratonianas, reciben a cientos de pacientes que esperan en largas colas para hacerse una PCR y son incapaces de atender el gran volumen de llamadas telefónicas que reciben debido a la sexta ola de la pandemia, no ocultan el enfado por las últimas palabras Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid negó este martes el colapso de la Atención Primaria y señaló a estos profesionales como los responsables de las colas y las listas de espera, insinuando que en algunos centros de salud están boicoteando la atención a los pacientes. "No todos quieren trabajar y arrimar el hombro", sentenció la dirigente madrileña en una entrevista con el locutor Federico Jiménez Losantos.

Ayuso anunció además que investigará el por qué "no cogen el teléfono, cuelgan o de repente no hay médicos" en los ambulatorios.

Tras el revuelo que sus frases ha montado entre los profesionales sanitarios, que incluso han anunciado una denuncia contra ella, este miércoles, la presidenta trataba de recular, dando a entender que se le había malinterpretado. "Separé claramente lo que es la atención al ciudadano de la atención sanitaria", ha afirmado, para después insistir en que es necesario abrir una investigación que determine qué está pasando. Su disculpa a medias tampoco ha convencido a los profesionales de familia que siguen reclamando que pida perdón por las graves acusaciones de la víspera. Son sanitarios que, en la mayoría de los casos, han tenido que renunciar a sus vacaciones a petición de la Consejería de Sanidad y llevan años reclamando un refuerzo de las plantillas que nunca llega.

Madrid ha notificado este martes 11.221 nuevos contagios, la cifra más alta que se registra desde que comenzó la pandemia, en la línea de lo que sucede en toda España. Esta cifra ha sido superada este miércoles con 16.000 contagios más en las últimas 24 horas. Pero la explosión de contagios comenzó ya la semana pasada. Solo el pasado jueves se atendieron 284.000 consultas en Atención Primaria, según los datos que facilitó la propia Comunidad. Un dato que llevó al Colegio de Médicos de Madrid a pedir "medidas urgentes" como las restricciones en hostelería para evitar un mayor "colapso" en los centros de salud".

El colegio de médicos no se ha pronunciado acerca de las palabras de Ayuso en contra de los profesionales. Pero sí lo han hecho los sindicatos de médicos y enfermería que estudian emprender acciones legales contra la presidenta madrileña. "Lo que demuestran sus palabras es que la situación la ha desbordado y en vez de asumir la responsabilidad nos está atacando en un acto de irresponsabilidad tremendo", lamenta Julián Ezquerra, portavoz de Amyts, el sindicato mayoritario de médicos y uno de los que han anunciado esas acciones judiciales.

Para Inma Martín, delegada de Atención Primaria en UGT, las palabras de Ayuso son un "despropósito" que "han indignado a todo el sector". El cabreo lo comparten en Comisiones Obreras (CCOO) donde califican de "trampantojo" la gestión de la presidenta madrileña y la invitan a pasar un día en cualquier centro de salud para conocer de primera mano el trabajo. "Le invito a pasar una jornada en la atención primaria, profesionales viendo entre 70/ 80 pacientes al día, haciendo horas que no son recompensadas y aguantando un estrés inhumano", asegura Sergio Fernández Ruiz, secretario de sectores públicos de la Sanidad de Madrid en CCOO.

"Es la gota que colma el vaso. Es un insulto a los profesionales que están en la primaria línea, no lo vamos a tolerar", asegura Alda Recas, la delegada de AME, la Asociación madrileña de Enfermería, que también anuncia acciones judiciales.

"Fue una salida de tono que nos ha molestado", asegura Ezquerra quien recuerda que entre el 25 y 30% de los médicos que han enfermado por la pandemia en el desempeño de su trabajo y 127 han fallecidos. "Decir que no arriman el hombro o que desaparecen es una barbaridad más porque la realidad es que no hay médicos, faltan sanitarios", señala. "Estamos deseando que investigue las causas de por qué no funciona, nosotros lo llevamos denunciando: falta de recursos", añade Inma Martín.

La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) también se ha pronunciado y ha tildado este miércoles de "indecente" que la presidenta "acuse" a los sanitarios de su "mala gestión" y no hable del "deterioro progresivo" de la sanidad madrileña. "El pasado octubre reivindicábamos replantear la situación sanitaria tras las anteriores oleadas Covid y pedíamos un presupuesto adecuado. No ha ocurrido. En su lugar, la presidenta de la comunidad de Madrid acusa a los sanitarios y administrativos de los centros de salud de un complot para saturar sus centros de salud, como si de esa manera se olvidase que ella es la responsable de la situación", ha afirmado la asociación.

"No fuimos ladrones en el Hospital Isabel Zendal y ahora no somos delincuentes en Atención Primaria. No parece buena idea demonizar siempre a los Trabajadores y a los Sindicatos, estamos cansados de ser una argumento para hacer política", lamentan desde los sindicatos recordando la denuncia presentada por Ayuso por supuestos saboteos en el Zendal que contenían datos falsos.

Los organismos sociales recuerdan que a día de hoy siguen cerrados los 37centros de servicios de urgencia de atención primaria (SUAP) que operaban en toda la región y que no hay fecha para su apertura. Siguen cerrados por pandemia desde marzo de 2020. El último año que estuvieron abiertos, en 2019, atendieron a 753.678 pacientes, un 1,70% más que el ejercicio anterior.

Solo 1.500 profesionales de refuerzo para la atención primaria

La presidenta madrileña también ha asegurado este miércoles que el refuerzo se ha producido con los 11.400 contratos COVID que van a renovarse hasta marzo. Pero nada más lejos de la realidad. Según la cifra escueta facilitada por la Consejería de Sanidad a elDiario.es, solo 1.500 de estos contratos son profesionales asignados a los centros de salud, el resto trabaja en los hospitales. El departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero tampoco desglosa esta cifra por categorías.

Según los datos de los que disponen los sindicatos, estas cifras son muy inferiores. UGT cuenta 1.200 profesionales y denuncia la opacidad en cuanto a las categorías. Desde AMYTS, el sindicato mayoritario de médicos, cifran en 78 los médicos y 249 las enfermeras que tienen contratos COVID para la atención primaria. "Luego hay bajas, vacaciones y jubilaciones que llevan años sin cubrirse", denuncia Julián Esquerra, portavoz de AMYTS.

Inmaculada Martín, delegada de Atención Primaria de UGT, asegura que ese "supuesto incremento no es real". "Realmente la atención primaria no se ha cubierto. Bajas, vacaciones no se cubren, casi no hay profesionales", explica.

Ayuso ha defendido además este miércoles tras aprobarse sus primeros presupuestos, que la Comunidad de Madrid va a realizar la mayor inversión en sanidad de la historia. Los datos de nuevo la desmienten. Para las cuentas de 2022 el Ejecutivo regional ha aprobado –con el apoyo de Vox– un presupuesto que merma en 178 millones de euros la inversión para Sanidad respecto a lo ejecutado en 2019, el año previo a la pandemia.

Todos los sindicatos coinciden en que la presidenta regional debería pedir públicamente disculpas a todos los profesionales sanitarios como una forma de apaciguar los ánimos tras unas palabras que han encendido al sector. También la animan a emprender esa investigación y aseguran que avanzan en esa querella por "injurias y calumnias", aunque no son optimistas. Recuerdan que en el pasado ya se interpuso una contra Ignacio González por acusarles de "matonismo" y que pese a llegar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid acabó archivada. "En aquella ocasión se determinó que le amparaba la libertad de expresión, aún así vamos a seguir porque esto no puede soportarse más", lamenta Ezquerdo.