Adiós al Bicimad gratis: qué sucede con tu cuenta si estabas abonado y qué puedes hacer ahora

La llegada del mes de febrero marca el final de los viajes gratuitos en Bicimad. Durante casi un año, el Ayuntamiento de Madrid permitió trayectos de hasta 30 minutos de duración sin coste, para conseguir nuevos abonados y que los madrileños probaran el nuevo sistema de transporte municipal, que ha multiplicado su número de bicicletas, estaciones, y ha cambiado completamente sus equipos.

Desde hoy todos los viajes han dejado de ser gratuitos desde este jueves y los más de 330.000 abonados al servicio han pasado automáticamente a tener un contrato de pago por uso: cada trayecto cuesta como mínimo 0,50 euros y no hay que pagar un abono anual para disfrutar del sistema, como sucedía antes del cambio de modelo.

Otro de los cambios con respecto a las anteriores tarifas de pago es que no hay bonificación para los poseedores del abono de transportes, ni tampoco descuentos si se dejan las bicicletas en estaciones muy vacías o se sacan de otras muy llenas. Hasta el año pasado, los usuarios recibían 0,10 € de descuento en cada caso.

Este es el nuevo cuadro de tarifas, en comparación con los anteriores:

La gran novedad del nuevo servicio es la tarifa plana para los usuarios que más empleen Bicimad. Desde este 1 de febrero es posible contratar esta modalidad por 10 euros durante 30 días, para que todos los viajes inferiores a 30 minutos que haga durante ese periodo no tengan coste adicional.

La tarifa plana es autorrenovable, es decir, que una vez finalizados los 30 días se vuelven a cobrar los 10 euros para un nuevo periodo mensual. Sin embargo, no exige permanencia y, una vez concluido el mes, el usuario puede darse de baja sin coste. Para contratarla solo hay que seguir las instrucciones de la app de Bicimad.

Si eres usuario de Bicimad y quieres comprobar qué tipo de contrato tienes, has de entrar en la aplicación de tu teléfono móvil, pulsar el menú de tres líneas situado arriba a la izquierda de tu pantalla y pinchar en Suscripciones. Ahí te aparecerá un mensaje similar a este, en el que te informa de tu tipo de contrato y te ofrece la posibilidad (si no la has comprado) de aceptar la tarifa plana de 10 euros.

Es importante recordar que la tarifa plana seguirá activa salvo que te des de baja en el contrato, momento en el que volverías de nuevo al pago por uso.

El Ayuntamiento de Madrid explica que el servicio cuenta actualmente con 7.500 aparatos y 611 estaciones en todos los distritos de la ciudad. Gracias a la gratuidad, el sistema alcanzó 7,69 millones de viajes en el año 2023, su récord absoluto desde su lanzamiento hace una década.

Las cifras actuales de abonados a Bicimad y de usos es una incógnita, ya que el área de Movilidad dejó de publicar los datos de viajes, suscritos y bicicletas disponibles en el año 2022.