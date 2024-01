Archivada la denuncia vecinal contra la construcción del cantón de Vicálvaro en el entorno de un parque forestal

La Fiscalía Provincial de Madrid ha acordado el archivo de la denuncia presentada por dos vecinos contra la construcción del cantón de limpieza de Vicálvaro en la parcela que estaba prevista para ello, ubicada en el entorno del Parque Forestal del distrito. Según recoge Europa Press, en un auto fechado el 15 de diciembre el fiscal decreta la conclusión de las diligencias previas y el archivo de la denuncia al considerar que el proyecto cumple con el planeamiento urbanístico en vigor y la normativa de contratación.

La resolución judicial señala que “la construcción del cantón en la parcela es acorde a la legalidad urbanística y está debidamente justificada en los informes técnicos emitidos”. El juez destaca que al tramitarse el Plan Parcial y el Plan General de Ordenación Urbana en vigor ya se valoró el impacto ambiental, por lo que “no deben repetirse expedientes de impacto ambiental en la ejecución del planeamiento”, a lo que añade que “la tala del arbolado se aprobó según la normativa de aplicación”.

Señala, asimismo, que la ubicación para la construcción del cantón de limpieza es acorde a la clasificación urbanística del suelo, ya que la parcela destinada a cantón no forma parte del Anillo de Vicálvaro, donde se localiza el Parque Forestal. Así, concluye que debe descartarse cualquier indicio de delito porque el Ayuntamiento observó “el planeamiento urbanístico y la normativa administrativa de contratación” a la hora de ejecutar el cantón de limpieza.

La vicealcaldesa y delegada del Seguridad y Emergencias de Madrid, Inmaculada Sanz, celebra el archivo de la denuncia sobre el cantón de Vicálvaro. Asegura que seguirán hablando con los vecinos para “minimizar sus quejas” sobre el tema: “El archivo de la denuncia viene a reafirmar lo que nosotros ya habíamos dicho, que esa ubicación y que esa instalación cumple plenamente con toda la legislación vigente, con toda la normativa, que es una parcela dotacional, que además no está en el parque, como se había dicho, sino que cumple con todas las garantías y nos alegramos de que en este caso se haya cerrado esa investigación en todo cantón”.

Sanz defiende que el Ejecutivo municipal “seguirá hablando con los vecinos para tratar de minimizar las quejas que pueda haber en este sentido”. Insiste, no obstante, en la importancia de “reafirmar que se respalda lo que llevamos mucho tiempo diciendo y es que esa parcela era perfectamente adecuada para la ubicación de esa instalación”.

“Podrá ser legal, pero es totalmente inmoral”

En su primera valoración, la Plataforma No Al Cantón Vicálvaro ha lamentado la falta de comunicación en el proceso: “A día de hoy no se ha recibido notificación alguna de la Fiscalía. El ciudadano aún no tiene la respuesta y en cambio le llega antes al Ayuntamiento. Asombro, perplejidad... esas son las palabras. Justo esta misma mañana se ha escrito a Fiscalía para que por favor nos hagan llegar la respuesta que parece ser que ya tiene el Ayuntamiento”.

“A lo largo del proceso hemos tenido conocimiento de que la parcela está prevista en el Plan General aunque lleve de facto viente años integrada en el Parque Forestal, y por eso llevamos ya meses diciendo que podrá ser legal hacer el cantón ahí, pero es totalmente inmoral”, sentencian.

La organización ya mostró “su total repulsa y rechazo a un Ayuntamiento que explícitamente silencia a los vecinos tras haber obtenido la mayoría absoluta en las urnas”. Por su parte, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad en el Gobierno de Cibeles, Borja Carabante, defendió que la parcela prevista para desarrollar el cantón en el distrito de Vicálvaro “cumple las condiciones” que son necesarias y señaló que habría reuniones con los vecinos para informarles.