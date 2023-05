La colleja de Florentino Pérez a Almeida que deja descolocado al alcalde: “¡Agresión, pido VAR!”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, es un reconocido colchonero. Sin embargo, su relación con el Real Madrid no parece ser mala, a tenor de algunas operaciones urbanísticas en las que el Ayuntamiento ha respondido a las demandas del equipo merengue, con los parkings del estadio Santiago Bernabéu en la Castellana como gran ejemplo. La última prueba de la curiosa relación entre el Ayuntamiento y el club blanco ha sido una insólita imagen en la que Florentino Pérez da una colleja al regidor.

Al presidente del Real Madrid y del grupo ACS parece no importarle que delante estén las cámaras y detrás tres concejales del consistorio, Inmaculada Sanz, Javier Ramírez y Loreto Sordo. Almeida, sorprendido en un primer momento, no tarda en responder tomándose el asunto a guasa: “Vaya collejita que me ha dado el presidente. ¡Agresión, agresión!”. Luego bromea con un símil futbolístico: “Pido VAR”.

El particular suceso tuvo lugar este martes en el Palacio de Cibeles, durante el acto de celebración de la Euroliga de baloncesto que ha conquistado el Real Madrid. “Es para que vengamos dentro de un mes”, dice Pérez, anticipando una victoria de su equipo en la ABC. “Es que van a volver”, contesta Almeida.

Florentino Pérez y Almeida acaban de perpetrar antes de las elecciones una estafa urbanística con una tala de árboles y un negocio de 500M€ para parkings pedidos por el Real Madrid. Hoy estaban así. Nos mean en la cara. pic.twitter.com/wuk1pd4G9c — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) May 23, 2023

En Twitter el asunto no ha tardado convertirse en la comidilla del día. Hay quien habla de un alcalde que se comporta “servilmente”, mientras que otros se centran en Florentino Pérez, con una posición que parece estar por encima del bien y del mal. “Ahí está todo”, opina el actor Carlos Bardem sobre el gesto.

¿Os omagináis a cualquier otro alcalde de Madrid de la historia de la democracia permitiendo servilmente que un Florentino le propine una colleja ante las cámaras? Es que ni Manzano. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) May 24, 2023

Cómo de puto amo te tienes que sentir para darle una colleja al alcalde de Madrid. https://t.co/E6hNpKiTD1 — Kike (@kikegdelariva) May 23, 2023