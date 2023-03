La campaña sucia de apoyo al rector Goyache en las últimas horas de votación en la Complutense

La campaña electoral para ocupar el rectorado de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el mayor centro de estudios presencial de España, se ha ido enfangando cada vez más. Especialmente desde que las opciones de decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Esther del Campo, aumentaron de forma excepcional después de alcanzar el llamado Acuerdo por el Cambio con las tres aspirantes con mayor respaldo de entre las que no accedieron a la segunda vuelta, que está teniendo lugar este miércoles. El nerviosismo ha cundido entre simpatizantes de su rival, el actual rector Joaquín Goyache (valedor de la condecoración como alumna ilustre de Isabel Díaz Ayuso), mientras se han multiplicado los bulos y difamaciones con objeto de mermar la candidatura de la que sería la primera rectora de la Complutense en sus 201 años de historia.

Uno de los últimos ejemplos, que sintetiza la mayoría de los ataques que recibe la catedrática, llegaba en forma de vídeo recopilatorio publicado en una cuenta vinculada a la extrema derecha, donde se le acusa de “hacer de la Facultad de Políticas un auténtico barracón, llena de basura, donde se incentiva que la gente vaya a perder el tiempo y a bandalizar (sic.) la Universidad”. Muchas de las imágenes del clip están extraídas, sin embargo, de las protestas durante el acto en el que se concedió el título honorífico a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que tuvo lugar en la Facultad de Ciencias de la Información y al que ni siquiera se permitió acceder a estudiantes o docentes procedentes de otros campus (con excepción de jóvenes pertenecientes a las Nuevas Generaciones del PP).

La agrupación Estudiantes x Esther del Campo, que ya elaboró un hilo desmontando falsedades lanzadas durante la campaña, ha respondido en Twitter recordando un post que publicaron en Instagram el pasado marzo, donde contextualizan las pintadas o la suciedad del campus de Somosaguas: “Estas competencias son principalmente de rectorado, que como ya sabemos tiene sus preferencias a la hora de asignar los presupuestos. Pero quizá hay problemas más acuciantes: podemos hablar de la falta de recursos administrativos, con colas kilométricas en secretaría, o de la posición secundaria del campus, relegado eternamente a un segundo plano con respecto a Ciudad Universitaria”.

El joven protagonista de este vídeo pone como ejemplo que hace unas semanas las clases tuvieron que suspenderse varios días en Somosaguas ya que una avería les dejó sin suministro de agua. Una situación de la que ha intentado aprovecharse la campaña contra Esther del Campo, con la difusión de un mensaje falso en el que se informa que la Facultad permanecerá nuevamente cerrada hasta después de Semana Santa, porque debido a una avería no se dispone de agua potable ni del caudal necesario para mantener operativos los servicios.

El gerente del campus, Javier Fernández, ha tenido que desmentir el bulo a través de un comunicado dirigido al personal y el alumnado en el que avanza que dará “cumplida información de este hecho a la Junta Electoral Central” por si la difusión de esta noticia falsa pudiese constituir “delito electoral”.

Esther del Campo lamentaba por su parte en su reciente entrevista con este medio que ya antes de la campaña ha sido asociada en repetidas ocasiones con Podemos y a su antiguo líder, Pablo Iglesias. Sobre todo desde que el fundador de la formación morada acudió a Somosaguas en marzo de 2020 para presentar una conferencia del exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, con trascendencia mediática ya que en ella militantes de Frente Obrero desplegaron pancartas y gritos contra Iglesias. “Lo curioso es que a ese acto asistió también el rector. Si no se le ve en la imagen que utilizan siempre para desacreditarme es sencillamente porque llegó tarde”, apostilló la catedrática.

Asimismo, ha desmentido en repetidas ocasiones su adscripción a cualquier entidad política: “No soy de Podemos ni de ningún otro partido. No he militado ni he sido afiliada. Ni siquiera he ido a ningún acto público de la formación. La única foto que hay es la de la conferencia que presentó Iglesias en el campus”. Habló de “una campaña de desinformación” ante la que no ve más sustento que haber dado clase al exvicepresidente del Gobierno: “He sido profesora de Pablo Iglesias como lo he sido de mucha otra gente”. Pese a ello, esta mañana el metro y el campus de Ciudad Universitaria han amanecido con carteles con el mensaje “votar a Esther del Campo es permitir que Podemos gobierne ideológicamente los próximos seis años nuestra Universidad”.

Fuentes de la campaña de la decana declaran a Somos Madrid que “en Ciudad Universitaria ha intervenido la Policía Nacional y ha pedido identificarse a varias personas porque estaban repartiendo papeletas de votación de Goyache y propaganda en contra de Esther del Campo”, algo que no está permitido en plena jornada electoral. Dicen que su sentir es “de tristeza” porque “esto mancha a la UCM, pero les da igual la Universidad”. Y añaden: “Desde nuestra candidatura solo podemos expresar preocupación, porque lo mínimo es que haya un proceso limpio”.

El objetivo de estas maniobras no sería otro, argumentan esas mismas fuentes, que desmovilizar el voto allí donde Del Campo ha mostrado mayor capacidad de respaldo y movilización: en la Facultad que dirige y entre el estudiantado. En este sector fue la aspirante más apoyada, hasta el punto de que en número de sufragios totales sobrepasó a Goyache, aunque una vez ponderado el voto de los diferentes segmentos (profesores doctores, personal docente investigador y personal administrativo) el rector se impuso por un 25,27% por el 18,15% de su contrincante.

Pese a ello, el acuerdo de la catedrática de Ciencia Política y Administración con tres alternativas que también superaron la barrera del 10% en la primera vuelta ha impulsado su candidatura y descolocado a la actual dirección de la UCM. Este consenso alcanzado con María Castro, Iñaqui López y Jesús Pérez, que en el hipotético nuevo equipo de gobierno ocuparían respectivamente los vicerrectorados de Ordenación Académica, Política Económica e Investigación (áreas de especialización de cada uno de ellos), ha recibido igualmente furibundos ataques desde sectores afines al actual rector. Una estrategia que llama la atención ante el afán de Goyache para lograr que “la Complutense no sea un lugar de lucha política”, como subrayó en una entrevista para este diario.

Cuando Del Campo comunicó la composición provisional del que sería su ejecutivo, indicando ya que avanzaba algunos nombres de los que “entre otros” lo integrarían, la órbita favorable a su oponente no tardó en utilizar la ausencia de alguien al frente del vicerrectorado de estudiantes para sugerir que la candidata pretende suprimir este puesto. La decana lo ha negado en repetidas ocasiones, la última en el debate electoral que cerró la campaña este lunes. Sostiene que sencillamente no han encontrado aún a la persona que ostentaría el cargo.

Bautizado en algunos medios como Pacto Frankenstein, calificativo habitual para desprestigiar acuerdos alcanzados desde posturas diferentes gracias al diálogo, la aspirante a rectora defiende sin embargo que cuentan con “un diagnóstico compartido”, ya que “ha faltado un liderazgo interno más fuerte y más cohesionador, pero también externo (en la Comunidad de Madrid o en el sistema universitario español), capaz de mirar al futuro”. En la misma línea se han expresado otros protagonistas de la alianza.

He querido explicar en este Comunicado, con la máxima trasparencia, la posición que ha llevado a mi incorporación en el “Acuerdo por el Cambio” y por qué apoyo y pido apoyo para la Prof. Esther del Campo como futura Rectora, en la votación del día 29.

👇🏻 pic.twitter.com/a2NYSOODSS — Jesus Perez Gil (@birloque) 27 de marzo de 2023

Del Campo ha explicado que el proceso fue transparente y está dispuesta a liderar un equipo con sensibilidades diversas: “Establecí un canal de comunicación con cada aspirante, aunque mi relación ya era buena y conocía bien a la mayoría. En algunas cosas habrá que negociar poco a poco, pero coincidimos en lo esencial”.

Otro de los bulos vertidos está relacionado de nuevo con la composición de ese posible rectorado comandado por Esther del Campo. En un nuevo intento de vincularla con Podemos, comenzaron a propagarse publicaciones y piezas en las que se afirmaba que Juan Carlos Monedero se une a su candidatura como vicerrector. El propio Monedero ha desmentido la información en sus redes sociales.

No he querido ser eurodiputado, diputado, alcalde y tampoco quiero ser vicerrector. Los medios mienten porque responden a los que los financian. Pero los periodistas debieran ser más decentes. Y Fernando Asunción debiera haberme llamado para preguntarme. Sólo si fuera decente. pic.twitter.com/D3PAZqJlFq — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) 24 de marzo de 2023

Los comicios están teniendo lugar este miércoles en medio de un ambiente electoral así de recrudecido. Las urnas permanecen abiertas hasta las 20.00, momento en el que empezará el recuento que proclamará a Joaquín Goyache o Esther del Campo como la persona al frente de la Complutense durante los próximos seis años. Un mandato que, si está al nivel del proceso electoral, se presenta tenso y lleno de turbulencias.