Importancia de la contención segura para el medioambiente

Es un sector que suele pasar desapercibido, pero que desempeña un rol imprescindible en el manejo de residuos potencialmente tóxicos, a fin de evitar contaminaciones que afecten los ecosistemas, así como la calidad de vida de las comunidades. Atarfil, fabricante multinacional de geomembranas destinadas a altas prestaciones, se especializa en el desarrollo de soluciones de contención que proporcionen seguridad para ámbitos concretos, como la minería, especialmente en pilas de lixiviación, cierres y presas de relaves; aguas, embalses, tanques, canales y depósitos; al igual que en vertederos.

Cuando hablamos de residuos, nos referimos a aquellos productos que podrían generar un impacto medioambiental severo, debido a que su potencial nocivo perdura varias décadas. Almacenar ciertas sustancias sin implementar los materiales, técnicas y procesos adecuados, por lo tanto, puede llegar a ser una condena para generaciones venideras, quienes deben intentar sobrevivir en un entorno hostil, capaz de poner en riesgo su vida.

Es importante tener en cuenta que, una vez que el producto se ha aplicado, no hay marcha atrás ni oportunidad de corregir. Esto significa que no es posible aplicar una escala de calidades para graduar el material en función del presupuesto manejado, porque las geomembranas son adecuadas o no lo son, de ahí que se haya legislado bajo directrices muy avanzadas para determinar las pautas a seguir en la fabricación y comercialización de geomembranas destinadas a la manipulación, tratamiento y almacenaje de residuos.

¿Qué es la contención segura?

Atarfil destina su catálogo de productos de alta calidad a cubrir la necesidad de contención segura. Ese es su principal objetivo. Como empresa líder en el sector y miembro del rubro industrial de geosintéticos, en el que las geomembranas son protagonistas, su desempeño constituye un puente hacia la viabilidad de la mayoría de los proyectos en los que es necesario el manejo de residuos potencialmente contaminantes, como es el caso de los hidrocarburos, la industria petrolera, producción agrícola y, sobre todo, en zonas urbanas.

Pero ¿cuál es la aplicabilidad de las geomembranas? Su uso se debe a que ofrecen impermeabilidad; por esta razón, y también como resultado de lo fáciles que son de manipular por parte de empresas autorizadas en el ramo de la contención segura, se recomiendan como barreras protectoras para resguardar al medioambiente de derrames de residuos tóxicos que puedan perjudicar la habitabilidad del área. De modo que, las geomembranas vienen a representar una solución integral para garantizar la protección contra sustancias en un proyecto y brindan un rendimiento óptimo durante años.

¿Qué ofrece Atarfil?

Habiendo detectado una necesidad continua de aplicación de barreras de contención segura en diferentes entornos industriales, en los que se manejan químicos muy tóxicos, Atarfil ha desarrollado una gama de geomembranas que ofrecen excelentes prestaciones, como alta capacidad de protección, flexibilidad e impermeabilidad. Todo esto es consecuencia lógica de su visión corporativa, porque, al ser líderes en el mercado, siempre han estado orientados a mantener la calidad y cumplir con su labor de resguardo ambiental.

Durabilidad

Puede que esta sea la propiedad más importante cuando se piensa en contención segura y es la característica por excelencia de las geomembranas Atarfil. Hay que considerar que el propósito ulterior de estos productos, sin importar su ámbito de aplicación, es ofrecer la suficiente dureza para manejar los residuos y funcionar de manera óptima a largo plazo. Esta multinacional fabricante emplea materia prima virgen de calidad, conjugándola con su avanzada tecnología propia de fabricación por calandrado para HDEP, LLDPE, VLDPE y PP.

Flexibilidad y resistencia

Puesto que Atarfil emplea diferentes polímeros para la fabricación de sus geomembranas de contención segura, este procedimiento hace posible que los materiales creados sean sumamente flexibles, perfectos para usos variados en zonas de riesgo, así como en ámbitos de trabajo muy irregulares, sin que ello implique que se pierde la durabilidad. Por si fuera poco, sus productos también proveen resistencia, ya que tienen una gran resistencia al contacto o exposición a los rayos UV emitidos por el sol.

Fricción y control de espesor

Recapitulando sobre los procedimientos y tecnologías que ha venido desarrollando Atarfil, tenemos que hacer mención al proceso de producción mediante calandrado, un método de vanguardia en el sector que permite el control en la fabricación de láminas con distintos espesores y acabados. Asimismo, pensando en industrias y firmas de construcción que operan en áreas de taludes, Atarfil ofrece la geomembrana texturizada, un producto diseñado con la finalidad de crear la suficiente fricción entre las estructuras para hacer frente a fenómenos como la gravedad.