Denuncian la demolición de zonas protegidas en las Cocheras de Cuatro Caminos y recurren la sentencia del TSJM

El desmontaje de las históricas Cocheras de Cuatro Caminos, que comenzó hace unos días en el límite de Chamberí con Tetuán , ha puesto en alerta a las asociaciones en defensa del patrimonio de la capital. Una de ellas ha denunciado este miércoles que los trabajos de demolición están afectando al tercio norte, sobre el que no se pueden efectuar trabajo alguno debido a que su derribo depende aún de un litigio en los tribunales.

Comienza el desmontaje de las centenarias cocheras de Metro en Cuatro Caminos

"Hemos detectado gracias a vecinos cercanos con vistas al lugar que ha habido movimientos en la parte que no deberían tocar según las condiciones fijadas, por lo que se lo notificaremos oficialmente a los responsables municipales", informan en nota de prensa desde la asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio (MCyP). La licencia de demolición concedida por el Ayuntamiento de Madrid no permite el derribo de la zona centenaria de las cocheras hasta que no haya una resolución final del contencioso administrativo planteado en los tribunales por parte de esta asociación.

"Resulta arriesgado proceder con una demolición de un elemento que aún podría ser incoado como Bien de Interés Cultural (BIC) por orden judicial y su planeamiento anulado", advierten desde MCyP, que también anuncian que recurrirán la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Consideran que la nueva resolución es "todavía cuestionable", ya que la sala niega primero que las instalaciones posean un valor relevante, y luego reconoce “el indudable valor del conjunto de las cocheras”. MCyP considera que este lugar debe ser considerado BIC por su valor industrial e histórico, además de asegurar que fueron diseñadas por Antonio Palacios, el arquitecto del suburbano madrileño en aquella época.

"No se puede seguir sosteniendo desde lo público, desde los poderes públicos, que este modelo urbanístico sea de interés general. No a costa del Patrimonio Cultural de forma sistemática", indica la asociación en nota de prensa.

La licencia de demolición concedida por el Ayuntamiento de Madrid permite el desmontaje "de todas las cubiertas y elementos existentes dentro de todo el ámbito que contengan amianto y la demolición y desmontaje de las 24 edificaciones" situadas "en los dos tercios al sur del ámbito". Sin embargo, impide "la ejecución de la demolición" sobre los elementos del tercio norte, "que constituyen las edificaciones más antiguas", reza el permiso municipal.

En el solar de las Cocheras de Cuatro Caminos está prevista la construcción -si la justicia finalmente lo permite- de un complejo de viviendas llamado Residencial Metropolitan, que prevé levantar más de 400 propiedades inmobiliarias distribuidas en diferentes edificios. Uno de ellos será una torre que tendrá una altura de más de 100 metros.