El PP se queda solo defendiendo trocear la pista del Parque Móvil para privatizarla como gimnasio

“Le pedimos que se replantee esta cuestión, porque estamos a tiempo. Ponga a la juventud del distrito en el centro de la concesión”. Pocas veces se ha dirigido Ciudadanos con mayor claridad a su socio de gobierno en Chamberí durante esta legislatura. Las palabras que inician este texto las pronunció el portavoz del partido naranja en el distrito, durante el pleno en el que se discutía si debía cambiarse o no el proyecto de pista polideportiva en el Parque Móvil.

Ciudadanos se posicionó a favor de dos proposiciones de la oposición para mantener la pista y no trocearla para convertirla en un gimnasio de cara a su privatización. Ambas salieron adelanto con los votos de Más Madrid, PSOE, Grupo Mixto y la abstención de Vox, que decidió no dar el sí y criticó la forma de hacer del concejal de distrito, Javier Ramírez (PP), con una “solución que no favorece a nadie”.

La solución del concejal de distrito la había ofrecido horas antes a las familias del colegio San Cristóbal, con un intento de acuerdo de última hora. Ramírez las reunió antes de la comida para ofrecerles el uso de una de las salas de musculación para las clases de educación física del colegio y una hora semanal de piscina. Pero el Ampa no aceptó la propuesta y se emplazó a una nueva reunión con el edil, según fuentes de las familias consultadas por este periódico.

Un gimnasio para la privatización

Hace dos semanas, los vecinos de esta céntrica zona de la capital descubrieron que la cancha de baloncesto y fútbol sala que se estaba construyendo en las instalaciones junto al Parque Móvil sería troceada para convertirla en un gimnasio. El motivo de esta inesperada actuación era el de aumentar la rentabilidad del polideportivo, que también contará con piscina, de cara a privatizar su gestión. La Junta de Chamberí, responsable de la actuación, calculaba que la empresa concesionaria podrá ingresar 864.474 euros en cada temporada.

En esta parte de Madrid apenas hay espacios deportivos, mucho menos cubiertos. Poder utilizar la cancha de baloncesto del Parque Móvil era una antigua reivindicación de sus vecinos y de los alumnos de colegios cercanos, que tienen que viajar a otros distritos para poder practicar deportes de equipo. Así que, al enterarse de las intenciones del equipo de Almeida, las familias del colegio público San Cristóbal, situado junto al polideportivo, se movilizaron rápidamente: primero organizando una recogida de firmas que alcanzó los 1.400 apoyos, luego pidiendo reuniones con todos los partidos políticos, y después manifestándose el pasado viernes de forma visible para sacar a la calle su causa, movilización que repitieron este miércoles frente a la Junta de Chamberí.