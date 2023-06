La situación en la calle Casarrubuelos es insostenible.

Llevamos años soportando una vía con soportales, sucia y mal iluminada, con motos que aparcan en la acera. Pero en los últimos meses es insoportable. Vivo en Esquivel, tengo dos hijas y usamos un carrito para la pequeña. No podemos salir por dicha calle hacia Fernando el Católico porque unas escaleras lo impiden y el acceso a nuestra casa se ha convertido en una odisea. Esta situación es compartida por varios vecinos en la misma situación. El hecho de que ese acceso pudiera ser accesible y no solo con unas escaleras es que ya ni entramos así que nuestra vía de salida es siempre por Casarrubuelos.

Uno de los lados de la calle está inhabilitado debido al derribo del edificio que hizo desaparecer la acera. El otro lado se ha convertido en un campamento de personas sinhogar, con consumo de drogas duras incluido. Para ir por la calle tenemos que hacerlo por medio de la calzada y, sinceramente, tenemos hasta miedo de transitar por ella.

La suciedad y los olores son nauseabundos y además hemos de sumar que la mitad de los perros del barrio deben de venir aquí a hacer sus necesidades.

La arquitectura de la calle y sus soportales, la ausencia de entradas a vivienda o negocios la ha convertido un gueto en mitad de Chamberí. No creo que haya soluciones puntuales que arreglen nada. Creo que esta calle merece una reforma urbanística importante que elimine o cierre los soportales y se convierta en peatonal sin plazas de aparcamiento, para que sea no solo vivible sino transitable. Cualquier otra medida son parches que se han demostrado que no funcionan a corto o medio plazo. Hemos reclamado luces, limpieza, mas presencia policial, más control del aparcamiento.... por activa y por pasiva cientos de veces pero creo que son medidas puntuales que no solucionan nada.

Necesitamos que la Junta de Chamberí solucione este problema.