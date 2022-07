Madrid instala su primera bandera LGTB permanente en Chueca después de meses de polémicas arcoíris

La plaza de Pedro Zerolo luce desde este viernes los colores del arcoíris, en apoyo a la comunidad LGTBI+. Lo hace nueve meses después del acto con el que se presentó esta bandera, que se anunció como la primera en Europa -en realidad era la segunda- y que iba a ser permanente pero que duró tan solo 12 horas.

“Madrid como ciudad abierta, plural, diversa y libre da la bienvenida a la comunidad LGTBI+”, reza la placa colocada en la peana que sostiene la bandera, en la que también se recuerda el día en el que la vicealcaldesa, Begoña Villacís, inauguró la bandera, que fue retirada esa misma jornada del 24 de octubre de 2021 con la promesa de volver cuando se reformara la plaza. Finalmente el consistorio ha preferido hacerlo ya sin esperar a unas obras que se acometerán, previsiblemente, en la próxima legislatura.

La colocación de la bandera se ha efectuado sin avisar y sin la presencia de ninguna autoridad, como sí hubo en el izado de la enseña en octubre. Entonces acudieron numerosos concejales del Ayuntamiento de Madrid, especialmente de Ciudadanos, pero también de PSOE, Grupo Mixto y Más Madrid. No se pasó por allí ninguno del PP ni el concejal de Centro, del mismo partido. Fuentes de esta formación política explicaron en ese momento que no acudieron al acto porque no entendían la “urgencia” de hacerlo de forma temporal. También afirmaron que cuando se instalara la definitiva sí que estarían presentes en su izado. Algo que finalmente no se ha producido.

La bandera se colocó gracias a una propuesta de Ciudadanos presentada en el pleno del Ayuntamiento de la capital en septiembre de 2021, que el PP apoyó por equivocación y que contó con la abstención de Vox. En esta misma sesión se aprobó instalar un monumento a las víctimas de LGTBfobia en esta misma plaza, a iniciativa del PSOE.

El acto del izado fue organizado por la fundación Diversia Global, entidad presidida por un amigo de la vicealcaldesa, que cobró 9.410 euros por organizar el acto y se iba a adjudicar en total una subvención de 17.800 euros para sufragar también la instalación de la bandera.

La colocación de esta enseña fue la primera de una larga lista de polémicas relacionadas con el colectivo LGTBI+ dentro del Ayuntamiento de Madrid y que acabaron estallando durante la última celebración de las Fiestas del Orgullo. Entonces Almeida se negó a que se colocaran telas con los colores arcoíris en la fachada de Cibeles, lo que motivó un enfrentamiento con el alcalde durante la presentación del evento, en el que fue calificado de “homófobo” por una de las organizadoras.

La ausencia del alcalde en los festejos estuvo muy presente durante toda la celebración: hubo quejas por no conceder la exención de ruido al evento y por cancelar los conciertos en la Plaza del Rey, que acabaron siendo trasladados a la de Tribunal. En la misma plaza de Pedro Zerolo, donde hoy se ha izado la bandera, miles de asistentes al pregón corearon insultos hacia Almeida.