La bandera arcoíris de Villacís en Chueca, ni permanente (todavía) ni la primera en una capital europea

La enseña LGTBI que la vicealcaldesa de Madrid izó en la plaza de Chueca este domingo ya ha desaparecido en la plaza de Pedro Zerolo. El mástil y la bandera arcoíris fueron retirados al final del día para que las obras de remodelación del lugar, que ya han arrancado, sigan adelante. No ha sido permanente ni tampoco la primera de este tipo, pese a lo que afirmó Begoña Villacís.

Villacís iza una bandera arcoíris en Chueca sin presencia del PP

Saber más

"Madrid se convierte en la primera capital europea que instala un mástil fijo con la bandera LGTBI", tituló el Ayuntamiento de Madrid su nota de prensa después del acto. Sin embargo, el mástil no era fijo y al menos existe otra enseña de este tipo en la UE. Está desde hace cuatro años en Copenhague. Su Ayuntamiento la colocó en mayo de 2017 en la Regnbuepladsen (plaza arcoíris), un lugar que había tomado ese nombre en 2014 en homenaje a la diversidad sexual.

Que Madrid llega en segundo lugar -al menos- a esta inusitada carrera por colocar la bandera arcoíris se lo han recordado a Ciudadanos en Twitter un día después del izado de la bandera. En la misma red social la Asociación de Vecinos de Chueca publicaban la imagen de la plaza Pedro Zerolo sin el mástil ni la enseña multicolor, a la vez que preguntaban por el coste de la instalación.

La bandera "permanente" ya no ondea en plaza Zerolo esta mañana, porque nunca fue permanente. Era solamente otro paripé sin contenido de @begonavillacis para hacerse la foto. Cuánto nos ha costado montaje, desmontaje y seguridad privada? Se ha beneficiado alguna empresa amiga? pic.twitter.com/SNiegv2WBX — asoc vecinos chueca (@avchueca) 25 de octubre de 2021

Que la bandera que se izó ayer no iba a ser permanente ya se anunció al inicio del propio acto, cuando se explicó que debido a las obras de remodelación en Pedro Zerolo este símbolo se retiraría al final del día. El Ayuntamiento enmarcó el acto en la celebración del Día de las Naciones Unidas, y contó con la presencia del director adjunto de la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid, Juergen Foecking.

Al izado de la bandera acudieron numerosos concejales del Ayuntamiento de Madrid, especialmente de Ciudadanos, pero también de PSOE, grupo mixto y Más Madrid. No se pasó por allí ninguno del PP ni el concejal de Centro, del mismo partido. Fuentes de esta formación política explican que no acudieron al acto porque no entendían la “urgencia” de hacerlo de forma temporal. También han afirmado que cuando se instale la definitiva sí que estarán presentes en su izado.