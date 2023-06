El Orgullo más político se presenta en Madrid con críticas a Feijóo e invitando a Almeida a la manifestación del 1 de julio

En tiempos en los que la ultraderecha está ganando cargos políticos en ayuntamientos y comunidades autónomas, Madrid vive un momento extraño. Las mayorías absolutas cosechadas por Almeida y Ayuso les han liberado de su dependencia de Vox y eso se notaba esta mañana en la presentación del MADO (Madrid Orgullo) 2023. En ella la tensión era mucho menor que hace un año, cuando dos concejales del Ayuntamiento de Madrid se acabaron marchando por los ataques al alcalde y su negativa a colgar la bandera arcoíris en Cibeles.

Hoy uno de los que entonces se fueron, el nuevo delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, acudía sonriente al evento y mostraba el apoyo sin fisuras del consistorio al evento, del que es principal patrocinador. “El MADO es una fiesta de todos, Madrid representa la diversidad”, aseguraba en la presentación el edil del PP, trasladando “el saludo del alcalde” y recordando que “todavía hay sociedades donde te cuesta la vida tu condición sexual”, lo que considera “muy grave”.

Pese a la cordialidad que se respiraba con respecto al año anterior, el delegado municipal tuvo que escuchar algunas críticas a su partido, especialmente dirigidas desde Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+). “No podemos escondernos, por eso no podemos dejar de decir que aunque nos tiren a una papelera, somos resilientes y saldremos de ella”, aseguró antes de arremeter contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por los pactos con Vox y por sus declaraciones justificando una condena por violencia machista achacándolo a un “divorcio difícil”. “Mi vida como trans no es fácil, me dan palos, tenga empatía señor Feijóo”, añadió antes de asegurar que además de manifestarse el 1 de julio “vamos a estar el 23-J votando con orgullo, por nuestras vidas y por nuestros derechos conquistados, por la ley LGTBI Trans”. El concejal Fernández, a su lado, no aplaudió su discurso pero tampoco se marchó. Bebió un trago de agua y aguantó escuchando todos los discursos.

Más políticamente correcto fue el nuevo presidente de Cogam, Ronny de la Cruz, quien destacó la cercanía del consistorio con el colectivo. “La relación es buena en este momento, pero nos gustaría tratar de mejorarla”, aseguró antes de proponer a Almeida una reunión: “Es un gesto importante que sí que han tenido todos los alcaldes de Madrid”. Por eso confía en conseguir que “en esta legislatura, liberado de ciertas manos que se lo impedían, sí que podamos”. También invitó a los miembros del Ayuntamiento de Madrid a participar en la manifestación estatal, que tendrá lugar el sábado 1 de julio.

Las consignas electorales no faltaron en la presentación. Todos los presentes en la reunión eran muy conscientes del ambiente de precampaña en el que se celebrará el MADO. “Estamos viviendo un momento en el que políticamente hay un cambio de tendencia”, recordaba el presidente de Cogam, quien pidió “que seamos conscientes cuando metamos papeletas en las urnas de quiénes están a nuestro lado, quiénes nos apoyan y quienes no. Los derechos se conquistan, pero no están grabados en piedra”, advirtió.

“El 23-J, como en Eurovisión, el voto del público lo cambia todo”, bromeó al final del acto Juan Carlos Alonso, coordinador general del MADO y quien aporta la voz más institucional en un acto al que también acudieron los concejales Reyes Maroto (PSOE), Eduardo Rubiño (Más Madrid) y la diputada regional Carla Antonelli.

